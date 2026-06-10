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ご期待ください…フレックの証言で、ハムザ・アブドゥルカリームがワールドカップのファラオたちの秘密兵器に

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フサム・ハサンの切り札

どのワールドカップでも、世界中が「この選手は誰だ？」と息をのむ瞬間がある。無名の選手が突如現れ、大会の様相を変えるのだ。 2026年の大会では、その名がエジプト人になるかもしれない。しかも、アラブ人選手が現れるとは想像もしなかった場所、バルセロナのラ・マシアから生まれるかもしれない。

数か月前までアル・アハリで注目されるだけだった18歳のフォワード、ハムザ・アブド・アル＝カリームは、いまやバルセロナでハンス・フリックの目の前でトレーニングに励む、エジプト人で初めて公式戦でバルセロナユニフォームを着た選手となった。そして、彼の名前はすでにエジプト代表の予備登録リストに載っている。 カイロからカタルーニャへ、U-17ワールドカップから世界最高峰の舞台へ。まるでロケットのような急成長だ。

これは奇跡でも伝説でもなく、現代サッカーが求める知性、冷静さ、精神力を備えた才能の物語だ。

「彼らに注目せよ」シリーズ第15話・最終回。彼は大会ではスタメンではないかもしれない。だが大会が終わる頃には、世界中にその名を轟かせているかもしれない。

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  • テッチからラ・マシアへ：予想外の旅

    ハムザ・アブド・アル＝カリームは2008年にカイロで生まれ、アル・アハリのユースでサッカーを始めた。有望なフォワードとして早くからトップチームでアフリカチャンピオンズリーグやエジプトカップに出場し、大陸レベルの経験を積んだ。 

    2026年冬、バルセロナがアル・アハリから期限付き移籍（完全移籍オプション付き）で獲得を発表。彼はスペイン3部バルセロナ・アトレティコでプレーすることになった。 

    この移籍は容易ではなかった。アラビア語メディアは「バイエルンとの争奪戦」と伝え、最終的にバルセロナが獲得。ハムザはバルセロナでプレーする初のエジプト人となった。 

    移籍には手続き上の難航も伴った。到着から数週間後、ハムザは就労ビザを早めるためカイロへ一時帰国。手続きがほぼ完了すると、バルセロナから「数時間以内」の復帰を指示された。これはクラブが彼を長期プロジェクトと位置づけている証拠だ。

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  • ラ・マシアの「新たなサラー」：バルセロナは何を見出しているのか？

    ハムザは従来のフォワードとは異なる技術を持つ。報道によると、彼は動き続け、攻撃の起点となり、優れた得点感覚も備える。U-17ワールドカップでエジプト代表として注目された。

    このスタイルは、フィジカルより動きで勝負するインテリフォワードを求めるラ・マシアの方針に一致する。

    適応の速さも目立ち、スペインのラジオ局「カディーナ・セル」は「2026年までにバルセロナ・アカデミーで最も注目される若手の一人」と報じた。 特にU-19チャンピオンズカップ準決勝ラス・パルマス戦でGKの頭上をループシュートで越えた1対1のゴールが評価され、市場価値は短期間で急上昇。クラブは買い取り条項の発動をほぼ決定し、先日正式に権利を取得した。

    注目はリザーブにとどまらない。フリック監督は有望株4人とともにハズムをトップチームのプレシーズンキャンプに招集し、3部だけでなくその先を見据えている。

    アラビア語メディアが呼ぶ「新たなサラー」はまだ早計だが、期待の高さを示している。サラーが20歳過ぎて欧州でブレイクしたのに対し、ハムザは18歳で育成システムに加入する点が異なる。

  • U-20ワールドカップからトップチーム招集へ：衝撃的な招集

    ハムザの国際的なキャリアは、並外れた勢いで上昇を続けた。 U-17ワールドカップでの活躍後、彼の名はユースの枠を超えた。2026年5月、エジプト代表のイブラヒム・ハサン監督は、アメリカ・カナダ・メキシコ開催の2026年ワールドカップ暫定メンバーにハムザを選出したと発表した。

    この招集は単なるお世辞ではなかった。スペイン『カディーナ・セル』は、バルセロナでの彼の急速な成長とA代表への突然の招集を結びつけ、「ラ・マシアで今年最も有望で予想外のサプライズの一つ」と評した。

    バルセロナで鍛えられたフォワードは、国内組とは異なる選択肢をハサン監督に提供する。

    さらに、エジプト代表はモハメド・サラーやトリゼゲに依存してきた世代交代期であり、欧州で揉まれた度胸とプレッシャーに強い選手を求めている。 ユース代表からわずか2年でW杯へ飛び級するリスクはあるが、「才能は時と場所が合えば花開く」という哲学通りの采配だ。

  • 強みと弱点：ブレイクするには何が必要か？

    ハムザの最大の強みは運動能力だ。ペナルティエリアに留まらずスペースへ走り、ウイングと連携。ラス・パルマス戦のゴールのように冷静にフィニッシュを決める。この資質が、素早いパス回しとオフ・ザ・ボールの動きを重んじるバルセロナのスタイルにぴったりはまった。

    2つ目は人間性だ。18歳でバルセロナに移籍し、「クラブ初のエジプト人」として在留許可やメディアのプレッシャーを乗り越えた。 さらに、手続き完了のため急きょ帰国したことも、その精神の成熟を示す。フリック監督は戦術的に献身的な選手のみをトップに抜擢するが、ハムザはその条件を満たした。

    課題は戦術面だ。トップレベルでの経験は少なく、アル・アハリでの出場も断続的だった。さらに「新たなサラー」という肩書きがメディアの注目を集め、心理的負担になる恐れがある。

    最大のリスクは技術ではなくタイミングだ。ワールドカップで早期にレギュラーとして起用され批判を受けると、燃え尽きる恐れがある。エジプトとバルセロナのコーチ陣は、彼の成長曲線を保護し、一時的な輝きを利用すべきではない。

  • ワールドカップでの期待される役割：サプライズの武器

    エジプトの戦略では、ハムザは控えのストライカーだ。しかし彼は未知の存在であり、欧州の戦術を理解し、試合終盤20分で流れを変える力を持つ。これは低ブロックで守る相手を破る鍵となる。

    理想は第2戦。同点かビハインドの局面で投入すれば、疲労した相手DFを混乱させ、1ゴールで「有望株」から「スター」へ躍り出る。

    それ以上に重要なのは象徴性だ。バルセロナ所属でW杯に出場する初のエジプト人として、彼が開くのは新時代の扉だ。国内で23歳になってプロになるだけが道ではない。欧州で才能を磨き、代表に復帰するルートも示される。

    だからこそ、今回のエピソードタイトル「彼らを待て」は彼にふさわしい。得点王になるわけではないが、世界がエジプト人ストライカーに抱くイメージを変えるかもしれない。身体能力型から、ラ・マシア育ちの戦術的に賢いストライカーへ。