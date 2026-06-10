どのワールドカップでも、世界中が「この選手は誰だ？」と息をのむ瞬間がある。無名の選手が突如現れ、大会の様相を変えるのだ。 2026年の大会では、その名がエジプト人になるかもしれない。しかも、アラブ人選手が現れるとは想像もしなかった場所、バルセロナのラ・マシアから生まれるかもしれない。

数か月前までアル・アハリで注目されるだけだった18歳のフォワード、ハムザ・アブド・アル＝カリームは、いまやバルセロナでハンス・フリックの目の前でトレーニングに励む、エジプト人で初めて公式戦でバルセロナユニフォームを着た選手となった。そして、彼の名前はすでにエジプト代表の予備登録リストに載っている。 カイロからカタルーニャへ、U-17ワールドカップから世界最高峰の舞台へ。まるでロケットのような急成長だ。

これは奇跡でも伝説でもなく、現代サッカーが求める知性、冷静さ、精神力を備えた才能の物語だ。

「彼らに注目せよ」シリーズ第15話・最終回。彼は大会ではスタメンではないかもしれない。だが大会が終わる頃には、世界中にその名を轟かせているかもしれない。

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