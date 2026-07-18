「選手たちのプレーは愚かだった。特に1人の選手には人間としてがっかりした」と48歳の彼女はポッドキャスト『Kerners11』で語った。「彼はPKを蹴りたくないと明らかに身を引いた。そんな反応は予想していなかった」

カーナーの質問を受け、彼女はそれが元バイエルン選手を指すと認めた。「私にとってあれは“とどめの一撃”だった。あの出来事はチームについて多くを語っていた。 批判を受け入れる姿勢が大切だ。これは社会でも、今回のワールドカップや代表戦でも私が最も腹立たしく思う点だ。批判を受け入れ、責任を取ることが必要だ。」

ただし、私が言いたいのは「ミスを犯してはいけない」わけではない。自分の過ちを認めること。誰にでもミスはある。そのときは「ごめんなさい、判断を誤りました」と言えばいい。（…）しかし、彼はほとんど拒否する態度を取ったし、試合終了後でも「ごめんなさい」と言えなかった。それがこれほど難しいことだとは、思いもしなかった。