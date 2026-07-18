2026年、米加墨で開催されたW杯でドイツ代表が早期敗退してから数週間。16強でパラグアイにPK戦敗退した件は、いまだ波紋を広げている。元トップスイマーのフランツィスカ・ファン・アルムシックが、特にレオン・ゴレツカを批判した。
翻訳者：
「ごめんなさい、判断を間違えました！」 PKを拒否したレオン・ゴレツカに再び厳しい批判。
「選手たちのプレーは愚かだった。特に1人の選手には人間としてがっかりした」と48歳の彼女はポッドキャスト『Kerners11』で語った。「彼はPKを蹴りたくないと明らかに身を引いた。そんな反応は予想していなかった」
カーナーの質問を受け、彼女はそれが元バイエルン選手を指すと認めた。「私にとってあれは“とどめの一撃”だった。あの出来事はチームについて多くを語っていた。 批判を受け入れる姿勢が大切だ。これは社会でも、今回のワールドカップや代表戦でも私が最も腹立たしく思う点だ。批判を受け入れ、責任を取ることが必要だ。」
ただし、私が言いたいのは「ミスを犯してはいけない」わけではない。自分の過ちを認めること。誰にでもミスはある。そのときは「ごめんなさい、判断を誤りました」と言えばいい。（…）しかし、彼はほとんど拒否する態度を取ったし、試合終了後でも「ごめんなさい」と言えなかった。それがこれほど難しいことだとは、思いもしなかった。
ゴレツカはパラグアイ戦でPKを蹴るのを拒否したのか？
批判のきっかけはPK戦の場面だ。ドイツは最初の2本を失敗し絶体絶命だったが、パラグアイの1本目が外れて希望が蘇った。センターサークルで短く喜んだ後、2人目のキッカーとして堂々と決めたキャプテンのヨシュア・キミッヒが指示を始めた。
彼は残る選手一人一人に声をかけ、キッカーの順番を決めた。スパイダーカムのマイクがその言葉を拾い、テレビ中継で明瞭に流れた。
「ネネ、8番？」と周囲に尋ね、うなずいたナサニエル・ブラウンを8人目のキッカーに指名した。 続けてゴレツカに「レオン、君は？」と尋ねたが、31歳のベテランは頬を膨らませ、首を横に振って辞退した。
フンメルスもゴレツカを批判
この件について、ワールドカップ王者のマッツ・フンメルスもすでに批判していた。6本目のPKを蹴ったのはゴレツカではなくセンターバックのジョナサン・ターで、彼はこの重要なチャンスを逃した。元ディフェンダーのフンメルスはMagentaTVでこう不満を漏らした。「彼はキャリアで一度もPKを蹴ったことがない。 他の全員が蹴りたがらなかった末に彼に回ったというのは、ある意味で象徴的だ。
フンメルスは自身のキャリアを例に挙げ、2016年欧州選手権準々決勝のイタリア戦を振り返った。ドイツ代表はPK戦の末に勝利した。 「試合開始1分ほどでレーヴ監督に『私が蹴る』と申し出た。すると『マッツ、もう5本決まっている』と言われた」と37歳のフンメルスは振り返る。「キックできる選手が何人もいた」。
私は6本目を任され、チームを救うために絶対に決める必要があった。 僕はブッフォンとの1対1のPKに臨んだ。外せば敗退だと分かっていた。膝はガクガクだったが、見せてはいけない。それでも蹴りに行くしかない」
タフは少なくともその勇気はあった。何人かの選手が確信を持って臨まなかったのは残念だ」と述べ、バイエルンのDFを擁護した。
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