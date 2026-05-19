ポルトガル代表のマルティネス監督は、2026年W杯を前にロナウドのコンディション管理に問題はないと強調した。

代表メンバー発表後に語ったマルティネス監督は、アル・ナスルのスーパースターに対するチーム内での対応が、無理な枠組みや複雑さなく順調に進んでいると強調した。

出場時間やコンディションの管理について問われると、マルティネス監督は「非常に自然に管理している。W杯ではクラブでのパターンや年齢は関係ない。全員が集中しており、日々適切に管理すれば問題ない」と記者団に語った。