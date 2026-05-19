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「ごく自然なことだ」――ロベルト・マルティネス監督は「代表チームの指導法はクラブチームとは異なる」と認める。では、ポルトガルは2026年ワールドカップでクリスティアーノ・ロナウドをどう起用するのか。
伝説の人物のための自然管理
ポルトガル代表のマルティネス監督は、2026年W杯を前にロナウドのコンディション管理に問題はないと強調した。
代表メンバー発表後に語ったマルティネス監督は、アル・ナスルのスーパースターに対するチーム内での対応が、無理な枠組みや複雑さなく順調に進んでいると強調した。
出場時間やコンディションの管理について問われると、マルティネス監督は「非常に自然に管理している。W杯ではクラブでのパターンや年齢は関係ない。全員が集中しており、日々適切に管理すれば問題ない」と記者団に語った。
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国際的な指導法とクラブの指導法
マルティネスは、国内リーグと高圧的な夏期トーナメントでは選手への対応が大きく異なる다고指摘した。
クラブでは9か月のシーズンを見据え長期的な疲労を管理する必要があるが、W杯は「今この瞬間」が重要で、より即応的なアプローチが求められる。
元エバートン、ベルギー代表監督である彼は、大会の過密日程が通常のルールとは異なる対応を可能にすると語る。「多くの夢を語ることはできるが、まずは3試合しかない。それが我々のワールドカップだ。その3試合を、可能な限り最善の方法で管理しなければならない」
強固な基盤の上に築く
ポルトガル代表の監督に就任して以来、マルティネスはロナウドら主力選手と密に連携してきた。彼は、数年かけて蓄積したデータと心理的な理解が、北米遠征で選手を率いる上で最も重要なツールだと指摘した。 マルティネス監督は、スタッフとキャプテンとの間に築かれた信頼関係が難局を乗り切るのに十分だと感じている。「すでに多くの情報があり、共に30試合以上を戦った。今はワールドカップ期間中のチーム運営が課題だが、自然な流れだ」と語った。
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集団の才能と献身に焦点を当てる
ロナウドが依然として注目の的である一方、マルティネス監督は、今シーズンの成功は27人の全選手の一体感と献身に懸かっていると断言している。
準備について問われたマルティネスは「選手たちの献身と才能を信じている」と語った。
プランはシンプルだ。栄光を掴む次の90分間では、象徴的な背番号7を含む全選手を必要に応じて起用する。