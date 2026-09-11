RCランスはフォルトゥナ・アレーナで行われたスラビア・プラハ戦で、リュベン・アギラールが土壇場の決勝点を挙げ、UEFAチャンピオンズリーグで劇的な3-2の勝利をさらった。ディノ・トップモラー率いるチームは、89分にシュトゥルムのゴールで10人のプラハに2-1と勝ち越され、悔しい敗戦が濃厚に見えていた。

しかし、フロリアン・トーヴァンが91分に同点弾を決めると、2分後にアギラールがポスト内側に決まる見事なシュートを突き刺した。

この劇的な結果により、ランスは欧州最高峰の大会で1998年以来となるアウェー初勝利を記録した。