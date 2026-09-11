PRESSE SPORTS
翻訳者：
「こんな筋書きは書けない！」。幼なじみのフロリアン・トヴァンが劇的な逆転劇を演出し、ルベン・アギラールは言葉を失った。
アギラル、プラハで驚異の逆転劇を完結
RCランスはフォルトゥナ・アレーナで行われたスラビア・プラハ戦で、リュベン・アギラールが土壇場の決勝点を挙げ、UEFAチャンピオンズリーグで劇的な3-2の勝利をさらった。ディノ・トップモラー率いるチームは、89分にシュトゥルムのゴールで10人のプラハに2-1と勝ち越され、悔しい敗戦が濃厚に見えていた。
しかし、フロリアン・トーヴァンが91分に同点弾を決めると、2分後にアギラールがポスト内側に決まる見事なシュートを突き刺した。
この劇的な結果により、ランスは欧州最高峰の大会で1998年以来となるアウェー初勝利を記録した。
- NurPhoto
サイドバックがランスの唯一無二の感情的なスピリットを称賛
試合後、Canal+に対してアギラールは、この試合のこれほど混沌とした結末を誰も描くことはできなかったと認めた。DFのアギラールは、チーム内に深い感情的な結びつきがあることを強調し、ともに苦しむことが結束の鍵であり続けると主張した。
また、ヨーロッパ最高峰の舞台でクラブを代表して戦うことに大きな誇りを感じていると語った。
「このエンブレムを身に着けるなら、100パーセントを出さなければならない」とアギラールは述べた。「レンズの人々のために、僕たちはすべてをささげている。こんな感情を味わえるのは、このクラブだけだ。今夜は本当に誇らしい。こんなシナリオは誰にも書けなかった」
親友トヴァンとの絆が実を結ぶ
決勝点を挙げたこの男は、同じく得点者となったトヴァンとの親密な関係を祝う時間も取った。キャリア初期にともにトレーニングを積んでいたアギラールは、同じ夜のチャンピオンズリーグで2人そろって得点したことに、純粋な喜びを示した。
また、どんな紆余曲折の中でも完全な一体感を保ったとして、途中出場の選手たちも含めたチーム全体を称賛した。
「僕たちは一緒にトレーニングしてきたし、今夜は2人ともチャンピオンズリーグで得点した」とアギラールは付け加えた。「相棒のフロがマン・オブ・ザ・マッチのトロフィーを手にして、本当にうれしい。僕たちは本当に仲が良くて、楽しい時間を過ごし、一緒に苦しみ、そしてみんなが報われている」
- PRESSE SPORTS
関心は再びリーグ・アンの任務へと移る
欧州でスリリングな好スタートを切ったランスは、その勢いをすぐさま国内戦線へとつなげなければならない。トプモラー監督率いるチームは日曜日、ル・マンFCをホームに迎えてリーグ・アンに戻る。
フランスのクラブは、プラハでの忘れがたい一夜を経て新たに培われた粘り強さと揺るがぬチームスピリットを、国内での戦いにも持ち込みたい考えだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。