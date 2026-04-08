「こんな状況下で働くのは断固拒否だ！」――リーグ・アンの監督が退任を発表し、クラブの経営陣を痛烈に批判

『ウエスト・フランス』紙のインタビューで、パンタローニ監督は退任を表明した。2024年にアジャクシオ監督に就任し、リーグ2からの昇格を目指した。クラブは2025年にトップリーグへ復帰したが、ピッチでの成功は舞台裏の調和につながらなかった。

退任の理由について彼は「着任以来、経営陣から不信感を感じたからだ」と明かした。2024年の監督交代時に代理人が連絡を取り、 私はアルノー・タンギーCEO、ローラン・コシェルニースポーツディレクター、会長と3回のビデオ会議を行った。

しかし最終的に私ではない別の監督が選ばれたと知りました。私を知っていたローラン・アベルジェルが会長に強く推し、リーグ1即時復帰という重い責任を負ってくれたのです。私はその挑戦を受け入れました。自分ならできると確信していました。 それでも契約条件は、クラブが私を疑い、彼らの選択に自信がなかったことを示していた」と語った。