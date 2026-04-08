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「こんな状況下で働くのは断固拒否だ！」――リーグ・アンの監督が退任を発表し、クラブの経営陣を痛烈に批判
ロリアンでの信頼関係の崩壊
『ウエスト・フランス』紙のインタビューで、パンタローニ監督は退任を表明した。2024年にアジャクシオ監督に就任し、リーグ2からの昇格を目指した。クラブは2025年にトップリーグへ復帰したが、ピッチでの成功は舞台裏の調和につながらなかった。
退任の理由について彼は「着任以来、経営陣から不信感を感じたからだ」と明かした。2024年の監督交代時に代理人が連絡を取り、 私はアルノー・タンギーCEO、ローラン・コシェルニースポーツディレクター、会長と3回のビデオ会議を行った。
しかし最終的に私ではない別の監督が選ばれたと知りました。私を知っていたローラン・アベルジェルが会長に強く推し、リーグ1即時復帰という重い責任を負ってくれたのです。私はその挑戦を受け入れました。自分ならできると確信していました。 それでも契約条件は、クラブが私を疑い、彼らの選択に自信がなかったことを示していた」と語った。
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契約条項をめぐる論争
一連の出来事が緊張を高めている。ロリアンが降格した後、この監督は再建を任された。目標を達成したにもかかわらず、新契約のオファーが大幅に遅れ、「大きな失望」を感じたと語った。その後、契約延長が提案されたが、かえって関係は悪化した。
「リーグ優勝後に延長を打診したが、即座に拒否された。経営陣は『6、7試合後に再検討』と言った。あの成績なのに大きな失望だ。再要請すると『2025年9月まで待て』とされた。 それでも返答はなく、その後、テレビ放映権、DNGC（国家経営管理局）の聴聞会、クラブ売却を理由にさらに待たされた。それらの言い訳は正当とは言い難い。正直、彼らは今も私の力を信じていないのではないか。そのため、大きな不信感が残っている」
残りの試合を乗り切る
ピッチ外の騒動があるが、チームは残りのシーズンに集中する。ロリアンは勝ち点38で9位と健闘している。 パリと1-1で引き分けた後、4月12日にはリヨンとのアウェー戦が待っている。マルセイユ、ストラスブールとのホーム戦など残り5試合はいずれも重要で、監督の退任が迫る中、選手たちの対応が注目される。
ベテラン監督は、去る前にプロとしての姿勢を貫き、任務を全うするつもりだが、現在の状況は耐え難いものだと主張した。
「失望は大きい」と彼は付け加えた。「ここでの2年間は素晴らしいものだった。クラブに関わるすべての人々と良好な関係を築けていたと思う。このような事態になってしまったのは残念だ。一つだけ確かなのは、私は出世主義者ではないということだ。後悔はない。限られたリソースしかないアジャクシオで14年間過ごせたのは、毎日私を信頼してくれた経営陣がいたからだ。 ここ2年間、ロリアンで自分らしさと能力を示そうと努力したが、いまだに信頼を感じられない。だから、こんな環境で働くのは断固として拒否する」
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ロリアンの今後はどうなるのか？
このブルターニュのクラブは、今夏、大きな移行期を迎える。首脳陣は、内部事情を乗り切れる後任を探さなければならない。安定を維持し、理事会の条件を受け入れられる監督を見つけるのは、意思決定者にとって大きな課題だ。