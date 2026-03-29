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「こんな検査は人生で初めてだ！」――ワールドカップを控え、フランス代表のディディエ・デシャン監督が米国のセキュリティ対策に激怒
米国における物流の悪夢
デシャン監督は、米国の空港における厳格な保安検査に感心していない様子だ。2026年ワールドカップに向けチーム編成の最終調整を進めている同監督は、その検査の厳しさが、自身の長いキャリアの中でこれまでに経験したことのないレベルであることを認めた。
メリーランド州で行われる日曜日のコロンビア戦を前に開かれた記者会見で、デシャン監督は到着時に遭遇した厳格なプロトコルに衝撃を受けたことを明かした。「到着時、空港で信じられないほど長い時間を費やしました。これまでの人生で見たこともないような検査でした。我々はそれに順応しています」と、同監督は記者団に説明した。
- AFP
移動時間と大会の準備
今回の合宿は、米国、カナダ、メキシコの3カ国で開催される2026年ワールドカップに向けたリハーサルと位置付けられている。チームはこの期間、涼しい気候を享受しているが、デシャン監督は、6月に大会が開幕すれば、広大な移動距離と移動時間が大きな要因となることを痛感している。「気温に関しては問題ない。 私が以前から認識していた問題、特に移動時間に関する問題は依然として残っている」とデシャン監督は指摘した。
アメリカの環境に適応する
アシスタントコーチのギ・ステファンを含むフランス代表のコーチ陣は、すでに会場の下見を行っており、情報を収集するためにクラブワールドカップに出場した選手たちとも話し合っている。デシャン監督は、トレーニング施設と試合会場の距離を懸念しており、メディア対応だけでも片道45分の移動が必要になることを指摘している。
「ボストンに行ったという事実こそが、私たちにとってより重要なリハーサルだ。なぜなら、実際にそこでプレーすることになるからだ」とデシャン監督は説明した。「私はクラブワールドカップの準決勝と決勝の際、ギ・ステファンと共に現地に赴き、参加していた選手たちと話をした。状況によって、多かれ少なかれ複雑な問題が生じるものだ。 そうした問題を最小限に抑え、適応していかなければならない。今年の夏は特に暑さが厳しくなるため、回復が重要になる。しかし、メディア対応は試合会場で行われるが、そこは練習場から45分も離れている。午後3時や5時の試合だと、その前の時間はあまりない。午後9時なら対応できる。我々は適応し、ピッチ外でのあらゆる活動で無駄なエネルギーを消費しないよう最善を尽くすつもりだ。」
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最終メンバー発表前の重要なテスト
木曜日にギルレット・スタジアムで行われたブラジル戦での勝利は、今後の展開を予感させるものとなった。フランス代表は6月26日のグループステージでノルウェーと対戦するため、再び同スタジアムに戻ってくるからだ。コロンビアとの次なる親善試合は、デシャン監督が夏の最終メンバーを発表する前に、チームの状態を確認する最後の機会となる。