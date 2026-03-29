アシスタントコーチのギ・ステファンを含むフランス代表のコーチ陣は、すでに会場の下見を行っており、情報を収集するためにクラブワールドカップに出場した選手たちとも話し合っている。デシャン監督は、トレーニング施設と試合会場の距離を懸念しており、メディア対応だけでも片道45分の移動が必要になることを指摘している。

「ボストンに行ったという事実こそが、私たちにとってより重要なリハーサルだ。なぜなら、実際にそこでプレーすることになるからだ」とデシャン監督は説明した。「私はクラブワールドカップの準決勝と決勝の際、ギ・ステファンと共に現地に赴き、参加していた選手たちと話をした。状況によって、多かれ少なかれ複雑な問題が生じるものだ。 そうした問題を最小限に抑え、適応していかなければならない。今年の夏は特に暑さが厳しくなるため、回復が重要になる。しかし、メディア対応は試合会場で行われるが、そこは練習場から45分も離れている。午後3時や5時の試合だと、その前の時間はあまりない。午後9時なら対応できる。我々は適応し、ピッチ外でのあらゆる活動で無駄なエネルギーを消費しないよう最善を尽くすつもりだ。」