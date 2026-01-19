「こんな形でキャリアを終えるわけにはいかない！」――嫉妬に燃えるクリスティアーノ・ロナウドは、ワールドカップを制するまで決して諦めない。アル・ナスルのスーパースターは、50歳になるまで現役を続けると見られている。

2002年ワールドカップ優勝者のクレベソンは、BetVictorオンラインカジノとの提携インタビューでGOALに語った。ロナウドが世界一の座をどれほど切望しているかについて問われると、彼はこう述べた。「彼の心ではきっと『ワールドカップを勝ち取りたい。こんな形でキャリアを終えられない』と感じているだろう。

彼だけでなく、ネイマールも「メッシにはあるのに自分にはない」と感じているはずだ。ハーランドも同様で、ワールドカップを勝ち取れないかもしれない。これはトップ選手なら誰もが抱える思いだ。

アドリアーノはブラジルでもイタリアでも活躍したが、ワールドカップは取っていない。ワールドカップは時に公平で、時に不公平だ。 彼らは僕を見て「クレベソンにはW杯があるのに、自分にはない」と感じるだろう。僕はバロンドールを5回取っていないが、W杯は取ったんだ！」

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