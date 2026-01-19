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「こんな形でキャリアを終えるわけにはいかない！」――嫉妬に燃えるクリスティアーノ・ロナウドは、ワールドカップを制するまで決して諦めない。アル・ナスルのスーパースターは、50歳になるまで現役を続けると見られている。
不朽のロナウド、さらなる主要タイトルを狙う
40歳になったロナウドはアル・ナセルと2027年まで契約延長。衰えはなく、今夏の代表戦でも活躍が期待される。
バロンドール5度受賞、通算143得点を誇る母国の主将は、いまだ強い成功欲を燃やす。2022年、メッシがアルゼンチンで世界制した姿を見て、自身も同様の栄冠を手にしないと誓う。
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ロナウドはワールドカップ制覇でメッシに並ぶことができるだろうか？
2002年ワールドカップ優勝者のクレベソンは、BetVictorオンラインカジノとの提携インタビューでGOALに語った。ロナウドが世界一の座をどれほど切望しているかについて問われると、彼はこう述べた。「彼の心ではきっと『ワールドカップを勝ち取りたい。こんな形でキャリアを終えられない』と感じているだろう。
彼だけでなく、ネイマールも「メッシにはあるのに自分にはない」と感じているはずだ。ハーランドも同様で、ワールドカップを勝ち取れないかもしれない。これはトップ選手なら誰もが抱える思いだ。
アドリアーノはブラジルでもイタリアでも活躍したが、ワールドカップは取っていない。ワールドカップは時に公平で、時に不公平だ。 彼らは僕を見て「クレベソンにはW杯があるのに、自分にはない」と感じるだろう。僕はバロンドールを5回取っていないが、W杯は取ったんだ！」
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スターへの道：マンチェスター・ユナイテッドでの初日からその才能は明らかだった
クレベソンは2003年夏、マンチェスター・ユナイテッドでロナウドの飛躍を間近で見た。彼が将来どうなるかと問われると、元ブラジル代表は「すべては彼次第だった。優れた選手だと分かっていた。ボール捌きが素晴らしく、人柄も良かった。
しかし、彼を見て『5度のバロンドールや決勝戦でのタイトル獲得』を予想できたかと言えば、答えはノーだ。彼は長い年月をかけて実力を示した。 1、2シーズンで終わる話ではない。私の場合、2000～2003年が全盛期だったが、ユナイテッドで怪我をした。その後も高いレベルでプレーしたが、不運な怪我で2008～2010年まで戻れず、再び下降した。
「クリスティアーノは今も変わっていない。タイトルやトロフィーを取り続けている。彼と初期にプレーできたことは幸せだ。人間として、家族と共に成長する姿を見られて嬉しい。彼は母親や妹のことも大切にしている。彼には素晴らしい物語がある。」
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50歳でも現役のロナウドは、あとどれくらいプレーし続けるのか？
ロナウドは引退の兆しをまったく見せず、一部ではユーロ2028後も現役を続けるという見込みもある。
50歳までの現役続行の可能性を問われたクレベソンは「この若者なら何でもあり得る。2003年に17、18歳の彼と出会い、ポルトガル語で多くの会話を交わした。当時から目標が明確で、今も変わらない」と語った。
「ロナウドが持つのは強い精神力だ。メンタリティが非常に逞しい。自分の身体とプレーの仕方を徹底的にケアしている。
今の彼はややスタイルが変わったものの、依然として大きなインパクトを与える。サウジリーグのレベルは高くなくても、彼自身がハイレベルでプレーしていることは明らかだ。将来はMLSに移籍する可能性もあり、50歳までの現役も十分に可能だ。彼は最高のコンディションを保っている。」
新たな目標：ロナウドが競争心を燃やし続ける秘訣
ロナウドは通算1,000ゴールを目前に控え、その驚異的な記録達成は間近だ。彼は将来、息子クリスティアーノ・ジュニアとプレーしたいとも語っている。多くの功績をすでに残した選手にとって、競争心を保つ目標を掲げ続けることは重要だからだ。