元バルセロナとPSGのエースは、ロッカールームの緊張はあったが、それはクラブの将来を狙った攻撃ではなく、ベテランリーダーたちの集団的な取り組みだと強調した。

「あの部屋にいた誰に聞いても同じことを言うだろう」と彼は続けた。「我々はチーム全体に責任を問うた。ルーカス［ヴェリッシモ］、［ウィリアン］・アラオ、ガビ［バルボッサ］、そして私が声を上げた……我々は競争心が強く、勝ちたいと思っている。だが、若い選手を標的にした者は誰もいなかった。そんなことを言う人々を、私は決して許さない。」

34歳の彼は、報道のされ方を「悪意がある」と批判した。

彼はさらにこう付け加えた。「今後、君たちがインターネット上で広めているこうした嘘は一切受け入れない。ロッカールームで互いに責任を問うことは、サッカーではごく当たり前のことだ。勝つことを目指すチームなら誰もがそうする。

「悪意ある偽記事を書く連中は何も分かっていない。サッカーを知らないし、本物のチームにいたこともない。だから……」と語り、口止めするジェスチャーで動画を締めくくった。



