開始2分14秒で先制点が生まれた。ハリー・ケインに代わってイングランドのキャプテンを務めたデクラン・ライスが、冷静な遠距離シュートで1-0とした。

フランスは反撃を試みたが、ムバッペ、バイエルン・ミュンヘンのオリゼ、PSGのドゥエらを擁する攻撃陣がボールを失い、イングランドにカウンターと得点のチャンスを与えてしまった。18分、ライスのCKからコンサがゴールを決め、37分と45分+1にはサカが2得点を挙げた。