トゥヘル監督と、フランス代表187試合目で最終戦を迎えたデシャン監督は、準決勝から7人を入れ替え、米加墨開催大会の3位決定戦に臨んだ。
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こんな事態になったのはほぼ60年前だ！フランス、マイアミでのイングランド戦前半で惨状
開始2分14秒で先制点が生まれた。ハリー・ケインに代わってイングランドのキャプテンを務めたデクラン・ライスが、冷静な遠距離シュートで1-0とした。
フランスは反撃を試みたが、ムバッペ、バイエルン・ミュンヘンのオリゼ、PSGのドゥエらを擁する攻撃陣がボールを失い、イングランドにカウンターと得点のチャンスを与えてしまった。18分、ライスのCKからコンサがゴールを決め、37分と45分+1にはサカが2得点を挙げた。
フランスが4失点：1968年の欧州選手権での惨敗を教訓に
フランス代表が前半だけで4失点を喫したのは1968年4月以来。当時、ユーゴスラビアに1-5で敗れ、イタリア欧州選手権の本大会出場を逃した。W杯では初めての事態だ。
デシャン監督はハーフタイムに「惨憺たるパフォーマンス」と語り、後半開始時に選手4人を一挙交代させた。
後半に6得点：フランスが試合を逆転寸前まで持ち込む
後半は前半を上回る展開。ムバッペが2得点1アシストでフランスを3－4と追い上げ、サカがPKで3点目を決めて決着がついたかに見えた。
それでも試合は続いた。ウスマン・デンベレが再び1点を返したが、直後にジュード・ベリンガムが独走からゴールを決め、イングランドが6－4で勝利した。
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