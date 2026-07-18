開始2分14秒でデクラン・ライスが先制。ハリー・ケインに代わってイングランドのキャプテンを務めたライスは、遠距離から冷静にシュートを決め1－0とした。

フランスは反撃を試みたが、ムバッペ、バイエルン・ミュンヘンのオリゼ、PSGのドゥエらがボールを失い、イングランドにカウンターを許した。18分にはライスのCKからコンサが追加点。37分と45分+1にはサカが2得点を挙げた。