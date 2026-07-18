トゥヘル監督と、フランス代表監督として187試合目・最終戦のデシャン監督は、準決勝から7人を入れ替え、米加墨開催大会の3位決定戦に臨んだ。
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こんな事態になったのはほぼ60年前だ！フランス、マイアミでのイングランド戦前半で大惨事
開始2分14秒でデクラン・ライスが先制。ハリー・ケインに代わってイングランドのキャプテンを務めたライスは、遠距離から冷静にシュートを決め1－0とした。
フランスは反撃を試みたが、ムバッペ、バイエルン・ミュンヘンのオリゼ、PSGのドゥエらがボールを失い、イングランドにカウンターを許した。18分にはライスのCKからコンサが追加点。37分と45分+1にはサカが2得点を挙げた。
フランスが4失点：1968年の欧州選手権での惨敗を教訓に
フランス代表は1968年4月以来、前半だけで4失点した。当時、ユーゴスラビアに1－5で敗れ、イタリアでの欧州選手権出場を逃した。
デシャン監督はハーフタイムに「惨憺たるパフォーマンス」と語り、後半開始時に選手4人を一挙交代させた。
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