Getty Images Sport
翻訳者：
「こんなことは許されない」スウォンジーのヴィトール・マトス監督、韓国人ウィンガーのオム・ジソンが人種差別的な暴言を浴びせられた疑いを明かす。ミルウォール戦は7分間中断
タッチライン際での一件で試合が長時間中断
スウォンジーのマトス監督は、ロンドン南部での接戦を制した試合で約7分間中断したのは、24歳のウィンガーに向けられた人種差別的な暴言が原因だったと認めた。後半の半ば、韓国代表の同選手がタッチライン沿いでウォーミングアップをしていた際、試合は中断された。エドワード・ダックワース主審は直ちに両チームのベンチと協議。その後、警察が監視カメラの映像を使って加害者を特定しようとしていることが場内アナウンスで伝えられた。
- Getty Images Sport
アウェー側の監督が差別的行為を非難
この痛ましい出来事はスウォンジーにとっての節目の夜に影を落としたが、同チームは最終的に、ブラジル人の途中出場選手ロナウドが終盤にジョセフ・オポクのクロスを決め、勝ち点3を手にした。
試合終了後、今回の出来事についてマトスは次のように語った。「今回の件はジスン・オムに関するものだった。審判はこうした状況に対する手順に従い、正しい対応をした。ミルウォールも手順を進めるために正しい対応をした。こうしたことが許されないのは誰もが分かっているし、起きてはならない。実際に起きたときには、我々は選手を支える。今回は我々の選手だ」
複数クラブが結束し、警察の捜査を支持
ホーム側はアウェーチームのベンチを標的にした人物を直ちに非難し、スウォンジーの選手たちはチームメートを支える姿勢を示した。
公式声明で、ミルウォールは「後半にスウォンジー・シティの選手に対し、個人による差別的な侮辱行為があったとされる事案を認識している」と認め、こう続けた。「クラブはあらゆる差別的な侮辱行為に対し、断固として容認しない方針を取っている。そのような行為に及んだことが確認された人物には、可能な限り最も厳しい措置を講じる。
「クラブは事実関係を明らかにするため、関係当局と協力している。今夜の事案とされるものについては、クラブが全面的に協力している警察の捜査が続いているため、これ以上のコメントはできない」
エオムが十分なケアを受けているとサポーターに伝えたマトスは、こう付け加えた。「彼は賢い若者だ。今回の状況を快く思ってはいないが、私たちが彼に寄り添い、できる限り状況を見守っていくことを分かっている。ミルウォールは、このようなことが許される余地はないと発表し、正しい対応をした。対応の仕方には満足しているが、起きてしまったことは本当に悲しい。今は状況を見極め、今後どうなるかを見守ることになる」
- Getty Images Sport
首位チーム、歴史的な勢いを維持
ピッチ上では、チャンピオンシップ最少失点の守備陣が激しい攻勢に耐えた。GKローレンス・ヴィグルーを中心に、フィリップ・リサとジェンソン・シールトも重要な場面で相手の攻撃を防いだ。この勝利でスウォンジーは首位での2ポイントのリードを維持し、ここ100年で最高となるリーグ戦のスタートをさらに伸ばした。ウェールズのクラブは今後、警察の捜査への協力と、次のリーグ戦に向けた準備を両立させることになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。