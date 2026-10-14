ホーム側はアウェーチームのベンチを標的にした人物を直ちに非難し、スウォンジーの選手たちはチームメートを支える姿勢を示した。

公式声明で、ミルウォールは「後半にスウォンジー・シティの選手に対し、個人による差別的な侮辱行為があったとされる事案を認識している」と認め、こう続けた。「クラブはあらゆる差別的な侮辱行為に対し、断固として容認しない方針を取っている。そのような行為に及んだことが確認された人物には、可能な限り最も厳しい措置を講じる。

「クラブは事実関係を明らかにするため、関係当局と協力している。今夜の事案とされるものについては、クラブが全面的に協力している警察の捜査が続いているため、これ以上のコメントはできない」

エオムが十分なケアを受けているとサポーターに伝えたマトスは、こう付け加えた。「彼は賢い若者だ。今回の状況を快く思ってはいないが、私たちが彼に寄り添い、できる限り状況を見守っていくことを分かっている。ミルウォールは、このようなことが許される余地はないと発表し、正しい対応をした。対応の仕方には満足しているが、起きてしまったことは本当に悲しい。今は状況を見極め、今後どうなるかを見守ることになる」