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「こんなことは許さない！」――バルセロナ会長は、フロレンティーノ・ペレス会長の「醜悪な」攻撃を断固として否定し、レアル・マドリードのトップがクラブの失敗を隠しているとも非難した。
ラポルタ、ネグレイラ氏の発言を巡りペレス氏に反論
バルセロナのラポルタ会長は、再選会見で「ネゲイラ事件によりタイトルを奪われた」と主張したペレス会長を激しく反論した。ラポルタ氏は、ペレス氏が過去2年の不振から目をそらそうとしていると批判し、クラブの名誉を傷つける言及は容認できないと強調した。
ラポルタは、バルセロナが「虚偽の非難」を容認しないとも強調した。また、審判に関する調査を背景に、両クラブの関係がさらに悪化していることも認めた。ペレスは以前、関係が「完全に決裂している」と述べていた。
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ラポルタ、ペレスの戦略を「醜悪」と評する
ラポルタは、ペレス会見とレグレイラ事件へのマドリード対応に不満を露わにした。
「滑稽だったが、戦略があった」とラポルタは『マルカ』の取材に語った。「私が指摘したように、2年間タイトルを取れていない事実から目をそらすためだ。彼らはそれを強く懸念している。
「彼らは不当なことを正当化しようとしている。そのために騒動を起こし、すべてをバルセロナに押し付けようとする。我々は許さない。クラブとして対応する」
ラポルタ氏は「断固とした」対応を約束した
彼は、マドリードがバルセロナに過剰に注目するのは内部不安の表れだと指摘し、「ロス・ブランコス」がカタルーニャのチームを攻撃すれば反撃すると宣言した。
「相手が自分たちの問題を隠すためにバルサを利用しなければ、私は彼を尊重する。だが利用すれば反撃する。あの会見では事実ではないことを言い、バルサを悪用しようとした。 それ以外の件にはコメントしない。マドリードやレアル・マドリードについて彼らが何を言おうと私には関係がない。だがバルサについて語るとき、我々は強く反応する。副会長ユステの意見も私と同じだ。」
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バルサはさらなる余波に備える
マドリードとの緊張が高まる中、バルセロナは今後も公の場でクラブの立場を擁護し続けるとみられる。ラポルタ会長は、虚偽または不利益をもたらす非難には断固として対応すると表明している。この対立は、ネグレイラ事件の検証をさらに深め、ピッチ内外で両クラブへの圧力を強めることになりそうだ。