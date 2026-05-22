バルセロナのラポルタ会長は、再選会見で「ネゲイラ事件によりタイトルを奪われた」と主張したペレス会長を激しく反論した。ラポルタ氏は、ペレス氏が過去2年の不振から目をそらそうとしていると批判し、クラブの名誉を傷つける言及は容認できないと強調した。

ラポルタは、バルセロナが「虚偽の非難」を容認しないとも強調した。また、審判に関する調査を背景に、両クラブの関係がさらに悪化していることも認めた。ペレスは以前、関係が「完全に決裂している」と述べていた。