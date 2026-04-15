「こんなことが以前あったかどうか分からない」：PSGとのチャンピオンズリーグ敗退戦で、リヴァプール監督アルネ・スロットの采配に衝撃が走った。

ハマンはスカイの番組で「3か月もプレーしていなかった選手が欧州最強のチームと戦うなんて。そんなときは起用すべきだ」と語り、イサクスの先発起用を疑問視した。イサクスは12月末から4月初めまで欠場し、先週パリで行われた第1戦（0-2）でようやく短時間復帰したばかりだった。

「しかも監督は彼を途中出場させようとしなかった。なぜなら、そうすると延長戦に出られなくなる可能性があるからだ」とハマンは首を傾げる。「正直、私は彼に最大限の敬意を抱いていたが、こんな話は聞いたことがない。過去にあったかは分からないが、少なくともチャンピオンズリーグでは記憶にない」

スロット監督は「イサクを切り札として温存し、延長戦で体力が持たないことを懸念した」と先発起用の理由を説明した。それでも「45分プレーさせ、ハーフタイムに状態を確認し、さらに5～10分出す選択肢もあった」と語っている。