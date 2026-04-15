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Oliver Maywurm

翻訳者：

「こんなことが以前あったかどうか分からない」：PSGとのチャンピオンズリーグ敗退戦で、リヴァプール監督アルネ・スロットの采配に衝撃が走った。

チャンピオンズ リーグ
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
リヴァプール
パリ・サンジェルマン
アレクサンデル・イサク
アルネ・スロット

リヴァプールFCのチャンピオンズリーグ敗退を受け、元リヴァプール選手のディートマー・ハマンはアルネ・スロット監督の采配に衝撃を受けたと語った。

パリ・サンジェルマンとの準々決勝第2戦で0-2で敗れた後、ハマンは腓骨骨折から復帰したばかりの中盤のストライカー、アレクサンダー・イサクを起用し、コディ・ガクポとモハメド・サラーをベンチに置いたスロット監督の采配に不満を示した。


  • ハマンはスカイの番組で「3か月もプレーしていなかった選手が欧州最強のチームと戦うなんて。そんなときは起用すべきだ」と語り、イサクスの先発起用を疑問視した。イサクスは12月末から4月初めまで欠場し、先週パリで行われた第1戦（0-2）でようやく短時間復帰したばかりだった。

    「しかも監督は彼を途中出場させようとしなかった。なぜなら、そうすると延長戦に出られなくなる可能性があるからだ」とハマンは首を傾げる。「正直、私は彼に最大限の敬意を抱いていたが、こんな話は聞いたことがない。過去にあったかは分からないが、少なくともチャンピオンズリーグでは記憶にない」

    スロット監督は「イサクを切り札として温存し、延長戦で体力が持たないことを懸念した」と先発起用の理由を説明した。それでも「45分プレーさせ、ハーフタイムに状態を確認し、さらに5～10分出す選択肢もあった」と語っている。

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    リヴァプールのアルネ・スロット監督が激しい批判にさらされている。アレクサンダー・イサクは「存在感ゼロ」だ。

    スロット監督は26歳のFWイサクを起用した理由について、「2度ゴールを目前にしていた」と説明した。ただし、PSGのGKサフォノフに阻まれた1シーンではイサクはオフサイドだった。「準備はできていた。できていなければ起用しなかった」と監督は強調した。

    昨夏1億4500万ユーロの移籍金でニューカッスルから加入したイサクは、19試合3得点と低調で、アンフィールドの期待に応えられていない。PSG戦ではハーフタイムに交代し、ガクポが投入された。

    オランダ人監督は「最初の5分で、イサクが前半全体でやったことより多くのことをやった」と語った。BBCではスティーブン・ワーノックら元リヴァプール選手も采配を批判。ワーノックは「イサクはコンディションが整っておらず、火曜のアンフィールドでは存在感がなかった」と指摘した。 「それなのに監督は、PSG戦という今シーズン最大の試合で、欧州最強の相手に45分間も彼にパフォーマンスを出せると本当に思ったのか」と44歳のウォノックは語った。

  • リヴァプールはPSG戦で巻き返せず。今後はプレミアリーグ決勝に全力を注ぐ。

    パリでの第1戦を0-2で落としたリヴァプールは、アンフィールドで巻き返しが必須だった。 開始30分、ファン・ダイクに先制の絶好機が訪れる。決まれば流れはリヴァプールへ傾いただろう。しかしPSG主将マルキーニョスが好守で阻んだ。

    パリはリードを守り、さらにウスマン・デンベレの2得点で2-0の勝利を収めた。前季リーグ優勝ながらプレッシャーを受けていたスロット監督の去就は、ますます不透明になった。

    CL敗退を受けたスロット監督の当面の目標は、来季の出場権獲得である。 現在5位のリヴァプールにとって、プレミアリーグが来季5枠を確保していることは朗報だ。だが6位チェルシーとの差は残り6節でわずか4ポイント。

    残りの日程も厳しく、エヴァートン、マンチェスター・ユナイテッド、4位アストン・ヴィラとのアウェー戦が待ち受ける。ホームではチェルシーとの直接対決に加え、7位ブレントフォードとも対戦する。

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    リヴァプールFCの残りの試合日程の概要


    試合日

    対戦相手

    第33節

    エバートンFC（アウェイ）

    34節

    クリスタル・パレス（ホーム）

    35

    マンチェスター・ユナイテッド（アウェイ）

    36

    チェルシーFC（ホーム）

    37

    アストン・ヴィラ（A）

    38

    FCブレントフォード（ホーム）


プレミアリーグ
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