「これ以上続けることは不可能だ」――元イングランド代表のジャーメイン・デフォーが、就任からわずか4ヶ月でウォーキングの監督を辞任。

練習での指導はクラブ経営陣に高く評価されていたが、ピッチ外の事情で続任できないとデフォーは明かした。

自身のインスタグラムに投稿したメッセージで、元トッテナム・ホットスパーのスターはこう別れの言葉を綴った。「残念ながら、諸事情によりこの職務を続けることはできなくなりました。

「在籍中に取り組んだ仕事には大きな誇りを感じており、私たちは特別なものを築き上げつつあると確信していました。

ウォーキングFCでの監督経験は目から鱗が落ちるものであり、次の挑戦への糧になるでしょう。」