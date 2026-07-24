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「これ以上続けることは不可能だ」――元イングランド代表のジャーメイン・デフォーが、就任からわずか4ヶ月でウォーキングの監督を辞任。
デフォーがナショナルリーグを去る
デフォーはナショナルリーグのウォーキング監督を、就任から4か月、リーグ戦6試合で辞任した。43歳の元イングランド代表FWは3月にニール・アードリーの後任となり、昨季10位に導いた。クラブは新シーズン開幕2週間前に双方が合意して契約を解除したと発表した。
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元ストライカーが退団を振り返る
練習での指導はクラブ経営陣に高く評価されていたが、ピッチ外の事情で続任できないとデフォーは明かした。
自身のインスタグラムに投稿したメッセージで、元トッテナム・ホットスパーのスターはこう別れの言葉を綴った。「残念ながら、諸事情によりこの職務を続けることはできなくなりました。
「在籍中に取り組んだ仕事には大きな誇りを感じており、私たちは特別なものを築き上げつつあると確信していました。
ウォーキングFCでの監督経験は目から鱗が落ちるものであり、次の挑戦への糧になるでしょう。」
短い在任期間が突然終わった
ブレイントリー・タウンとのプレシーズン親善試合で0-1で敗れたこの試合が、デフォーにとってウォーキングを率いた9試合目にして最後の試合となった。 現役時代に305得点を挙げた元フォワードは、トップチーム監督への準備としてレンジャーズとトッテナムのアカデミーで暫定コーチを務めていた。ウォーキングでの116日間の短い任期は、今後の監督キャリアへの貴重な一歩となった。
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ウォーキング、新たな指導部を模索
突然の退任により、ウォーキングはサットン・ユナイテッドとのナショナルリーグ開幕戦を前に厳しい状況に立たされた。プレシーズン重要な局面で監督を失った「ザ・カードス」首脳陣は、後任ヘッドコーチを急ぐ。一方、デフォーはトップチームを初めてフルシーズン指揮した経験を生かし、監督としての進路を検討するとみられる。
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