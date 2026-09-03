バイエルンのコンパニ監督が、ムシアラのコンディションについて前向きな最新情報を明かした。ベルギー人指揮官は水曜日、ドイツ代表が近くプレー可能になる見通しだと認めた。 ムシアラは今夏に神経系の問題を抱えて以降、トップチームの活動から完全に離れている。

その結果、直近のDFBポカールでも出場せず、2部のオスナブリュックを相手にチームメートが4-1の勝利を収める様子をピッチサイドから見守った。それでも最近の離脱にもかかわらず、コンパニ監督は攻撃的MFの近い将来に楽観的な見方を崩していない。指揮官は、公式戦復帰の時期がついに近づいていることを示唆した。