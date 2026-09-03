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「これ以上プレッシャーをかけたくはない」 バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督がジャマル・ムシアラの健康不安について大きな最新情報を明かす
ムシアラ、トップチーム復帰が目前に
バイエルンのコンパニ監督が、ムシアラのコンディションについて前向きな最新情報を明かした。ベルギー人指揮官は水曜日、ドイツ代表が近くプレー可能になる見通しだと認めた。 ムシアラは今夏に神経系の問題を抱えて以降、トップチームの活動から完全に離れている。
その結果、直近のDFBポカールでも出場せず、2部のオスナブリュックを相手にチームメートが4-1の勝利を収める様子をピッチサイドから見守った。それでも最近の離脱にもかかわらず、コンパニ監督は攻撃的MFの近い将来に楽観的な見方を崩していない。指揮官は、公式戦復帰の時期がついに近づいていることを示唆した。
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コンパニ、MFにプレッシャーをかけることを拒否
ムシアラは回復に向かっているものの、コンパニ監督はこの若きスターを万全の状態になる前にピッチへ急がせて復帰させるつもりはない。指揮官は、ドイツ人プレーメーカーが土曜日に行われるシャルケとのブンデスリーガの一戦で「出場できるかもしれない」と説明した。ただ、元DFは最終判断が選手の健康状態を最優先にして下されると強調。ムシアラの復帰は、健康面で完全に適切なタイミングになった時に限られることを明確にした。
オスナブリュックに快勝したカップ戦後、メディア対応に応じたコンパニ監督は慎重な姿勢を強調し、こう語った。「ただ、彼にこれ以上プレッシャーをかけたくはない」
欠神発作と向き合うMF
この慎重な対応は、この才能あるプレーメーカーにとって非常に懸念される時期を受けたものだ。ムシアラは、プレシーズンの2試合でそれぞれピッチ上で倒れて以降、コンパニ監督のチームでプレーしていない。本人も現在、治療可能な欠神発作を経験していると明かしている。
この神経学的な発作は、バイエルンの夏の準備期間中、わずか4日間で2度起きたことで大きな不安を招いた。最初の出来事は、ブンデスリーガのライバルであるRBライプツィヒとのプレシーズン戦で起きた。そのわずか3日後の8月18日、ドイツ人スターは別の親善試合で2度目の倒れ込みを喫した。
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昇格を決めたシャルケが土曜日に待ち受ける
バイエルンは現在、今週土曜日のブンデスリーガで昇格組シャルケと対戦する準備を進めている。コンパニ監督は、ムシアラを遠征メンバーに含めるか、それともMFに回復のための時間をさらに与えるかを判断しなければならない。引き続き欠場となる場合、メディカルスタッフは治療可能なその状態を継続して見守ることになる。最終的にクラブは、ドイツ代表の同選手が安全にピッチへ復帰できるよう取り組む中で、いかなるプレッシャーも受けないようにする。
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