23歳のMFはイングランドのマッチデープログラムの取材に対し、世界王者の来訪は、この夏の戦いを経たイングランドの進歩を測るうえで完璧な試金石だとの見方を示した。

この大一番を前にしたロッカールームの高揚感を強調し、アンダーソンは次のように語った。「彼らが世界王者なのは言うまでもないし、この試合を本当に楽しみにしている。この夏に起きたことの後、自分たちをもう一度本当に試し、トップクオリティーのチームと対戦するには、これ以上ない試合だ。だから、そうだね、この一戦を本当に楽しみにしている」