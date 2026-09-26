Crystal Pix
翻訳者：
「これ以上の試合はない」 エリオット・アンダーソン、世界王者スペインとのウェンブリー決戦に心躍らせる
完売のウェンブリーでビッグマッチの開幕戦が行われる
トゥヘル監督率いるチームは今週土曜日、満員のウェンブリーで世界王者スペインを迎え、ネーションズリーグ・グループ3の戦いをスタートさせる。この大一番は、ベルリンで行われたユーロ2024決勝以来となる欧州の2強による初対戦だ。クロアチアとチェコも同居するこのグループで、ロンドンでの激しい一戦は序盤の基準を示す試合になると見られている。
- Getty Images Sport
MF、究極の試練を熱望
23歳のMFはイングランドのマッチデープログラムの取材に対し、世界王者の来訪は、この夏の戦いを経たイングランドの進歩を測るうえで完璧な試金石だとの見方を示した。
この大一番を前にしたロッカールームの高揚感を強調し、アンダーソンは次のように語った。「彼らが世界王者なのは言うまでもないし、この試合を本当に楽しみにしている。この夏に起きたことの後、自分たちをもう一度本当に試し、トップクオリティーのチームと対戦するには、これ以上ない試合だ。だから、そうだね、この一戦を本当に楽しみにしている」
戦術戦の様相を呈し、スリリングな激突が期待される
アンダーソンは、中盤での攻防を前に、イングランドがホームで主導権を握るためには、スペインの代名詞でもあるポゼッション戦術を崩すことが重要になると認めた。相手の強みと必要な戦術的アプローチについて振り返り、こう付け加えた。「そうだね、彼らは明らかにとてもポゼッション重視のチームだ。ボールを持ちたがるし、それは僕たちもやりたいことだから、面白い試合になるはずだ。僕たちは相手に向かっていくし、良い2チームがぶつかり合う試合になると思う」
- Every Second Media
熾烈なグループ対決が待ち受ける
イングランドは、ワールドカップ3位を決めたフランス戦での驚異的な6-4の勝利を追い風に、勢いを築こうとしている。一方のスペインは、決勝でアルゼンチンを1-0で下して世界王者に輝き、自信に満ちた状態でロンドンに乗り込む。ウェンブリーでの結果は、両国がクロアチア、そしてチェコとの厳しい試合に臨む前に、早い段階での意思表明となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。