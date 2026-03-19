「これ以上の決断はあり得ない」――スパーズのスター選手、厳しい批判を受け夏の移籍を勧められる

ヴィカリオは、今シーズントッテナムで全大会通算42試合に出場し62失点を喫するなど、イングランドでの最近のパフォーマンスに対して批判にさらされているが、パグリウカは、彼の基本的な資質こそがインテルにとって理想的な「獲得の好機」となると考えている。これは、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙が最近、ヴィカリオをユヴェントスでミケーレ・ディ・グレゴリオの後継候補の筆頭として挙げたタイミングでのことだ。 こうした厳しい視線があるにもかかわらず、ベテランのアナリストは、改善の余地はあるものの、29歳の彼は依然としてイタリアのゴールキーパー陣の中でもトップクラスの才能の持ち主であると指摘した。

「ヴィカリオは間違いなく、現存するイタリア人ゴールキーパーの中でも最高の選手の一人だ」とパグリウカは説明した。「彼はまだトップクラスの選手ではないが、もし彼が実際に加入することになれば、それは国籍を超えた選択になるだろう。ヴィカリオは彼のプロフィールゆえに選ばれるのであり、それだけの話だ。そして、これはまさに移籍の好機のように思える。ヴィカリオはゴールマウス内でのプレーが非常に優れている。彼の弱点は、ゴールラインから飛び出すことが苦手だということだ。」