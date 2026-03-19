Getty Images Sport
翻訳者：
「これ以上の決断はあり得ない」――スパーズのスター選手、厳しい批判を受け夏の移籍を勧められる
降格の危機と個人のミス
ビカリオの調子の低迷は、トッテナムの悲惨なシーズンを如実に物語っている。同クラブは現在、プレミアリーグで16位につけており、降格圏からわずか1ポイント差に迫っている。先日のリヴァプール戦での1-1の引き分けでは、彼がフリーキックを献上したことがこうした問題を浮き彫りにし、スカイ・スポーツの解説者ジェイミー・キャラガーから痛烈な批判を浴びた。 「彼はフリーキックのスペシャリストだが、はっきり言わせてもらう。トッテナムにはゴールキーパーのスペシャリストがいない」とキャラガーは指摘した。「それはひどい。ゴールキーパーとしてはまったくもって衝撃的だ。あの相手（アントニン・キンスキー）が週半ばの試合に出場した理由は、彼が十分な実力を持っていないからだ…トッテナムはゴールキーパー陣に深刻な問題を抱えている」
- AFP
チャンピオンズリーグ決勝進出チームの魅力
トッテナムが最近苦戦しているにもかかわらず、パグリウカは同ゴールキーパーの評価は依然として揺るぎないものだと主張している。しかし、2023年夏にエンポリから北ロンドンへ移籍したこのイタリア人選手にとって、欧州サッカーの最高峰で戦うクラブの魅力は、無視できないほど強いものかもしれない。カルチョメルカートとのインタビューで、この伝説的なゴールキーパーは、決断を下す上でイタリアの強豪クラブの威信が大きな要因であると強調した。
パグリウカは次のように語った。「彼にとってこれ以上の決断はないだろう。チャンピオンズリーグ決勝に進出したばかりのチームからオファーがあれば、断れるわけがない。確かに今シーズンは不振で、1年目の活躍には及ばなかったが、チーム全体が問題を抱えていたのは明らかだ。監督が交代し、チャンピオンズリーグでは彼も交代させられ、代わった選手は惨憺たる結果に終わったのだから。」
イタリア人選手のプロフィール分析
ヴィカリオは、今シーズントッテナムで全大会通算42試合に出場し62失点を喫するなど、イングランドでの最近のパフォーマンスに対して批判にさらされているが、パグリウカは、彼の基本的な資質こそがインテルにとって理想的な「獲得の好機」となると考えている。これは、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙が最近、ヴィカリオをユヴェントスでミケーレ・ディ・グレゴリオの後継候補の筆頭として挙げたタイミングでのことだ。 こうした厳しい視線があるにもかかわらず、ベテランのアナリストは、改善の余地はあるものの、29歳の彼は依然としてイタリアのゴールキーパー陣の中でもトップクラスの才能の持ち主であると指摘した。
「ヴィカリオは間違いなく、現存するイタリア人ゴールキーパーの中でも最高の選手の一人だ」とパグリウカは説明した。「彼はまだトップクラスの選手ではないが、もし彼が実際に加入することになれば、それは国籍を超えた選択になるだろう。ヴィカリオは彼のプロフィールゆえに選ばれるのであり、それだけの話だ。そして、これはまさに移籍の好機のように思える。ヴィカリオはゴールマウス内でのプレーが非常に優れている。彼の弱点は、ゴールラインから飛び出すことが苦手だということだ。」
- Getty Images Sport
トッテナム退団にはタイミングが重要だ
戦略的な観点から見れば、今夏の移籍市場はトッテナムが彼の売却を検討する上で理にかなった時期と言える。ビカリオの契約は2028年まで残っているが、契約期間の終盤を迎える前に市場価値がピークに達する可能性もあるため、スパーズは現在イタリア国内で高まっている強い関心を活かすことを模索するかもしれない。
パグリウカはまた、このゴールキーパーのこれまでの軌跡を振り返り、次のように述べた。「彼は世界最高峰のリーグでプレーし、数年前まではプレミアリーグ制覇を目指していたクラブに所属していた。昨年はヨーロッパリーグを制覇したが、今年は降格の危機に瀕している。」選手にとってもクラブにとっても、ミランでの新たなスタートは、関係者全員にとって最も有益な結果となる可能性がある。
広告