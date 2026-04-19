これ以上の不運はないだろう：ヴィンセント・コンパニーが、セルジュ・グナブリがFCバイエルンの練習中に重傷を負った経緯を明かす

「本当に不運な出来事だった」とコンパニは語った。「PK戦の最中に起きたことだ。とても不運で、全員が驚いた。彼には早期回復を願っている。セルジュは今シーズン、チームのために大きく貢献してくれた。」

ブンデスリーガ首位のバイエルンは土曜、公式にグナブリの負傷を発表。復帰時期は不明で、今季の出場も不透明だ。さらに今夏のW杯ドイツ代表も危ぶまれている。

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督も「セルジュには本当に気の毒だ。重要な試合が控えるこの時期にこの知らせは辛い」と語り、土曜の夜に本人と電話で話したことを明かした。 一日も早くピッチに復帰できるよう、全力でサポートするつもりだ」