日曜17時30分のブンデスリーガ、バイエルン対VfBシュトゥットガルトを前に、グナブリが内転筋断裂を負ったのは「非常に不運」と本人がDAZNに語った。
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これ以上の不運はないだろう：ヴィンセント・コンパニーが、セルジュ・グナブリがFCバイエルンの練習中に重傷を負った経緯を明かす
「本当に不運な出来事だった」とコンパニは語った。「PK戦の最中に起きたことだ。とても不運で、全員が驚いた。彼には早期回復を願っている。セルジュは今シーズン、チームのために大きく貢献してくれた。」
ブンデスリーガ首位のバイエルンは土曜、公式にグナブリの負傷を発表。復帰時期は不明で、今季の出場も不透明だ。さらに今夏のW杯ドイツ代表も危ぶまれている。
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督も「セルジュには本当に気の毒だ。重要な試合が控えるこの時期にこの知らせは辛い」と語り、土曜の夜に本人と電話で話したことを明かした。 一日も早くピッチに復帰できるよう、全力でサポートするつもりだ」
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バイエルンでは、ムシアラがニャブリに代わって出場する。
コンパニ監督の下、グナブリが務めていた攻撃的3トップの中央は、今後ジャマル・ムシアラが任されるだろう。ムシアラは1週間前のFCザンクト・パウリ戦（5-0）で長期離脱から復帰し、VfBとの「南ドイツダービー」でも先発した。 コンパニーは「彼はすでに高いレベルに達しており、ベストコンディションまであと少し。多くの出場機会を与えるが、全試合フル出場させるかは不明」と語った。
専門家サミ・ケディラも「ジャマルには今、試合とリズムが必要だ。何よりもメンタルがそれを求めている」と語った。
今シーズンのセルジュ・グナブリの成績
使用例 37 ゴール 10 アシスト 11 イエローカード 1