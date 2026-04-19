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Serge GnabryGetty
Falko Blöding

翻訳者：

これ以上の不運はないだろう：ヴィンセント・コンパニーが、セルジュ・グナブリがFCバイエルンの練習中に重傷を負った経緯を明かす

ブンデスリーガ
バイエルン 対 シュトゥットガルト
バイエルン
シュトゥットガルト
ヴァンサン・コンパニ
セルジュ・ニャブリ

ドイツ代表セルジュ・ニャブリ（30）はシーズン終盤に不運な重傷を負った。FCBのヴィンセント・コンパニー監督（40）が明かした。

日曜17時30分のブンデスリーガ、バイエルン対VfBシュトゥットガルトを前に、グナブリが内転筋断裂を負ったのは「非常に不運」と本人がDAZNに語った。

  • 「本当に不運な出来事だった」とコンパニは語った。「PK戦の最中に起きたことだ。とても不運で、全員が驚いた。彼には早期回復を願っている。セルジュは今シーズン、チームのために大きく貢献してくれた。」

    ブンデスリーガ首位のバイエルンは土曜、公式にグナブリの負傷を発表。復帰時期は不明で、今季の出場も不透明だ。さらに今夏のW杯ドイツ代表も危ぶまれている。

    ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督も「セルジュには本当に気の毒だ。重要な試合が控えるこの時期にこの知らせは辛い」と語り、土曜の夜に本人と電話で話したことを明かした。 一日も早くピッチに復帰できるよう、全力でサポートするつもりだ」

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  • Jamal MusialaGetty Images

    バイエルンでは、ムシアラがニャブリに代わって出場する。

    コンパニ監督の下、グナブリが務めていた攻撃的3トップの中央は、今後ジャマル・ムシアラが任されるだろう。ムシアラは1週間前のFCザンクト・パウリ戦（5-0）で長期離脱から復帰し、VfBとの「南ドイツダービー」でも先発した。 コンパニーは「彼はすでに高いレベルに達しており、ベストコンディションまであと少し。多くの出場機会を与えるが、全試合フル出場させるかは不明」と語った。

    専門家サミ・ケディラも「ジャマルには今、試合とリズムが必要だ。何よりもメンタルがそれを求めている」と語った。


  • 今シーズンのセルジュ・グナブリの成績

    使用例37
    ゴール10
    アシスト11
    イエローカード1
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