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「これ以上にクレイジーなものはない！」 マテウス・クーニャがマンチェスター・ユナイテッドへの批判に反論、チャンピオンシップ降格の「雑音」を一蹴
ユナイテッドにまたもおなじみのスロースタート。
マンチェスター・ユナイテッドは今季ここまで不本意なスタートを強いられており、全公式戦最初の7試合でわずか2勝にとどまっている。この低調な戦いぶりは、昨季の苦戦をそのまま映し出している。
マンチェスター・ユナイテッドは現在、プレミアリーグ順位表で12位に位置し、直近3試合は未勝利だ。直近のつまずきは日曜日、クレイヴン・コテージでフルアムと1-1で引き分けた一戦で、クーニャが重要な同点弾を決めて勝ち点1を救った。
マイケル・キャリックとそのチームに対するプレッシャーが高まる中でも、このブラジル人FWは自信を失っていない。ユナイテッドは昨季、さらに厳しい状況に直面しながらも、最終的にはリーグ3位で終えたと強調するのに迷いはなかった。
- Craig Mercer
クーニャが「チャンピオンシップ」行きの雑音に言及
オールド・トラッフォードでのデビューシーズンを振り返り、クーニャは昨季の方が外部からのプレッシャーははるかに厳しかったと指摘した。このブラジル人は、チームがすでに序盤の逆境から立て直す力を証明していると強調した。
「昨季はここでの最初のシーズンだったし、たぶん今季よりももっと大変だった」とクーニャは説明した。「僕たちの周りには多くの雑音があったし、チャンピオンズリーグのないシーズンだった。たぶん人々は『ああ、ユナイテッドはチャンピオンシップに落ちる』とか、そんなことを言っていたのかもしれない」
このFWは、そうした疑念の声を黙らせるために必要な粘り強さを強調した。「それでも最終的に、僕たちは3位で終えたんだ。僕たちの内側には今も大きな信頼があると感じているし、自分たちが何をしているのか分かっている。すべての信念は自分たちの中にある」と付け加えた。
代表ウィークを迎えて
ロンドンでの引き分けを受け、ユナイテッドはここから3週間にわたる長い代表ウィークに入る。チームはピッチ上ですぐにでも失敗を正したいと望んでいるが、国内戦の中断はキャリック監督のチームにとって必要な立て直しの時間になるかもしれない。
クーニャは次の試合まで待たなければならないことへの個人的ないら立ちを認めつつも、この中断が長期的にはもたらす利点も認めた。「次の試合がしたくてたまらない」と、27歳のスターは認めた。「もちろん、勝てないとこういう気持ちになる。次の試合をして勝って、またすべてを良いものにしたいという感覚だ。
「でも、そうだね。今は落ち着く時なのかもしれないし、考えを正しい形に整理して、戻ってくる時なのかもしれない。そしてもちろん、それは大きな1カ月になるかもしれない」
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厳しい10月の日程が待ち受ける
10月に国内サッカーが再開されると、ユナイテッドは今季の行方を左右しかねない重要な連戦に臨むことになる。マンチェスター・ユナイテッドは、トッテナム、アトレティコ・マドリー、コモとの厳しい戦いに備える中で、すぐにリズムを取り戻す必要がある。
この難しい時期を乗り切るには、大幅な状態改善が求められる。キャリックはこの中断期間を活用して戦術的な欠点を修正し、自信を取り戻させなければならない。そうすることで、自身のチームが昨季の劇的な復調を再現できるようにする必要がある。
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