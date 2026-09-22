マンチェスター・ユナイテッドは今季ここまで不本意なスタートを強いられており、全公式戦最初の7試合でわずか2勝にとどまっている。この低調な戦いぶりは、昨季の苦戦をそのまま映し出している。

マンチェスター・ユナイテッドは現在、プレミアリーグ順位表で12位に位置し、直近3試合は未勝利だ。直近のつまずきは日曜日、クレイヴン・コテージでフルアムと1-1で引き分けた一戦で、クーニャが重要な同点弾を決めて勝ち点1を救った。

マイケル・キャリックとそのチームに対するプレッシャーが高まる中でも、このブラジル人FWは自信を失っていない。ユナイテッドは昨季、さらに厳しい状況に直面しながらも、最終的にはリーグ3位で終えたと強調するのに迷いはなかった。



