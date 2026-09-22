「これ以上にいい練習方法があるか？」 エステバン・ルポールがフランス代表キャンプでのジネディーヌ・ジダンとの非現実的な体験を明かす

レンヌFWエステバン・ルポールは、クレールフォンテーヌで行われたフランス代表の記者会見に初めて出席した後、大きな誇りを口にした。2025-26シーズンのリーグ・アン得点王は、元アカデミー時代のチームメートと合流する前に、GKコーチのファビアン・バルテズから歓迎を受けた。

昨季リーグ戦で21得点を記録したこのストライカーは、部門のトップスコアラーとして終えたことが、自分は国際レベルにふさわしいと確信するきっかけになったと明かした。

ルポールは、フランス代表の今後4試合で出場時間をつかみ、貢献することを目指している。



