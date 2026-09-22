PRESSE SPORTS
翻訳者：
「これ以上にいい練習方法があるか？」 エステバン・ルポールがフランス代表キャンプでのジネディーヌ・ジダンとの非現実的な体験を明かす
ルポー、フランス代表で初の記者会見で輝く
レンヌFWエステバン・ルポールは、クレールフォンテーヌで行われたフランス代表の記者会見に初めて出席した後、大きな誇りを口にした。2025-26シーズンのリーグ・アン得点王は、元アカデミー時代のチームメートと合流する前に、GKコーチのファビアン・バルテズから歓迎を受けた。
昨季リーグ戦で21得点を記録したこのストライカーは、部門のトップスコアラーとして終えたことが、自分は国際レベルにふさわしいと確信するきっかけになったと明かした。
ルポールは、フランス代表の今後4試合で出場時間をつかみ、貢献することを目指している。
- AFP
FW、名手ジダンからのパスを受ける喜びを語る
ルポールは、新指揮官ジネディーヌ・ジダンの下でトレーニングが始まると、当初の緊張はすぐに消えたと認めた。26歳の同選手は、元ワールドカップ優勝者から直接ボールを受けながら決定力を磨く機会を心から楽しんだ。
また、受け身の傍観者にとどまるのではなく、ピッチで目に見える形のインパクトを残したいという決意を強調した。
「ジネディーヌ・ジダンから何本かパスを受けながらゴール前のプレーを磨く以上に、良い練習方法があるだろうか」とルポールは語った。「ストレスとプレッシャーはすぐに消えた。夢のようなことだが、自分もこのトレーニングキャンプの一員でありたい。まずの目標は、チームとして4試合すべてに勝つことだ」
ジダン、チームに感情を揺さぶる歴史映像を見せる
ピッチ上での取り組みに加え、ルポールは、ジダンがフランス代表の豊かな歴史と遺産を紹介する映像を中心に据えたチームミーティングを開いたことを明かした。指揮官は、再編されたグループの中で、代表のエンブレムを守ることへの強い文化を根づかせようとしていた。
ルポールはこの取り組みを支持し、現代の選手たちは2つ星のユニフォームを背負う重みを十分に理解しなければならないと述べた。
「彼は、それが自分たちにとってどんな意味を持つのかを理解してほしいと思っていた。僕たちは自分たち自身の歴史において主役でなければならない」とルポールは説明した。「特に新しいグループでは、ある種の文化を根づかせる必要がある。この青いユニフォームを軽く見ている選手は誰一人いない」
- PsnewZ
フランス代表は14日間で4試合に集中する
ルポールは、チャンスを与えられればフランス代表でのシニア初ゴールを決める強い決意を持って、代表ウインドーに入る。フランス代表は14日間で4試合の公式戦を戦う過密日程に備えている。
このFWは、ボールのない場面での働きと全体的な準備状況に絶対的な自信を示した。
代表での務めを終えれば、ルポールは国内でのプレーでも高い志を維持することを目指してレンヌへ戻る。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。