「これを額に入れて飾らなきゃ」――アルヴァロ・アルベロア監督は、アルダ・ギュレルの「素晴らしい」ゴールについて、チケット代金の3倍の価値があったと語った

ギュレルの個人技の輝きに加え、アルベロアはピッチに5人のアカデミー出身選手が起用されたことに明らかに感動していた。自身も下部組織から這い上がり、ベンチからチームを率いる立場に戻った元ディフェンダーは、この夜を自身の指導者としてのキャリアにおける最高の瞬間だと語った。

彼はこう付け加えた。「今夜のような夜を過ごせたなら、私は幸せに死ねると思う。ユースシステムを経て、そこで何年も過ごした後、トップチームに到達した人間として……ほら、さっきヤネスとアグアドと話していたんだ。彼らが13、14歳の時に私が初めて指導した選手たちで、彼らにベルナベウでプレーする機会を与えられたことは、私にとって夢が叶ったようなものだ。 それに加え、まさに典型的な自クラブ出身選手であるカルバハル、そしてフラン、チアゴ、セサル、ゴン……言葉では言い表せない。とても幸せだし、誇りに思う。単に彼らを起用したことだけでなく、彼らがどうプレーしたかが重要だ。彼らがこれほど多くの才能、質、そして個性を発揮してくれたということは、私がしっかりと指導できた証だ。素晴らしいニュースだ。そして彼らは皆、素晴らしいお手本だ。」