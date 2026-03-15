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「これを額に入れて飾らなきゃ」――アルヴァロ・アルベロア監督は、アルダ・ギュレルの「素晴らしい」ゴールについて、チケット代金の3倍の価値があったと語った
ギュレルの魔法のような瞬間
後半、ヴィニシウス・ジュニオールに代わる形でピッチに入ったギュレルは、センターサークル付近でこぼれ球を拾うと、顔を上げてゴールから飛び出していたマティアス・ディトゥーロの姿を捉えた。トルコ人MFは躊躇することなく、68.6メートル地点から正確なシュートを放ち、そのボールはベルナベウの空を駆け抜け、ネットに突き刺さった。 レアル・マドリードはそれまでにアントニオ・ルディガー、フェデリコ・バルベルデ、ディーン・ホイセンのゴールでリードを奪っていた。マヌエル・モラン・イバニェスのオウンゴールでエルチェの点差は半分に縮まったに過ぎなかった。
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アルベロアがギュレルのゴールを称賛
試合後、アルベロアは教え子を絶賛した。その技術的な完成度に明らかに感銘を受けたレアル・マドリードの監督は、記者会見で印象的な言葉を残した。「額縁を持ってきて、そのプレーを額に収めなければならない。これは並外れたものだ。素晴らしい。 誰もが驚きで手を挙げていたし、私もそうだった。彼が成し遂げたものを見るためなら、チケットを1枚、いや2枚、3枚払う価値がある」とアルベロアは記者団に語った。
「ラ・ファブリカ」の復活ギュレルの個人技の輝きに加え、アルベロアはピッチに5人のアカデミー出身選手が起用されたことに明らかに感動していた。自身も下部組織から這い上がり、ベンチからチームを率いる立場に戻った元ディフェンダーは、この夜を自身の指導者としてのキャリアにおける最高の瞬間だと語った。
彼はこう付け加えた。「今夜のような夜を過ごせたなら、私は幸せに死ねると思う。ユースシステムを経て、そこで何年も過ごした後、トップチームに到達した人間として……ほら、さっきヤネスとアグアドと話していたんだ。彼らが13、14歳の時に私が初めて指導した選手たちで、彼らにベルナベウでプレーする機会を与えられたことは、私にとって夢が叶ったようなものだ。 それに加え、まさに典型的な自クラブ出身選手であるカルバハル、そしてフラン、チアゴ、セサル、ゴン……言葉では言い表せない。とても幸せだし、誇りに思う。単に彼らを起用したことだけでなく、彼らがどうプレーしたかが重要だ。彼らがこれほど多くの才能、質、そして個性を発揮してくれたということは、私がしっかりと指導できた証だ。素晴らしいニュースだ。そして彼らは皆、素晴らしいお手本だ。」
- AFP
マンチェスター・シティ戦を展望して
この勝利は、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のマンチェスター・シティとの厳しい第2戦を控えて、チームの士気を大いに高めた。現在、レアル・マドリードは2試合合計で3-0とリードしている。アルベロアはイングランド王者の強さを警戒しつつも、エルチェ戦で示した粘り強さと、キリアン・エムバペの復帰の可能性が、この欧州の決戦において必要な優位性をもたらすだろうと信じている。 「非常に厳しい試合になるだろう。彼らは我々の限界まで追い込んでくるし、我々は苦戦を強いられることになる。リードは大きいけれど、それに甘んじていてはいけない。過去の経験から、彼らが勢いに乗れば誰をも圧倒してしまうことは分かっている。全力を尽くし、集中力を切らさず、勝利を目指して戦わなければならない。そうでなければ、我々は大きな苦しみを受けることになるだろう」と彼は警告した。
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