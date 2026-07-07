ベルギー代表の選手たちはこの騒動の政治的な側面をからかうのを楽しんでいたが、ルディ・ガルシア監督は、物議を醸した中心人物である選手に対しては、より外交的な対応をとった。ガルシア監督は、試合終了のホイッスルが鳴った後、バログンが自身のもとを訪れ、この騒動について話し合ったことを明かした。

ガルシア監督は試合後の会話について「その姿勢は本当に好感が持てた」と語った。 「彼のせいではない。彼を責めるべきではない。そう彼に伝えたんだ」 試合前の騒動がチームの集中力を乱すことはなかったと強調し、こう付け加えた。「米国の先発メンバーがどうであれ、我々にとって本当に重要だったのは自分たちのゲームプランだ。このチームは非常に成熟している。最も重要なのは我々自身だと選手たちに伝えた」

その集中力が米国の守備を崩し、スペインとの次戦へ進んだ。