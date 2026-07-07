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「これを覆せ！」――フォラリン・バログンの出場停止処分撤回をめぐる騒動の中、ベルギー代表選手たちがワールドカップでの米国代表戦勝利を祝ってドナルド・トランプのダンスを披露
レッド・デビルズがピッチ上でトランプ氏を揶揄
ベスト16の試合をめぐる騒動は、ベルギー代表選手がドナルド・トランプ米大統領が2024年の選挙キャンペーンで披露したダンスを真似たことで皮肉な展開となった。4点目を決めて試合を決めた後、数選手が腰を振り腕を振る仕草で、試合前を覆った政治的介入を直接皮肉った。
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「これを覆せ！」
ベルギーは大会共催国を4－1で下した。試合終了のホイッスル後も嘲笑は止まらなかった。代表チームのソーシャルメディア担当は、ベテランFWロメル・ルカクの写真に「これを覆してみろ」と投稿。アメリカ側がバログンのノックアウトステージ出場資格を確保しようとしたことを皮肉った。
トランプ氏、FIFAに「再検討」を求めたことを認める
論争に拍車をかけたのは、この出場停止処分についてFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長と直接話し合ったと認めた米国大統領だった。トランプ氏は「大きな汚点となっていただろう」と述べたが、処分解除を命じたことは否定した。同氏はそれがファウルだとは考えておらず、モナコのFWを当初除外した判定の見直しを求めただけだと主張した。
この介入にもかかわらずベルギーは試合を支配し、準々決勝へ進んだ。MFニコラス・ラスキンは「不当感」があったと認めつつ、「ピッチで結果を示すことにした」と語った。キャプテンのユーリ・ティエレマンスも「ピッチで応戦すると自分に言い聞かせ、実行した」と述べた。
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ガルシア、バログンの粋な気遣いを明かす
ベルギー代表の選手たちはこの騒動の政治的な側面をからかうのを楽しんでいたが、ルディ・ガルシア監督は、物議を醸した中心人物である選手に対しては、より外交的な対応をとった。ガルシア監督は、試合終了のホイッスルが鳴った後、バログンが自身のもとを訪れ、この騒動について話し合ったことを明かした。
ガルシア監督は試合後の会話について「その姿勢は本当に好感が持てた」と語った。 「彼のせいではない。彼を責めるべきではない。そう彼に伝えたんだ」 試合前の騒動がチームの集中力を乱すことはなかったと強調し、こう付け加えた。「米国の先発メンバーがどうであれ、我々にとって本当に重要だったのは自分たちのゲームプランだ。このチームは非常に成熟している。最も重要なのは我々自身だと選手たちに伝えた」
その集中力が米国の守備を崩し、スペインとの次戦へ進んだ。
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