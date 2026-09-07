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「これらはファウルではない！」 ルチアーノ・スパレッティが、ユヴェントス戦で物議を醸したミランのゴール後に審判について驚きの見解を示す
スパレッティ、審判を巡る論争を否定
スパレッティは、ユベントスがミランと激しく争ったセリエAの一戦後、主審マリアーニを公に擁護した。ユベントス指揮官は、FWコロ・ムアニとコニ・デ・ウィンターが絡んだ物議を醸す場面について不満を口にすることを拒否した。両選手のフィジカルコンタクトは最終的にミランのゴールにつながり、ファウルが与えられるべきだったかどうかをめぐって議論を呼んだ。
しかし、スパレッティは試合役員に関するいかなる不満もすぐに封じた。責任転嫁するのではなく、このイタリア人ベテラン指揮官は、この試合で示されたレフェリングの水準を称賛した。そして、言い訳を探すのではなく、自軍の守備陣が自らの問題に責任を負わなければならないと強調した。
- AFP
現代の審判基準への適応
スパレッティは、些細な接触を流すことで、イタリアサッカーも世界的なレフェリングの潮流に歩調を合わせるべきだと考えている。さらに、ゴールにつながる場面の組み立てにおいてプレー続行を認めたマリアーニの判定は正しかったと強調した。
「マリアーニはイタリアでも屈指のレフェリーであり、私の考えでは、いま見られている基準は正しい」とスパレッティは試合後の記者会見で説明した。「我々は世界で起きていることに適応している。こうしたものはファウルではなく、笛を吹かないのが正しい。
「接触があるか、ファウルがあるか、そのどちらかだ……。すべて問題ないし、私はここでそうしたことについて不満を言うつもりはない。チームはもっと早くゴールを決めるべきだった」
ユヴェントスのスカッドにさらなる要求
判定をめぐる議論から話題を移すと、スパレッティ監督は自チームに必要な戦術面での改善に焦点を当てた。ボール保持時も非保持時も、選手たちにより主体的なプレーを求めている。
「私は彼らに、前からプレスに行くこと、そしてボールを持っている時には本当に中身のあるものを築くことを求めている」と指揮官は述べた。「そして、本当の違いは誰も測らないスペースで生まれるのだと学んでもらいたい。すべてが普通に見えるあの瞬間、結果をひっくり返す力を持てるかどうか、そこで違いが生まれる」
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ユベントスの次は？
この引き分けでユベントスは勝ち点7のまま順位表の5位に足踏みとなった。今週末の次節セリエAでサッスオーロの本拠地に乗り込み、巻き返しと勝利獲得を目指す。
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