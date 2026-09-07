スパレッティは、些細な接触を流すことで、イタリアサッカーも世界的なレフェリングの潮流に歩調を合わせるべきだと考えている。さらに、ゴールにつながる場面の組み立てにおいてプレー続行を認めたマリアーニの判定は正しかったと強調した。

「マリアーニはイタリアでも屈指のレフェリーであり、私の考えでは、いま見られている基準は正しい」とスパレッティは試合後の記者会見で説明した。「我々は世界で起きていることに適応している。こうしたものはファウルではなく、笛を吹かないのが正しい。

「接触があるか、ファウルがあるか、そのどちらかだ……。すべて問題ないし、私はここでそうしたことについて不満を言うつもりはない。チームはもっと早くゴールを決めるべきだった」