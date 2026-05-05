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Ryan Tolmich

翻訳者：

「これもすべて、私の人生の物語の一部だ」――大使でありアーティスト、そして米国代表のスター選手であるティム・ウィーアは、自国開催のワールドカップを控え、自らの役割を果たす準備ができている。

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ティム・ウィーアは、サッカー選手を超えた存在だ。GOALのインタビューで、アート、アイデンティティ、ストーリーテリング、そして母国開催のワールドカップでの役割を語った。

ティム・ウィーアは、現代社会におけるアスリートの役割を理解している。その役割は「現代的」ではなく、昔から変わらない基本だからだ。おそらく今後も変わらない。何世紀にもわたり、ウィーアのような存在は社会にとって不可欠だった。人々は彼らに楽しませてもらうために必要としてきた。

「それが僕たちの本質だ」とウィーアはGOALに語る。「もし現代をローマ帝国の時代に持ち帰ったら、僕たちは『パフォーマー』と呼ばれただろう。今もパフォーマンスをしているんだ」

いま、母国開催のワールドカップという最大の舞台が彼を待つ。26歳のスターと米国代表チームが現代のコロッセオに立つとき、世界中が注目するショーが始まる。

だが、その輝きは90分しか続かない。トップでパフォーマンスできる時間には限りがある。ローマの剣闘士ほど短くないにしても、有限であることに変わりはない。だからこそウィーアはGOALの取材に「自分はパフォーマーだ」と認めつつも、その言葉に違和感を覚える。

ウィアには、それ以外にも演じるべき役割がある。チームメイト、友人、息子、ロールモデル、アンバサダー。クラブオーナー、ミュージシャン、アーティスト……リストは続く。どれも彼を魅了する。人生最大の試合を控えていても、一つの枠に収まるつもりはない。

しかし最近、ウィーアが特に意識しているのは「物語の語り手」という役割だ。混乱の中でも、自分の物語とは何か、すべてが終わった後にどんな形になるかを考え続けている。 だからこそ、彼はさまざまな物語を探し、できる限り多くの要素を自分の物語に取り込もうとしている。すべては、誇りを持って振り返れる物語を持つために。

「すべてが僕の物語の一部なんだ」と彼は言う。「年を取ったとき、自分の経験を子どもや孫に語りたい。そのために今、試練も喜びも、多様な国や文化も受け止めている。将来の家族と分かち合うためにね。

「それがこの経験の素晴らしいところだ。これはスポーツの話ではなく、人生そのものの話だ。僕はまだ道を模索している。もっと多くの場所を訪れ、学び、人とつながりたい。そうすれば、僕が亡くなった後、若い世代に残せる物語ができる」

それでもウィーアは今もここにいる。彼の物語は続いており、最大の章を迎えるために、自身の役割を模索し続けている。

  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    大使

    長年にわたり、人々は今回のワールドカップが米国サッカーに何を意味するか議論してきた。その答えを語るのにウィーアほど適した人物はいない。彼はまさに米国サッカーの象徴だからだ。

    父はリベリアのサッカー伝説で、のちに国の指導者となった。母はジャマイカ人の看護師で、成人してからは恵まれない人のために闘い続けてきた。彼は幼少期の一部をニューヨークとフロリダで過ごし、複数の言語を話す。選手としてパリ、グラスゴー、リール、トリノ、マルセイユに住んだ。これほどアメリカ的要素が詰まった選手も珍しい。

    そんな選手は多くない。米国代表（USMNT）そのものが多様な州や背景を持つ選手たちの集合体だ。米国で育った選手もいれば、さまざまなタイミングで米国を選んだ選手もいる。ウィーアはそれらすべてを体現している。

    「これまで訪れた場所のどこからも、何かしらを吸収してきた」と彼は語る。「何より重要なのは、そうした場所から得た『人々への愛』、そして『世界への愛』だ。旅をして様々な場所を訪れ、異なる文化や伝統に触れること――それこそが、私の成長の糧だった。ニューヨークにいると、あらゆるものが少しずつ味わえるんだ」

    今夏、ワールドカップはすべての人々に「あらゆるものの断片」をもたらす。大会は混沌と狂乱の祭典だが、同時に人類の雄大な舞台でもある。その熱狂が北米に押し寄せ、史上最大規模の大会の幕が開く。

    では、ウィアにとってそれは何を意味するのか？ やはり、あらゆる要素が少しずつ詰まっているということだ。

    「国がワールドカップを開催するのは大きな瞬間だ。米国ではサッカーがまだ成長中で、これは素晴らしいことだ。 アメリカ全土でサッカーがプレーされることを願っており、その先頭に立てることを誇りに思います。若い世代にインスピレーションを与え、代表がいないと感じている人々を代弁できることも光栄です。きっと素晴らしい経験になるでしょうし、多くの良いものを得たいです。」

    ウィーアは2022年の輝かしい瞬間を忘れず、2026年にも同じ喜びを味わいたいと語る。カタール大会の開幕戦で決めたゴールは、これまでの努力の証だった。それでも彼は、その1ゴールで自分の価値が決められるとは思っていない。まだ見せられるものがあると信じている。

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  • アーティスト

    このCMはウィアそのものだ。カメラはスタジアムを移動し、近づく男を捉え、ピアノに寄る。ニューバランスのブーツが強調される。ウィアがピアノに座り、演奏を始めると、カメラが彼を中心に回り、ズームする。サングラス、スーツ、笑顔、リズムに乗る足――至福の瞬間だ。

    彼の中心にあるのはアーティストの魂だ。幼少期から音楽を作り、文章や絵画、ファッションにも美を見出す。何もないところから何かを生み出す行為に特別な価値を見出す彼にとって、サッカー場はキャンバスに過ぎない。足元のボールを受け取り、自分だけの表現を創り出す場所として。


    アスリートとアーティストは別物と思われがちだが、ウィーアはそう思わない。両者は同じだと信じる。スキルは違っても、マインドセットは同じだ。だからこそ、アスリートであることは彼をアーティストとして弱めるのではなく、むしろその本質を強める。

    「創造的であること、それ自体がアスリートであることのすべてだ」と彼は言う。「ピッチ上で最高の自分を見せたい。自分の能力を証明したい。それはまさに、アーティストがキャンバス上で行うことと同じだ。彼らは最高の芸術を表現しようとし、それを世界に見せようとしている。

    才能を世界と分かち合えることは素晴らしい」

    彼の最大の才能はピッチにある。その才能は彼を想像以上に遠くへ導き、人生観を変える人々との出会いも運んできた。彼はそれを幸運だと考える。

  • Tim Weah USMNTGetty

    語り手

    ウィアは「物静か」だと言われる。チームメイトによると、親しくなれば心を開くが、それまではただ話を聞くだけで満足する。それは内向的だからではない。最初のうちは、相手がどんな人かを見極めているのだ。

    「人の話を聞くのが大好きなんです」と彼は言う。「相手の生い立ちや小さな出来事を語り合い、会話で世界は癒やされると信じています」

    彼に最も求められるのはサッカーの話題だ。バロンドール受賞者を父に持つ幼少期、チャンピオンズリーグ出場が人生に与えた変化、対戦した最高の選手、そして自身最高のゴールについて語ることが多い。

    そんな話題も嫌いではない。3月の合宿ではGOALの取材に多くのエピソードを語った。今も2022年の思い出を語るのを楽しみ、2024年の苦境も自ら明かす。2026年への道のりについても良いことも悪いことも熱心に語る。なぜなら、それが人生だからだ。

    「私はいつも、自分は人が好きだと言う。このスポーツに感謝しているのは、その過程が謙虚さを教えてくれるからだ」と彼は語る。 「ファンに会うと、彼らは『彼はスーパースターで、僕たちはテレビでしか見られない』と自分を過小評価する。でも、地に足をつけて話すと、僕たちも皆人間で、同じように愛できると示せる。僕たちは何ら変わらない」

    それでもウィーアは特別だ。多くの人が夢を追い求める中、彼は今夏、二度目の夢を叶えようとしている。その重みを知っている。それは自分だけでなく、彼と共に夢を見る何百万人もの人々のためでもある。

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    その選手

    ウィーアは、サッカーが何を意味するかを常に理解していた。ウィーアという名字を持つ者にとって、このスポーツの影響は想像に難くない。サッカーは父ジョージを世界的に有名にし、やがて彼を政治家兼国民的英雄へと押し上げた。ボールには人をつなぐ力がある。

    「僕は最初から、なんとなく分かっていたんだと思う」と彼は言う。「サッカー一家で育つと、たくさんの話や映像を通じて、それがどういうものか自然と分かるようになるんだ」

    彼が将来大統領になることはなくても、人々とのつながりは作れる。現代では、特にアスリートにとって、それはかつてないほど簡単だ。スマホを数回タップするだけで、誰でも、どんなことでも、誰とでもつながれる。ワールドカップ中もそれは同じだ。

    「これはアメリカ全体にとって大きな瞬間だ」と彼は言う。「このソーシャルメディアの時代にワールドカップを開催できることは、非常に大きな意味を持つと思う。 文化にも良い影響をもたらし、多くの親が子どもをサッカーへ導き、人々はサッカーをもっと知りたがり、国が一つになるでしょう。それがこの大会の最も美しい点です。

    「サッカーはあくまでスポーツですが、この大会は家族や見知らぬ人々をつなげます。私たちは愛と喜びを広めたい。それが主役としての役割です。」

    その思いは原点へ戻る。ウィアは物語の登場人物の一人に過ぎず、自分の役割を全うしたいと願う。サッカーは止まらず、プレーする者は誰もが通り過ぎる。だからこそ、記憶に残る何かを成し遂げたいと願う。

    彼にとって今夏はそのチャンスだ。好ましい記憶を残すため、彼は最高のプレーを目指す。その後も新たなスターは現れるだろう。それでも今回は、彼が舞台に立ち、国を良い方向へ導くまたとない機会なのだ。

    「このサイクルはただ続いていくだけだと思います」と彼は言う。「正直なところ、私たちにも憧れの存在がいました。そして今、私たちがその立場にあり、大きな力を持っています。間近に迫ったワールドカップが私たちのホームで開催されるからです。これは私たち全員、そして私たちの家族全員にとって、大きな瞬間となるでしょう。 国を代表し人々を鼓舞する絶好の機会だ。その最前線に立てるのは光栄であり、母国でこの権威ある大会にエンブレムを胸に刻めるのは夢のようだ。

    「今でも、子供の頃の夢を叶えているようです。みんなのために全力を尽くします。」

    こうしてアメリカサッカー史上最大の舞台が開幕する。この物語は、ウィーアだけでなく、大小さまざまな役割を担うすべての人々にとって、夢の実現を願う感動の物語となるだろう。

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