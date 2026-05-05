「これもすべて、私の人生の物語の一部だ」――大使でありアーティスト、そして米国代表のスター選手であるティム・ウィーアは、自国開催のワールドカップを控え、自らの役割を果たす準備ができている。

ティム・ウィーアは、現代社会におけるアスリートの役割を理解している。その役割は「現代的」ではなく、昔から変わらない基本だからだ。おそらく今後も変わらない。何世紀にもわたり、ウィーアのような存在は社会にとって不可欠だった。人々は彼らに楽しませてもらうために必要としてきた。

「それが僕たちの本質だ」とウィーアはGOALに語る。「もし現代をローマ帝国の時代に持ち帰ったら、僕たちは『パフォーマー』と呼ばれただろう。今もパフォーマンスをしているんだ」

いま、母国開催のワールドカップという最大の舞台が彼を待つ。26歳のスターと米国代表チームが現代のコロッセオに立つとき、世界中が注目するショーが始まる。

だが、その輝きは90分しか続かない。トップでパフォーマンスできる時間には限りがある。ローマの剣闘士ほど短くないにしても、有限であることに変わりはない。だからこそウィーアはGOALの取材に「自分はパフォーマーだ」と認めつつも、その言葉に違和感を覚える。

ウィアには、それ以外にも演じるべき役割がある。チームメイト、友人、息子、ロールモデル、アンバサダー。クラブオーナー、ミュージシャン、アーティスト……リストは続く。どれも彼を魅了する。人生最大の試合を控えていても、一つの枠に収まるつもりはない。

しかし最近、ウィーアが特に意識しているのは「物語の語り手」という役割だ。混乱の中でも、自分の物語とは何か、すべてが終わった後にどんな形になるかを考え続けている。 だからこそ、彼はさまざまな物語を探し、できる限り多くの要素を自分の物語に取り込もうとしている。すべては、誇りを持って振り返れる物語を持つために。

「すべてが僕の物語の一部なんだ」と彼は言う。「年を取ったとき、自分の経験を子どもや孫に語りたい。そのために今、試練も喜びも、多様な国や文化も受け止めている。将来の家族と分かち合うためにね。

「それがこの経験の素晴らしいところだ。これはスポーツの話ではなく、人生そのものの話だ。僕はまだ道を模索している。もっと多くの場所を訪れ、学び、人とつながりたい。そうすれば、僕が亡くなった後、若い世代に残せる物語ができる」

それでもウィーアは今もここにいる。彼の物語は続いており、最大の章を迎えるために、自身の役割を模索し続けている。