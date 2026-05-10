これによりオリゼは、2004/05シーズン以降、ブンデスリーガで1シーズンに15ゴール・15アシストを達成した2人目の選手となった。これまで成功したのは2019/20シーズンのボルシア・ドルトムントで17ゴール17アシストを記録したジャドン・サンチョだけだった。

オリゼは第33節に15得点を達成したが、15アシストはそれよりずっと早くに到達していた。現在、彼はブンデスリーガで21アシストを記録。公式戦50試合では22得点30アシストと、さらに驚異的な数字を残している。