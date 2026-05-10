56分、フランス人選手は左足でクロスバーを越える見事なシュートを決め、土曜の試合でFCバイエルン・ミュンヘンに1-0の勝利をもたらした。オリゼは今シーズンブンデスリーガ31試合目で15得点目をマークした。
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これまでBVBで達成したのはジャドン・サンチョだけだった記録を、FCバイエルンのマイケル・オリゼがブンデスリーガで達成した。
これによりオリゼは、2004/05シーズン以降、ブンデスリーガで1シーズンに15ゴール・15アシストを達成した2人目の選手となった。これまで成功したのは2019/20シーズンのボルシア・ドルトムントで17ゴール17アシストを記録したジャドン・サンチョだけだった。
オリゼは第33節に15得点を達成したが、15アシストはそれよりずっと早くに到達していた。現在、彼はブンデスリーガで21アシストを記録。公式戦50試合では22得点30アシストと、さらに驚異的な数字を残している。
- AFP
マイケル・オリゼは2024年にプレミアリーグから加入した。
オリスは相性の良いハリー・ケイン、ルイス・ディアスと連携し、ゴールとアシストでバイエルンの2025/26シーズンの成功を支えている。バイエルンはすでにブンデスリーガ優勝を決め、DFBポカール決勝ではシュトゥットガルトと対戦する。 一方、チャンピオンズリーグでは今週準決勝でパリ・サンジェルマンに5-6で敗れ、敗退した。
オリゼは2024年夏、クリスタル・パレスから5300万ユーロでバイエルンへ移籍。加入1年目でファン投票によるクラブMVPに選ばれ、2029年までの契約を結んでいる。
マイケル・オリゼ：2025/26年ブンデスリーガシーズンの記録
ゲーム 31 ゴール 15 アシスト 21