プラットフォーム「Kalshi」は、伝説的な米国の大学バスケットボールトーナメント「マーチ・マッドネス」（3月17日～4月6日）の全試合結果を正確に予想できた人に対し、驚異的な賞金を用意している。
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これまで誰も成し遂げたことがない快挙だ！「マーチ・マッドネス」の予想ゲームが、数十億ドルのジャックポットを懸けて人々を魅了している
このスポーツベッティングサイトがこれほどの金額を提示しているのは、決して偶然ではない。結局のところ、あの有名なトーナメント表をすべて正確に予想し当てた人間は、これまで一人もいないからだ。純粋に数学的に見ても、63試合の結果をすべて的中させるという偉業は、本来不可能に近い。
理論上、勝敗が五分五分である試合の場合でも、その確率は約1/9.2兆分の1――つまり「1」の後に18個のゼロが続く数字だ！それに比べれば、宝くじの1等当選など、子供だましのゲームに過ぎない。6つの数字と追加番号をすべて当てる確率は、1/1億4000万である。
「マーチ・マッドネス」にドイツ人7名が参戦
「マーチ・マッドネス」では、68の大学チームがトーナメント方式で優勝を争う。この大会では番狂わせやセンセーショナルな出来事がもはや伝統となっているため、毎年何百万人ものファンがこのスポーツのハイライトを心待ちにしている。過去には、番狂わせの劇的な勝利が常に繰り広げられてきた。そのため、63試合の対戦においてどのチームが勝利するかを予測するのは極めて難しい。
スポーツの観点から見ても、多くの若手有望選手が注目を集めている。将来スーパースターとなる選手も、かつて「マーチ・マッドネス」でその存在を印象づけてきた。ドイツ勢も出場している。 イヴァン・ハルチェンコフ（19歳／アリゾナ大学）、クリスチャン・アンダーソン（19歳／テキサス工科大学）、エリック・ライベ（19歳／コネチカット大学）、ヨハン・グリューンロー（20歳／バージニア大学）、サナンダ・フルー（21歳／ルイビル大学）、クリストフ・ティリー（23歳）、マチュー・グルジチッチ（18歳／オハイオ州立大学）の7人のドイツ人選手が参戦している。
ギャンブル依存症は深刻な病気ですが、効果的な支援体制が整っています。ご自身や身近な方が支援を必要とされる場合は、例えばドイツ連邦健康教育センター（BZgA）の電話相談（0800 1 37 27 00）をご利用ください。