これまで誰も成し遂げたことがない快挙だ！「マーチ・マッドネス」の予想ゲームが、数十億ドルのジャックポットを懸けて人々を魅了している

「マーチ・マッドネス」では、68の大学チームがトーナメント方式で優勝を争う。この大会では番狂わせやセンセーショナルな出来事がもはや伝統となっているため、毎年何百万人ものファンがこのスポーツのハイライトを心待ちにしている。過去には、番狂わせの劇的な勝利が常に繰り広げられてきた。そのため、63試合の対戦においてどのチームが勝利するかを予測するのは極めて難しい。

スポーツの観点から見ても、多くの若手有望選手が注目を集めている。将来スーパースターとなる選手も、かつて「マーチ・マッドネス」でその存在を印象づけてきた。ドイツ勢も出場している。 イヴァン・ハルチェンコフ（19歳／アリゾナ大学）、クリスチャン・アンダーソン（19歳／テキサス工科大学）、エリック・ライベ（19歳／コネチカット大学）、ヨハン・グリューンロー（20歳／バージニア大学）、サナンダ・フルー（21歳／ルイビル大学）、クリストフ・ティリー（23歳）、マチュー・グルジチッチ（18歳／オハイオ州立大学）の7人のドイツ人選手が参戦している。

ギャンブル依存症は深刻な病気ですが、効果的な支援体制が整っています。ご自身や身近な方が支援を必要とされる場合は、例えばドイツ連邦健康教育センター（BZgA）の電話相談（0800 1 37 27 00）をご利用ください。



