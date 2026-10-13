夏に移籍金1億1600万ポンド（1億5400万ドル）で加入し、マージーサイドでの一戦でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたアンダーソンは、チームが広範な批判を力に変えていると強調した。

「僕たちは全員が強く団結している。これまで以上に結束しているし、そうあるべきだと思う」と、アンダーソンは試合終了後に語った。「団結し続けなければならない。批判によって、むしろ結束が強まっていると思う。誰もが僕たちに敵対する中、ここに来て相手を倒そうという決意が生まれる。そして僕たちはそれをやり遂げた」

敵対的な雰囲気とシティの戦術遂行を振り返り、イングランド代表選手はこう続けた。「後半は前半よりもずっと高いクオリティーを見せられた。前半はとても騒がしかったけど、後半は観客を静かにさせることができた。プランをよりうまく実行して、素晴らしいゴールを3つ決めた」



