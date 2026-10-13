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「これまで以上に団結している！」エリオット・アンダーソン、財務問題を巡る告発と「不正者」とのやじがリヴァプール戦勝利でマンチェスター・シティの選手たちを奮い立たせたと語る
マンチェスター・シティ、財務をめぐる裁定後にアンフィールドの観衆を黙らせる
独立委員会は先日、マンチェスター・シティが財務規則に違反したと認定した。クラブが不正な契約を用い、9年間で収益を8億3000万ポンド（10億ドル）水増ししたと判断した。マンチェスター・シティはこの裁定に不服を申し立てたものの、アンフィールドでの試合ではすぐに反発を受け、ホームの観客から「イカサマ師」と大声で罵られた。
激しい敵意を向けられ、リヴァプールの猛烈なプレスを受けながらも、エンツォ・マレスカ率いるチームは開始から1時間、持ちこたえた。しかし、ライアン・フラーフェンベルフの退場によって試合の流れは一変。シティはすぐさま数的優位を生かし、アーリング・ハーランド、ジェレミー・ドク、ラヤン・シェルキが13分間で立て続けにゴールを挙げ、3-0の勝利を収めた。
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アンダーソン、新たな「包囲されている」という危機感を明かす
夏に移籍金1億1600万ポンド（1億5400万ドル）で加入し、マージーサイドでの一戦でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたアンダーソンは、チームが広範な批判を力に変えていると強調した。
「僕たちは全員が強く団結している。これまで以上に結束しているし、そうあるべきだと思う」と、アンダーソンは試合終了後に語った。「団結し続けなければならない。批判によって、むしろ結束が強まっていると思う。誰もが僕たちに敵対する中、ここに来て相手を倒そうという決意が生まれる。そして僕たちはそれをやり遂げた」
敵対的な雰囲気とシティの戦術遂行を振り返り、イングランド代表選手はこう続けた。「後半は前半よりもずっと高いクオリティーを見せられた。前半はとても騒がしかったけど、後半は観客を静かにさせることができた。プランをよりうまく実行して、素晴らしいゴールを3つ決めた」
マレスカ体制下で完璧なスタートが続く
リヴァプールに対する圧勝で、マンチェスター・シティはプレミアリーグ開幕からの連勝を伸ばした。マレスカ率いるチームはこれで6連勝を記録。勝率100％を維持し、首位で2位に3ポイント差をつけている。
アンダーソンもアンフィールドで見事な戦績を築いている。ノッティンガム・フォレスト時代にも同地で2試合連続で勝利しており、今回の結果で、マージーサイドのリヴァプール側でのアウェー戦は3連勝となった。
「ここの雰囲気は本当に好きだし、ここで勝つのも好きだ。プレーするには縁起のいい場所だ」と語った。「僕たちには素晴らしい選手たちと素晴らしい監督がいる。だから、これからもっと良くなるはずだし、それが楽しみだ」
- AFP
雑音をよそに、優勝への快進撃続く
財務問題を巡る裁定が見出しを賑わせる中、マンチェスター・シティは国内リーグの優勝争いを続けるうえで、各地で同様に激しい反発を受ける覚悟が必要だ。周囲の騒ぎに惑わされず、リヴァプールのような強豪を容赦なく圧倒できることは、リーグの他のチームへの明確な警告となる。マレスカは、序盤戦の圧倒的な好調ぶりをさらに発展させるため、今後も同じように逆風に立ち向かう姿勢を求めるだろう。
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