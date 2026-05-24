1回戦から決勝まで、バイエルンの17得点は3選手だけで挙げた。極めて効率的な攻撃トリオ、ハリー・ケイン、マイケル・オリゼ、ルイス・ディアスだ。
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これまで一度しかなかった快挙が再び―FCバイエルン、DFBポカールで奇妙な偉業を達成
ケインは10得点を挙げ、決勝のVfBシュトゥットガルト戦（3-0）でもミュンヘン勢で最も活躍した。オリゼはカップ戦で2得点、ディアスは3得点を記録し、合計15得点。
残る2点は16強決定戦のユニオン・ベルリン戦（3-2）でイリヤス・アンサとディオゴ・レイテのオウンゴールで生まれた。
ブンデスリーガ創設以来、これほど得点者が少ない優勝例は極めてまれだ。 1968/69シーズンにはバイエルンが2人の得点者だけでDFBポカールを制し、8得点中7得点をゲルト・ミュラー、1得点をライナー・オールハウザーが記録した。
ハリー・ケインとマイケル・オリゼがバロンドールの候補に
ミュンヘンの攻撃トリオは今シーズン、カップ戦を含む全大会で得点を量産した。ケインは公式戦51試合で61ゴール7アシスト、合計68得点・アシストを記録した。 オリゼは22得点31アシストの合計53ポイントで続いた。ディアスも26得点23アシストの合計49関与を記録した。
特にケインとオリゼはバロンドールの有力候補とされ、ドイツ代表ウンダフも「正直、私はオリゼを推す」とカップ決勝後に語った。それでも両者とも受賞に値するとし、ケインについても絶賛した。 「ときどき、彼のように自由にプレーできたらと思う。彼には1メートルのスペースも与えてはいけない。右足も左足もシュート力が素晴らしい。ゴールが生まれる場所を常に理解し、そこにいる。オリゼやディアスへのパスも正確だ。（…）これこそ世界クラスの証だ」
カップ戦制覇後、バイエルン名誉会長ヘーネスはARDのインタビューで「クラブ史上最高の移籍」と絶賛した。 カネは2023年、トッテナムから約1億ユーロで移籍。加入後、ブンデスリーガ2連覇、スーパーカップ1回、そして今回のDFBポカール制覇に貢献した。バイエルンがカップを獲得するのは2020年以来である。
DFBポカールにおけるFCバイエルンの得点者一覧
選手 ゴール ハリー・ケイン 10 マイケル・オリゼ 2 ルイス・ディアス 3 ユニオン・ベルリンの2つのオウンゴール 2 17