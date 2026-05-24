ミュンヘンの攻撃トリオは今シーズン、カップ戦を含む全大会で得点を量産した。ケインは公式戦51試合で61ゴール7アシスト、合計68得点・アシストを記録した。 オリゼは22得点31アシストの合計53ポイントで続いた。ディアスも26得点23アシストの合計49関与を記録した。

特にケインとオリゼはバロンドールの有力候補とされ、ドイツ代表ウンダフも「正直、私はオリゼを推す」とカップ決勝後に語った。それでも両者とも受賞に値するとし、ケインについても絶賛した。 「ときどき、彼のように自由にプレーできたらと思う。彼には1メートルのスペースも与えてはいけない。右足も左足もシュート力が素晴らしい。ゴールが生まれる場所を常に理解し、そこにいる。オリゼやディアスへのパスも正確だ。（…）これこそ世界クラスの証だ」

カップ戦制覇後、バイエルン名誉会長ヘーネスはARDのインタビューで「クラブ史上最高の移籍」と絶賛した。 カネは2023年、トッテナムから約1億ユーロで移籍。加入後、ブンデスリーガ2連覇、スーパーカップ1回、そして今回のDFBポカール制覇に貢献した。バイエルンがカップを獲得するのは2020年以来である。