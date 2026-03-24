これまでの最高額記録は塗り替えられるのか？ボブ・ハニングがハンドボール界で大型移籍を画策しているようだ

もしこれが実現すれば、HBL（ドイツハンドボールリーグ）のクラブ間移籍におけるこれまでの最高額記録は塗り替えられることになる。これまでの最高額は約50万ユーロだった。ハンドボール選手の移籍金における世界記録は、2015年にパリ・サンジェルマンがFCバルセロナからニコラ・カラバティッチを200万ユーロで獲得した際に樹立されたものである。

ピトリックのフレンスブルクでの在籍期間が実際にいつ終わるかは、現時点ではまったくの未知数だ。フュックス（Füchse）のボブ・ハニング代表は、ドイツ紙『Bild』に対し慎重な姿勢を見せた。「2027年よりも早くサイモンを獲得したいと考えていることは周知の事実だ。しかし、サイモン・ピトリックがフレンスブルクと契約を結んでいるという事実も尊重しなければならないし、我々はそうしている。 もちろん、選手の希望は理解できるし、多くの点で理にかなっている。とはいえ、我々が主導権を握ることはないだろう。」