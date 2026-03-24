フックス・ベルリンは、HBL史上最も高額な「国内移籍」を画策しているようだ。本来なら、デンマーク代表として世界選手権・欧州選手権の優勝経験があり、オリンピック金メダリストでもあるシモン・ピトリックが、SGフレンスブルク＝ハンデヴィットから2027年に移籍することはすでに決まっているが、このバックコート選手は明らかに急いでいるようだ。
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これまでの最高額記録は塗り替えられるのか？ボブ・ハニングがハンドボール界で大型移籍を画策しているようだ
最近、彼はデンマークのテレビ局TV 2に対し、フレンスブルクのクラブ経営陣への信頼を失ったと語った。彼の発言からは、できるだけ早くベルリンへ移籍したいという明確なメッセージが読み取れた。問題は、ピトリックの契約が2027年まで残っていることだ。
つまり、ピトリックが契約期間を全うせずに移籍するためには、両クラブが移籍金について合意に達する必要があるということだ。その金額はかなりの額になるだろう。複数のメディアが一致して報じているところによると、100万ユーロから150万ユーロ程度になると見られている。
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ハニング、ピトリックの勢いにブレーキをかける
もしこれが実現すれば、HBL（ドイツハンドボールリーグ）のクラブ間移籍におけるこれまでの最高額記録は塗り替えられることになる。これまでの最高額は約50万ユーロだった。ハンドボール選手の移籍金における世界記録は、2015年にパリ・サンジェルマンがFCバルセロナからニコラ・カラバティッチを200万ユーロで獲得した際に樹立されたものである。
ピトリックのフレンスブルクでの在籍期間が実際にいつ終わるかは、現時点ではまったくの未知数だ。フュックス（Füchse）のボブ・ハニング代表は、ドイツ紙『Bild』に対し慎重な姿勢を見せた。「2027年よりも早くサイモンを獲得したいと考えていることは周知の事実だ。しかし、サイモン・ピトリックがフレンスブルクと契約を結んでいるという事実も尊重しなければならないし、我々はそうしている。 もちろん、選手の希望は理解できるし、多くの点で理にかなっている。とはいえ、我々が主導権を握ることはないだろう。」
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グランドルフ、ピトリックについて：「彼との契約は2027年まで」
その発言が本気なのか、単なる交渉戦術なのかは今後の展開を見守る必要があるが、フレンスブルクのホルガー・グランドルフ監督も、少なくとも言葉の上ではピトリックの早期退団の可能性に扉を開いた。「代表選手たちは遅くとも火曜日までにはフレンスブルクに戻ってくる。その時点でサイモンと話し合い、互いの考えを照らし合わせたい。 我々は彼との契約を2027年まで予定している。我々全員がプロとして、この状況に対処できるだけの力量があると確信している」と、元代表選手は『ビルト』紙に語った。
しかし、フュックスが遠い将来、スーパースター揃いのチームになることはすでに確実だ。世界最優秀ハンドボール選手に選ばれたマティアス・ギドセルとピトリックに加え、2028年にはフランス人のディカ・メムが、現ドイツ王者のチームに加入し、さらに一人の絶対的な世界クラスの選手が加わることになる。