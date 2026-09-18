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「これまでで最高の決断」 デイビッド・ベッカムの衝撃的なレアル・マドリー移籍はいかにしてハリー・ケインをバイエルン・ミュンヘン征服へと駆り立てたのか
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドの歩みをたどる
ケインは、プレミアリーグを離れてブンデスリーガへ移籍する決断の根底には、幼少期から抱いてきたベッカムへの憧れが深くあったと明かした。元イングランド代表主将と同じロンドンの地域で育ち、同じ学校に通っていたケインは、ベッカムが2003年にマンチェスター・ユナイテッドからレアル・マドリーへ大きな移籍を果たした姿を間近で見ていた。多くのイングランド人選手が伝統的に海外リーグで自らを試すことに慎重だった一方で、ケインはスペインで成功した憧れの存在を見たことがきっかけの一部となり、欧州大陸へ引かれていったという。
「彼は海外でプレーしに行った。当時の自分は、彼がプレミアリーグを離れることの意味を十分には理解していなかったかもしれない」と、ケインは『TNT Sports』に語った。「でも、自分がその立場になって、自分自身のことや最高レベルでプレーすることについてより深く分かるようになる中で、ここに来る決断をした時、これはすべてのイングランド人選手がすることではないと分かっていた。それでも、これは自分がこれまでにした中で最高の決断だった。だから、彼の足跡をたどって何か違うものを経験しに行くことも、その一部だった」
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憧れを追って
同じ地域で育ち、同じ学校の廊下を歩いた若きFWは、ベッカムがイングランド代表のキャプテンを務める姿を、はっきりとした憧れとともに見つめていた。地元のヒーローが国際的な名声を手にするのを目の当たりにしたことは、ケインにとって追いかけるべき具体的なモデルとなり、北ロンドンで育った少年時代からイングランド代表主将に至るまで、その足跡をたどりたいという思いを強くした。
「ベッカムは間違いなく僕のアイドルだった」と彼は語った。「僕たちは同じ学校に通っていたし、同じ地域で育った。僕が育つ中で、彼はイングランド代表のキャプテンだった。だから、その足跡を追いたいと思った」
イングランド主将がスティーブン・ジェラードを称賛した
2026年FIFAワールドカップ期間中、ケインは代表チームの歴史に敬意を表し、ベッカムに通算115試合の国際Aマッチ出場を記念するレガシーキャップを贈った。また、この大会ではイングランドサッカー界のレジェンドたちからも応援の声が寄せられ、とりわけリヴァプールの元MFスティーヴン・ジェラードのメッセージが注目を集めた。現キャプテンに送られた心のこもったボイスメモの中で、ジェラードは互いの現役時代が重ならず、国を代表する屈指の決定力を持つストライカーの一人とピッチを共有できなかったことへの深い残念な思いを明かした。
ジェラードからのメッセージを振り返り、ケインはこのMFをイングランド、そして世界のサッカー史における最高の選手の一人だと称賛した。
「一緒にプレーできなかったのは残念だ。スティーヴィーは史上最高のMFの一人だよ。もちろん、僕は彼を見て育った。でも実際にその世界に入ると、毎日トレーニングする姿を見たり、イングランドの仲間たちが彼のトレーニングへの取り組み方や、ボールの蹴り方、パスの出し方について話すのを聞いたりして、彼がピッチの隅々まで走る完全なチームプレーヤーだったことが分かる」と語った。
「スティーヴィーはイングランド史上最高の選手の一人であることは間違いないし、僕たちがこれまで生み出してきた中でも最高のMFの一人だ。でも世界的に見てもそうだよ。彼と一緒にプレーできたらよかっただろうね。きっと僕も、あと何ゴールかは多く決めていたはずだ」
- (C)Getty Images
バロンドールの夢と個人栄誉を争うレース
驚異的な個人成績を残したシーズンを受け、ケインはバロンドールを巡る議論の中心に立っている。ストライカーは自身の受賞の可能性について謙虚な姿勢を崩さず、数字がすべてを物語っていると認めつつも、最終的な決定はクラブと代表の両方で過酷なシーズンを戦い抜いた後に投票者たちに委ねられると語った。
「もちろん、もう自分の手を離れている。最終的には投票する人たち、そして決定を下す人たち次第だ。だから、ただ待って見守るしかない。少し不思議な感じでもある。というのも、もう今は今シーズンに集中しているし、次のシーズンのことも考えている。自分がもっと良くなれるのか、成長を続けられるのかを考えているんだ。でも同時に、ここまで自分が成し遂げてきたすべてのことも本当に大切にしたい」と、元トッテナムのスターは述べた。
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