2026年FIFAワールドカップ期間中、ケインは代表チームの歴史に敬意を表し、ベッカムに通算115試合の国際Aマッチ出場を記念するレガシーキャップを贈った。また、この大会ではイングランドサッカー界のレジェンドたちからも応援の声が寄せられ、とりわけリヴァプールの元MFスティーヴン・ジェラードのメッセージが注目を集めた。現キャプテンに送られた心のこもったボイスメモの中で、ジェラードは互いの現役時代が重ならず、国を代表する屈指の決定力を持つストライカーの一人とピッチを共有できなかったことへの深い残念な思いを明かした。

ジェラードからのメッセージを振り返り、ケインはこのMFをイングランド、そして世界のサッカー史における最高の選手の一人だと称賛した。

「一緒にプレーできなかったのは残念だ。スティーヴィーは史上最高のMFの一人だよ。もちろん、僕は彼を見て育った。でも実際にその世界に入ると、毎日トレーニングする姿を見たり、イングランドの仲間たちが彼のトレーニングへの取り組み方や、ボールの蹴り方、パスの出し方について話すのを聞いたりして、彼がピッチの隅々まで走る完全なチームプレーヤーだったことが分かる」と語った。

「スティーヴィーはイングランド史上最高の選手の一人であることは間違いないし、僕たちがこれまで生み出してきた中でも最高のMFの一人だ。でも世界的に見てもそうだよ。彼と一緒にプレーできたらよかっただろうね。きっと僕も、あと何ゴールかは多く決めていたはずだ」