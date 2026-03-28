「これまでで最悪の試合の一つだ！」――エミ・マルティネス、弱小国モーリタニアに辛勝した試合後、アルゼンチンのチームメイトを痛烈に批判

悔しさはあるものの、元アルゼンチン代表DFのパブロ・ザバレタは、現在の代表チームが2026年ワールドカップで王座を守り抜く力を持っていると確信している。ザバレタは、ベテランのメッシが年齢に関わらず、その存在だけで相手を緊張させ続けると信じている。「アルゼンチンは、私が真の優勝候補と見なすチームの一つだ。 確かにメッシは数歳年を取るだろうが、今でも純粋な魔法のような瞬間を生み出すことができる」とザバレタは記者団に語った。「相手チームは依然としてペナルティエリア付近での彼を恐れている……彼のドリブル、決定的なパスを見極める視野、内側に切り込んでファーポストを狙う能力、そしてフリーキック。あのような瞬間を生み出せるのは、彼のようなクオリティを持つ選手だけだ。ポルトガルも私が注目しているチームの一つだ。 そして、[トーマス]・トゥヘルが指揮を執るイングランドも好調で、個人技に優れた選手を擁している。優勝チームを予測するのは常に難しいが、アルゼンチンがそのトロフィーを守り抜けることを願っている」