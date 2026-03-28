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「これまでで最悪の試合の一つだ！」――エミ・マルティネス、弱小国モーリタニアに辛勝した試合後、アルゼンチンのチームメイトを痛烈に批判
ラ・ボンボネラでの苦戦
FIFA世界ランキング115位のモーリタニアを相手に、アルゼンチンはいつものような支配力を発揮するのに苦戦した。前半にエンソ・フェルナンデスとニコ・パスがゴールを決め、世界王者であるアルゼンチンは序盤は順調に試合を進めているように見えた。しかし、試合が進むにつれて試合の激しさは著しく低下し、94分にモーリタニアのジョーダン・ルフォールが1点を返したことで、ホームチームは悔しい思いを味わうことになった。
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マルティネス、闘志の欠如を痛烈に批判
マルティネスは90分間を通じて明らかに苛立ちを隠せず、試合終了後の記者会見でも遠慮なく本音を語った。率直な物言いで知られるアストン・ヴィラのゴールキーパーは、チームがこの親善試合に臨んだ姿勢について痛烈な批判を浴びせた。マルティネスは次のように述べた。「かなりひどかった。親善試合とはいえ、我々がこれまで戦った中で最悪の試合の一つだった。 「闘志が足りなかった。幸いにも、この調子で『フィナリッシマ』を戦わずに済んでよかった」とアストン・ヴィラのゴールキーパーは認めた。「プレーの質もスピードも不足していた。もう少し闘志が必要だ。強度が足りず、守備の堅さもなく、守備時の確信も欠けていた。」
ザバレタ、タイトル防衛を後押し
悔しさはあるものの、元アルゼンチン代表DFのパブロ・ザバレタは、現在の代表チームが2026年ワールドカップで王座を守り抜く力を持っていると確信している。ザバレタは、ベテランのメッシが年齢に関わらず、その存在だけで相手を緊張させ続けると信じている。「アルゼンチンは、私が真の優勝候補と見なすチームの一つだ。 確かにメッシは数歳年を取るだろうが、今でも純粋な魔法のような瞬間を生み出すことができる」とザバレタは記者団に語った。「相手チームは依然としてペナルティエリア付近での彼を恐れている……彼のドリブル、決定的なパスを見極める視野、内側に切り込んでファーポストを狙う能力、そしてフリーキック。あのような瞬間を生み出せるのは、彼のようなクオリティを持つ選手だけだ。ポルトガルも私が注目しているチームの一つだ。 そして、[トーマス]・トゥヘルが指揮を執るイングランドも好調で、個人技に優れた選手を擁している。優勝チームを予測するのは常に難しいが、アルゼンチンがそのトロフィーを守り抜けることを願っている」
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次の課題に向けて
アルゼンチンは、3月31日に予定されているザンビア戦に向けて準備を進めるため、今回の試合の分析に時間を割く余裕はほとんどないだろう。焦点は直ちに、スカローニ体制の代名詞となっているハイプレスとハイエネルギーなスタイルを取り戻すことに移る。現在、数名の控え選手が定位置を争っている状況だ。アルビセレステには、批判を黙らせ、サポーターを安心させるため、はるかに圧倒的な試合運びを見せることが期待される。