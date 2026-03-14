FCバイエルンがバイエル・レバークーゼンと激戦の末に引き分けた後、ウリ・ヘーネスは主審のクリスティアン・ディンガートに対し、厳しい批判を浴びせた。
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「これまでで最悪のパフォーマンスだ」：FCバイエルンに対する物議を醸した審判の判定に、ウリ・ヘーネスが激怒
「これは私がブンデスリーガの試合でこれまで経験した中で、最もひどい審判団のパフォーマンスだ」と、ミュンヘンの74歳の名誉会長は『ビルト』紙に語った。
その前に行われた試合では、バイエルンは序盤に先制点を許した（アレックス・ガルシア、6分）上、2つのゴールが取り消され、ニコラス・ジャクソン（レッドカード、42分）とルイス・ディアス（イエローカード2枚による退場、84分）が退場処分となったにもかかわらず、試合を互角に持ち込み、あと一歩で勝利を掴みかけていた。 ディアスはマイケル・オリゼのアシストから1-1の同点ゴールを決めた（69分）。
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ヴィンセント・コンパニーが批判 - 審判のクリスチャン・ディンガートがミスを認める
中盤でマーティン・テリエに対して犯した悪質なファウルによるジャクソンの退場は疑いの余地がなかったものの、バイエルン側は、ジョナサン・ターとハリー・ケインのハンドで取り消された2つのゴール、そしてとりわけ、ダイアスがシミュレーションとみなされて受けた2枚目の警告に対して激しく反発した。
「なぜ彼がイエローカード2枚で退場になったのか、スタジアムにいる誰も理解できない」と、審判にもっと繊細な判断を望んでいたヴィンセント・コンパニー監督はDAZNで語った。「彼はすぐに立ち上がった。PKを誘おうとしたわけでもない。接触はあったが、彼はすぐに立ち上がったのに、それでもイエローカードを受け、さらにイエローカード2枚で退場となったのだ。」
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バイエルンの関係者がディンガート氏に和解的な言葉を贈る
ホーネスとは異なり、コンパニはあらゆる批判にもかかわらず、過激な表現に走ることなくこう語った。「個人的な感想としては、今日の審判の判定は良くなかったと思うが、彼に対する敬意は変わらない。そういうこともあるものだ」
マックス・エベルもディンガートに対して和解的な言葉を述べた。バイエルンのスポーツディレクターは、審判との「良好な対話」があったと語り、ディアスに関する件での彼の認めた姿勢を「非常に名誉あるもの」と評した。
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付 時間 試合 3月18日（水） 21時 FCバイエルン 対 アタランタ（チャンピオンズリーグ） 3月21日（土） 15時30分 FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）