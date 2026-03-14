「これは私がブンデスリーガの試合でこれまで経験した中で、最もひどい審判団のパフォーマンスだ」と、ミュンヘンの74歳の名誉会長は『ビルト』紙に語った。

その前に行われた試合では、バイエルンは序盤に先制点を許した（アレックス・ガルシア、6分）上、2つのゴールが取り消され、ニコラス・ジャクソン（レッドカード、42分）とルイス・ディアス（イエローカード2枚による退場、84分）が退場処分となったにもかかわらず、試合を互角に持ち込み、あと一歩で勝利を掴みかけていた。 ディアスはマイケル・オリゼのアシストから1-1の同点ゴールを決めた（69分）。