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Christian Guinin

翻訳者：

これまでこれを成し遂げたのはクリスティアーノ・ロナウドだけだった！バイエルン・ミュンヘンがPSGに敗れチャンピオンズリーグ敗退となる中、ハリー・ケインがCR7の記録に並んだ

チャンピオンズ リーグ
ハリー・ケイン
クリスティアーノ・ロナウド
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
バイエルン
パリ・サンジェルマン

チャンピオンズリーグ準決勝第2戦のPSG戦で、バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが10年以上続いた記録に並んだ。

ドイツの最多優勝クラブに所属するFWは、フランス勢との1-1の引き分け試合で90分+4の阿迪ショナルタイムに同点弾をマーク。これにより、アル・ナスルのクリスティアーノ・ロナウドに次ぎ、チャンピオンズリーグのノックアウトステージ6試合連続得点を果たした2人目の選手となった。

  • ケインはラウンド16のアタランタ戦、準々決勝のレアル・マドリード戦、準決勝のパリ・サンジェルマン戦でいずれも得点を挙げた。ロナウドも2012～2013年にレアル・マドリードで同様の記録を達成している。

    しかし、バイエルンは1週間前にパリで4－5の接戦を落とし、この引き分けでは決勝に進めなかった。FCBのCLはここで終了。5月30日の決勝はPSG対アーセナルとなり、ケインが決勝で得点して記録を更新する可能性は消えた。

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    ハリー・ケインは、初のチャンピオンズリーグ優勝トロフィー獲得をまだ待つことになる

    ケインは初のドイツカップ制覇をまだ待っている。昨年バイエルンでリーグ優勝を果たし、今季はリーグとDFBカップの2冠を狙える。決勝ではVfBシュトゥットガルトと対戦する。

    今季は公式戦48試合で55得点を挙げ、7アシストを記録。

    ブンデスリーガでは残り2試合で得点王が確定し、チャンピオンズリーグでもレアル・マドリードのキリアン・エムバペに次ぐ2位の得点数だ。

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