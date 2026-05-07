ケインはラウンド16のアタランタ戦、準々決勝のレアル・マドリード戦、準決勝のパリ・サンジェルマン戦でいずれも得点を挙げた。ロナウドも2012～2013年にレアル・マドリードで同様の記録を達成している。

しかし、バイエルンは1週間前にパリで4－5の接戦を落とし、この引き分けでは決勝に進めなかった。FCBのCLはここで終了。5月30日の決勝はPSG対アーセナルとなり、ケインが決勝で得点して記録を更新する可能性は消えた。