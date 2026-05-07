ドイツの最多優勝クラブに所属するFWは、フランス勢との1-1の引き分け試合で90分+4の阿迪ショナルタイムに同点弾をマーク。これにより、アル・ナスルのクリスティアーノ・ロナウドに次ぎ、チャンピオンズリーグのノックアウトステージ6試合連続得点を果たした2人目の選手となった。
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これまでこれを成し遂げたのはクリスティアーノ・ロナウドだけだった！バイエルン・ミュンヘンがPSGに敗れチャンピオンズリーグ敗退となる中、ハリー・ケインがCR7の記録に並んだ
ケインはラウンド16のアタランタ戦、準々決勝のレアル・マドリード戦、準決勝のパリ・サンジェルマン戦でいずれも得点を挙げた。ロナウドも2012～2013年にレアル・マドリードで同様の記録を達成している。
しかし、バイエルンは1週間前にパリで4－5の接戦を落とし、この引き分けでは決勝に進めなかった。FCBのCLはここで終了。5月30日の決勝はPSG対アーセナルとなり、ケインが決勝で得点して記録を更新する可能性は消えた。
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ハリー・ケインは、初のチャンピオンズリーグ優勝トロフィー獲得をまだ待つことになる
ケインは初のドイツカップ制覇をまだ待っている。昨年バイエルンでリーグ優勝を果たし、今季はリーグとDFBカップの2冠を狙える。決勝ではVfBシュトゥットガルトと対戦する。
今季は公式戦48試合で55得点を挙げ、7アシストを記録。
ブンデスリーガでは残り2試合で得点王が確定し、チャンピオンズリーグでもレアル・マドリードのキリアン・エムバペに次ぐ2位の得点数だ。