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「これほど適任な人物はいない」――ジョン・テリー、チェルシーの「侮辱的」な暫定監督起用見送りを痛烈批判
冷遇と統計
テリーは番組『Sports Uncensored』で、チェルシーの監督人事決定に失望を表明した。717試合67得点を挙げた元主将として、自分は最適任者だと感じていた。
エンツォ・マレスカ、さらにリアム・ローゼニオールが解任された際、チェルシーはアカデミーコーチのカルム・マクファーレンを暫定監督に選んだ。ピアーズ・モーガンはテリーを無視したこの決定を「侮辱的」と批判した。 テリーは「監督が退任し、暫定監督が必要だったとき、クラブ内には私より資格のある人物はいませんでした」と語った。
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スタンフォード・ブリッジとの伝説的なつながり
テリーは、チェルシーとの強い絆が重視されるべきだったと語った。スタンフォード・ブリッジではチャンピオンズリーグ1回、プレミアリーグ5回、ヨーロッパリーグ1回、FAカップ5回、リーグカップ4回優勝した。
常任監督としての準備が整っていないと認めつつ、この元ディフェンダーは、混乱の時期にサポーターが求めていたものを提供できたと感じていた。彼は「何よりも、たとえ1試合や2試合でも、私ほどチェルシーらしい選手はいない。サポーターの心に寄り添い、その瞬間に彼らが望むものを与えられたはずだ」と語った。
舞台裏でのたゆまぬ努力
ローゼニオールが適任との指摘を受け、テリーは指導者としての歩みを力強く弁護した。2018年にチェルシーからアストン・ヴィラへフリー移籍し現役を引退して以来、彼は基盤固めに全力投球してきた。球団経営陣が自身の犠牲を無視したことに不満を露わにした。
コメンテーターのサイモン・ジョーダン氏への反論として、テリーはこう語った。「指導者ライセンス取得に4年間奔走し、アストン・ヴィラでは3年半、ディーン・スミス監督の下でアシスタントマネージャーを務め、家族と離れて暮らした。私が言及しているのはプレミアリーグやチャンピオンシップの話ではない。」
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チェルシーとテリーの今後はどうなるのか？
チェルシーは新監督シャビ・アロンソの下、スタンフォード・ブリッジに安定を取り戻す。テリーは引き続きアカデミーで非常勤を務め、若手育成に注力しながら監督デビューの機会を待つ。