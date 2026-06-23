「これほど適任な人物はいない」――ジョン・テリー、チェルシーの「侮辱的」な暫定監督起用見送りを痛烈批判

テリーは番組『Sports Uncensored』で、チェルシーの監督人事決定に失望を表明した。717試合67得点を挙げた元主将として、自分は最適任者だと感じていた。

エンツォ・マレスカ、さらにリアム・ローゼニオールが解任された際、チェルシーはアカデミーコーチのカルム・マクファーレンを暫定監督に選んだ。ピアーズ・モーガンはテリーを無視したこの決定を「侮辱的」と批判した。 テリーは「監督が退任し、暫定監督が必要だったとき、クラブ内には私より資格のある人物はいませんでした」と語った。