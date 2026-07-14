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Oliver Maywurm

翻訳者：

これほど無力な試合はまれだ。ラミン・ヤマルに対するキリアン・ムバッペの戦績は恐ろしい。フランス代表のワールドカップ制覇の夢は、不吉な数字とともに終わった。

ワールドカップ
フランス 対 スペイン
フランス
スペイン
キリアン・エンバペ
ラミン・ヤマル

フランスは火曜日の夜、スペインとのワールドカップ準決勝で、攻撃力不足が顕著な試合展開の末、敗れた。

前半、フランス代表の攻撃陣は機能不全に陥った。キリアン・ムバッペ、マイケル・オリゼ、ウスマン・デンベレも沈黙。 データ会社オプタによると、前半45分時点での期待得点「xGoals」はわずか0.04だった。これほど非脅威な攻撃は稀だ。

  • スペインに0－2で敗れたフランス。前半のシュートは2本のみ、枠内0、エリア内0。オフサイドは3回。

    後半も、2026年W杯準決勝第1戦の優勝候補フランスはほとんど脅威を示せず、xGoals値は90分終了時点で0.3にとどまった。


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  • Mbappe Yamal France SpainGetty Images

    フランスがスペインに敗れる：ラミン・ヤマルはキリアン・ムバッペの天敵だ

    フランス左SBディニェがペナルティエリア内でヤマルを倒し、20分後にスペインがPKを獲得。オヤルサバルが冷静に決めて先制し、60分頃にはポロがオルモとのワンツーから追加点。

    フランスはその後も反撃できず、堅い守りのスペインの前に沈黙した。 W杯で圧倒的な活躍を見せたムバッペも無力だった。大会通算得点は8止まり。レアル・マドリードのスターにとって苦い記録だ。クラブと代表を合わせ、スペイン代表ヤマルとの11度目の対決でバルセロナの攻撃の要が9勝目を挙げた。ムバッペの勝利はわずか2度である。

  • 2026年ワールドカップ：スペイン、決勝でイングランドかアルゼンチンと対戦

    準決勝で敗れたフランスだが、ワールドカップはまだ終わっていない。土曜にはマイアミで3位決定戦が待っている。

    対戦相手は水曜夜に決まる。同日、ニューヨーク／ニュージャージーでの日曜決勝に進むスペインの相手も決定。ハリー・ケイン率いるイングランドとリオネル・メッシ率いるアルゼンチンが最後の1枠を争う。

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