フランス左SBディニェがペナルティエリア内でヤマルを倒し、20分後にスペインがPKを獲得。オヤルサバルが冷静に決めて先制し、60分頃にはポロがオルモとのワンツーから追加点。

フランスはその後も反撃できず、堅い守りのスペインの前に沈黙した。 W杯で圧倒的な活躍を見せたムバッペも無力だった。大会通算得点は8止まり。レアル・マドリードのスターにとって苦い記録だ。クラブと代表を合わせ、スペイン代表ヤマルとの11度目の対決でバルセロナの攻撃の要が9勝目を挙げた。ムバッペの勝利はわずか2度である。