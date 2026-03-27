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Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

「これほど激しい痛みを感じたことはない！」――レアル・マドリードのスター、ジュード・ベリンガムが、肩の手術を先延ばしにしたのは間違いだったと認め、不安がプレーに影響していたことを明かした

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レアル・マドリードのスーパースター、ジュード・ベリンガムは、肩の脱臼後に味わった耐え難い痛みについて語り、矯正手術を先延ばしにしたことが大きな過ちだったと認めた。イングランド代表のベリンガムは、再負傷への絶え間ない不安が、世界トップクラスのパフォーマンスを発揮する能力を著しく阻害していたことを明かした。ドルトムント在籍中に手術を受けるよう勧められていたにもかかわらず、ベリンガムはチームを失望させないために、痛みを我慢してプレーを続ける道を選んだ。

  • ラヨ戦での肩の脱臼

    ベリンガムは、夏に手術を受けたため、今シーズンの開幕から数ヶ月間を欠場した。ドルトムント在籍時やスペインでのデビューシーズン中、度重なる怪我に悩まされていた彼は、再び脱臼するのではないかという不安がプレーに影響を与えていたことを認めている。

    自身の公式YouTubeチャンネルで、ベリンガムは2023年11月のラージョ・バジェカーノ戦で地面に倒れ込み、肩を脱臼した瞬間を振り返り、医療スタッフが関節を元の位置に戻すまでに要した「耐え難い」90秒間について語った。彼は次のように述べた。「すべてはラージョ戦の当日、始まった。あの瞬間までの人生で経験した中で最も痛ましい感覚だった。あれほど激しい痛みを感じたことはなかった。 「関節が元に戻るまで、まるで永遠のように長く感じられた。でも、医療スタッフがピッチに入ってから関節が元に戻るまで、実際にはたったの90秒だった。以前は、外れても自分で元に戻すことができたんだ。」

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  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    手術の延期に対する後悔

    このイングランド代表MFは、ドルトムントでの最後のシーズンにはすでに手術を勧められていたが、主要な大会を欠場することを避けるため、手術を延期することを選んだと明かした。

    彼は次のように付け加えた。「ドルトムントでの最後のシーズン、序盤にひどい転倒をした後、肩の手術が必要だと言われていました。何かがおかしいとは分かっていましたが、当時は8月から9月で、ワールドカップが12月にあるため、手術を受けませんでした。その後、調子が良くなってきました。マドリードに移籍した時には、痛みは全くありませんでした。

    「誰もが手術が必要だと言っていたが、レアル・マドリードでの最初の年だったし、チームを置き去りにして3ヶ月も離脱したくなかった。スペインとのユーロ決勝で敗れた後、それが3ヶ月間プレーできる最後の機会になるのは避けたかったが、あの時こそ手術をするのに最適なタイミングだった。もう1年続けることにしたが、そうすべきではなかった。」

  • 恐怖と戯れる

    ベリンガムは、再負傷への心理的な重圧が、自身の本来のワールドクラスレベルのプレーを妨げ、デビューシーズンと比べて成績が著しく低下した原因となったことを認めた。彼は次のように続けた。「肩の怪我は体の他の部分にも大きな影響を与えました。痛みはそれほどなかったのですが、転べばまた脱臼してしまうかもしれないという不安を抱えてプレーしていたため、ベストな状態ではいられませんでした。 「昨年は、勝利を当然のこととして受け止めてはいけないと痛感させられた。今は体調も良くなり、本来のレベルに戻れる」

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    贖罪への道

    マドリードがバイエルン・ミュンヘンとの一戦を控える中、ベリンガムは自身の決定力あるベストなプレーを取り戻すことを決意している。22歳の彼の調子の低下は顕著で、今シーズンのリーガ・エスパニョーラ19試合での出場において、わずか4ゴール、3アシストにとどまっている。これは、デビューイヤーに同じ時期までに記録した16ゴールとは著しい対照をなしている。 再負傷への心理的な不安がようやく和らいだ今、レアル・マドリードがリーグ優勝争いの残り9試合でバルセロナの4ポイント差を逆転しようとする中、彼の身体的な回復ぶりが最大の試金石となるだろう。

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