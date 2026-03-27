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「これほど激しい痛みを感じたことはない！」――レアル・マドリードのスター、ジュード・ベリンガムが、肩の手術を先延ばしにしたのは間違いだったと認め、不安がプレーに影響していたことを明かした
ラヨ戦での肩の脱臼
ベリンガムは、夏に手術を受けたため、今シーズンの開幕から数ヶ月間を欠場した。ドルトムント在籍時やスペインでのデビューシーズン中、度重なる怪我に悩まされていた彼は、再び脱臼するのではないかという不安がプレーに影響を与えていたことを認めている。
自身の公式YouTubeチャンネルで、ベリンガムは2023年11月のラージョ・バジェカーノ戦で地面に倒れ込み、肩を脱臼した瞬間を振り返り、医療スタッフが関節を元の位置に戻すまでに要した「耐え難い」90秒間について語った。彼は次のように述べた。「すべてはラージョ戦の当日、始まった。あの瞬間までの人生で経験した中で最も痛ましい感覚だった。あれほど激しい痛みを感じたことはなかった。 「関節が元に戻るまで、まるで永遠のように長く感じられた。でも、医療スタッフがピッチに入ってから関節が元に戻るまで、実際にはたったの90秒だった。以前は、外れても自分で元に戻すことができたんだ。」
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手術の延期に対する後悔
このイングランド代表MFは、ドルトムントでの最後のシーズンにはすでに手術を勧められていたが、主要な大会を欠場することを避けるため、手術を延期することを選んだと明かした。
彼は次のように付け加えた。「ドルトムントでの最後のシーズン、序盤にひどい転倒をした後、肩の手術が必要だと言われていました。何かがおかしいとは分かっていましたが、当時は8月から9月で、ワールドカップが12月にあるため、手術を受けませんでした。その後、調子が良くなってきました。マドリードに移籍した時には、痛みは全くありませんでした。
「誰もが手術が必要だと言っていたが、レアル・マドリードでの最初の年だったし、チームを置き去りにして3ヶ月も離脱したくなかった。スペインとのユーロ決勝で敗れた後、それが3ヶ月間プレーできる最後の機会になるのは避けたかったが、あの時こそ手術をするのに最適なタイミングだった。もう1年続けることにしたが、そうすべきではなかった。」
恐怖と戯れる
ベリンガムは、再負傷への心理的な重圧が、自身の本来のワールドクラスレベルのプレーを妨げ、デビューシーズンと比べて成績が著しく低下した原因となったことを認めた。彼は次のように続けた。「肩の怪我は体の他の部分にも大きな影響を与えました。痛みはそれほどなかったのですが、転べばまた脱臼してしまうかもしれないという不安を抱えてプレーしていたため、ベストな状態ではいられませんでした。 「昨年は、勝利を当然のこととして受け止めてはいけないと痛感させられた。今は体調も良くなり、本来のレベルに戻れる」
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贖罪への道
マドリードがバイエルン・ミュンヘンとの一戦を控える中、ベリンガムは自身の決定力あるベストなプレーを取り戻すことを決意している。22歳の彼の調子の低下は顕著で、今シーズンのリーガ・エスパニョーラ19試合での出場において、わずか4ゴール、3アシストにとどまっている。これは、デビューイヤーに同じ時期までに記録した16ゴールとは著しい対照をなしている。 再負傷への心理的な不安がようやく和らいだ今、レアル・マドリードがリーグ優勝争いの残り9試合でバルセロナの4ポイント差を逆転しようとする中、彼の身体的な回復ぶりが最大の試金石となるだろう。