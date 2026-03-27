「これほど激しい痛みを感じたことはない！」――レアル・マドリードのスター、ジュード・ベリンガムが、肩の手術を先延ばしにしたのは間違いだったと認め、不安がプレーに影響していたことを明かした

このイングランド代表MFは、ドルトムントでの最後のシーズンにはすでに手術を勧められていたが、主要な大会を欠場することを避けるため、手術を延期することを選んだと明かした。

彼は次のように付け加えた。「ドルトムントでの最後のシーズン、序盤にひどい転倒をした後、肩の手術が必要だと言われていました。何かがおかしいとは分かっていましたが、当時は8月から9月で、ワールドカップが12月にあるため、手術を受けませんでした。その後、調子が良くなってきました。マドリードに移籍した時には、痛みは全くありませんでした。

「誰もが手術が必要だと言っていたが、レアル・マドリードでの最初の年だったし、チームを置き去りにして3ヶ月も離脱したくなかった。スペインとのユーロ決勝で敗れた後、それが3ヶ月間プレーできる最後の機会になるのは避けたかったが、あの時こそ手術をするのに最適なタイミングだった。もう1年続けることにしたが、そうすべきではなかった。」