「これほど楽観的になったことはない」――サンノゼ・クエイクスのレジェンド、クリス・ウォンドロウスキーが自身の大会経験を振り返りつつ、米国代表のワールドカップでの活躍を後押し

カリフォルニア州サンノゼ発――クリス・ウォンドロウスキーは嫉妬を率直に認める。

サンノゼのサン・ペドロ・スクエアに2～3万人が集まり観戦会を開くのを見たり、自宅近くのサンタクララで代表戦が行われるのを見たりすると、自分も再び代表としてピッチに立ちたいと切望する。

だが、それがプロだ。スポットライトを浴びた後は次の舞台へ進み、他の選手が輝く姿を見守るしかない。

「信じられない光景だ」と、ウォンドロウスキーは先週火曜日に開催されたサンノゼ・アースクエイクスのチャリティーイベント『ワイン・アンド・ダイン』でGOALに語った。「あの熱気、そしてそこに築き上げられたもの、その背後にある雰囲気。ホームのファン、そして家族や友人がそこにいること。それは本当に特別なことだ」

とはいえ、ウォンドロウスキー自身も17年のキャリアで多くの輝かしい瞬間を経験してきた。 ヒューストン・ダイナモとアースクエイクスでMLS通算171得点を挙げ、2026年の全米サッカー殿堂入りが決定。米国代表では35試合11得点を記録し、2014年W杯ではベルギー戦でベスト16進出に貢献した。

米サッカー界のキーパーソンに定期的に行うQ&Aシリーズ「GOAL Convo」最新回では、自身のW杯体験や大会への思い、現在の活動を語っている。

注：本インタビューは簡潔さと明瞭さを期すため、若干の編集が加えられています。



