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「これほど楽観的になったことはない」――サンノゼ・クエイクスのレジェンド、クリス・ウォンドロウスキーが自身の大会経験を振り返りつつ、米国代表のワールドカップでの活躍を後押し

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クエイクスのレジェンド、クリス・ウォンドロウスキーは、自身の大会での足跡とベイエリアのサッカー熱を振り返りつつ、米国代表のワールドカップでの活躍を後押ししている。

カリフォルニア州サンノゼ発――クリス・ウォンドロウスキーは嫉妬を率直に認める。

サンノゼのサン・ペドロ・スクエアに2～3万人が集まり観戦会を開くのを見たり、自宅近くのサンタクララで代表戦が行われるのを見たりすると、自分も再び代表としてピッチに立ちたいと切望する。

だが、それがプロだ。スポットライトを浴びた後は次の舞台へ進み、他の選手が輝く姿を見守るしかない。

「信じられない光景だ」と、ウォンドロウスキーは先週火曜日に開催されたサンノゼ・アースクエイクスのチャリティーイベントワイン・アンド・ダイン』でGOALに語った「あの熱気、そしてそこに築き上げられたもの、その背後にある雰囲気。ホームのファン、そして家族や友人がそこにいること。それは本当に特別なことだ」

とはいえ、ウォンドロウスキー自身も17年のキャリアで多くの輝かしい瞬間を経験してきた。 ヒューストン・ダイナモとアースクエイクスでMLS通算171得点を挙げ、2026年の全米サッカー殿堂入りが決定。米国代表では35試合11得点を記録し、2014年W杯ではベルギー戦でベスト16進出に貢献した。

米サッカー界のキーパーソンに定期的に行うQ&Aシリーズ「GOAL Convo」最新回では、自身のW杯体験や大会への思い、現在の活動を語っている。

注：本インタビューは簡潔さと明瞭さを期すため、若干の編集が加えられています。


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    米国男子代表について

    GOAL：これまでのチームの様子を踏まえて、現在の米国男子代表チームをどのように評価しますか？

    WONDOLOWSKI：トーナメントでは何が起こるか分かりません。常に少しの幸運が必要で、物事がうまくいくことが必要です。

    とはいえ、私が男子代表を応援してきて、これほど楽観的になったのは初めてです。特に最初の2試合のプレーは圧巻でした。たとえ［聞き取れない］ように負けても、ピッチで見せたサッカーは観客を魅了しました。見ていて楽しいチームです。

    もう少し勝ち進んでほしいし、とてもワクワクしている。

    GOAL：その要因は何だと思いますか？選手、コーチ、それとも両方の組み合わせでしょうか？ WONDOLOWSKI：おっしゃる通り、彼らはかなり積極的にプレーしていますね。

    ウォンドロウスキー：今はすべてがうまく噛み合っている。

    コーチ陣が選手をしっかりと準備させ、選手も万全を期して臨んでいる。これは親善試合でもゴールドカップでもなく、ワールドカップだと思わず言いたくなるほどだ。だからこそ、彼らが最高のパフォーマンスを発揮している。

    彼らはプレーひとつひとつ、タックル、パス、シュートすべてに極めて集中しています。それを見るのは素晴らしいですね。

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  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    ワールドカップでの経験を振り返って

    GOAL：ワールドカップでの経験で印象的だったことは？

    WONDOLOWSKI：自国を代表できただけで本当に特別な体験でした。ブラジル中が熱気に満ちていました。

    ただ、ベルギー戦では絶好のチャンスを決めきれず、悔しい思いもしました。

    それでも全体としては素晴らしい旅だったし、今も愛し続けている経験だ。


    GOAL：前向きな視点で、そこから何を得ましたか？ 代表26人全員にとって、これは夢です。あなたにとって、その経験のポジティブな面は何でしたか？

    ウォンドロウスキー：それが夢でした。自国を代表してワールドカップでプレーすることが選手としての最高峰です。

    試合前に国歌が流れ、ピッチに立つ瞬間は格別でした。私はポルトガル戦でクリスティアーノ・ロナウドと対戦し、ベルギー戦にも出場できました。

    繰り返しになりますが、本当に最高で、一生忘れられない体験です。


  • Soccer Fans Gather To Watch USA v Bosnia And HerzegovinaGetty Images News

    ワールドカップ期間中の活動について

    GOAL：ワールドカップが開幕しましたね。大会期間中、どのように大会とつながり、試合の経過を追っていますか？

    ウォンドロウスキー：もちろん、すべてを追っています。私はベイエリア・ホスト委員会の諮問委員として、さまざまな活動に参加し、大会のPRにも力を入れています。

    同時に、特に世界的な舞台でベイエリアの魅力と可能性を発信することも目的です。サッカーは多くの人を結びつける特別な力があります。

    GOAL：ベイエリアで開催された過去の大会と比べると、今回のワールドカップはどうですか？

    ウォンドロウスキー：昨夏のゴールドカップも良かったですが、ワールドカップには及びません。

    その熱気は驚くべきものです。重要な試合のたびに、サンペドロ・スクエアには2万人以上が詰めかけます。今夜は2万5千人以上、あるいはそれ以上になるでしょう。

    ベイエリアの盛り上がりやファンたちの姿は本当に素晴らしいし、ファンの知識の深さにも感心する。ライトファンの一部が「この試合って何だろう？」と興味を持ち始めているのも良いことだ。

    多くの試合が素晴らしく、とてもエキサイティングで、スーパースターたちが力を発揮し、このワールドカップの魅力を存分に示しています。今のところ、最高の組み合わせですね。

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  • 次は？

    米国男子代表は月曜日の夜、注目のベスト16でベルギーと対戦する。クエイクスは7月22日にシーズンを再開する。

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