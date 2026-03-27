「これほど最悪なことはない」――キャヴァン・サリバンは、マンチェスター・シティ移籍における過ちを避けるよう警告を受けた。一方、元米国代表のフレディ・アドゥは、10代の天才選手に向けたレンタル移籍の道筋を描いている。

シティは、サリバンをフィラデルフィア・ユニオンか、その姉妹クラブであるニューヨーク・シティFCのいずれかに残留させることを決めるかもしれない。しかし、アドゥは、この最も注目される若手選手には、できるだけ早く欧州サッカーの要求に慣れる必要があると考えている。

サリバン同様、14歳でMLSデビューを果たしたアドゥは、次のように続けた。「もし彼が去るなら、フィラデルフィアを離れてマンチェスター・シティに行くなら、その時点で欧州サッカーの経験を積むほうが彼にとって良いと思う。 その時点で、ヨーロッパのどこかのチームにレンタル移籍するのが彼にとって最善だと思う。

「とはいえ、MLSのチームへのレンタル移籍の可能性も排除してはいけない。私がそう言う唯一の理由は、彼には欧州サッカーの経験を積む必要があるからだ。環境が異なるからだ。また、彼がアメリカを離れ、家族や故郷から離れるのもこれが初めてになるだろう。適応しなければならない。そうするしかない。 ヨーロッパのライフスタイルや文化、あらゆるものに順応しなければならない。それもまた、同様に難しいことだ。

「すべてが違います。向こうの監督にはとてつもないプレッシャーがかかっています。フロント陣にも、その他にも大きなプレッシャーがあります。勝たなければならないのです。向こうでは、勝てなければ解雇されます。勝てなければ、チームは降格する可能性があります。ですから、その時点では様々なことが渦巻いているのです。

「ここアメリカでは、仕組みが違います。今のところ降格制度はありません。最下位になっても、いわゆる『結果』は伴わないんです。ただ準備をして、次のシーズンに向けて戻ってきて、また優勝を目指すだけです。

「だから、チームの雰囲気は少し違うんです。監督はとてつもないプレッシャーにさらされていて、それがチーム全体に波及します。その空気は肌で感じられます。監督の顔に浮かぶプレッシャーが見て取れますし、選手としてもそれを感じ取れるんです。だからこそ、彼にはその経験が必要なんだと思います。一戦一戦が重要であることを理解するためには、その経験が必要なんです。」