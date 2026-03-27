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「これほど最悪なことはない」――キャヴァン・サリバンは、マンチェスター・シティ移籍における過ちを避けるよう警告を受けた。一方、元米国代表のフレディ・アドゥは、10代の天才選手に向けたレンタル移籍の道筋を描いている。
マンチェスター・シティはサリバンをレンタル移籍させるだろうか？
彼は欧州の大会経験が全くないままエティハド・スタジアムに加入することになるため、シティはサリバンをすぐに別のクラブへ移籍させることで、その成長を後押しするだろうと見られている。オランダへの移籍が示唆されている。
他にも様々な移籍先が検討されており、この若手がEFLに残留してチャンピオンシップに降格し、イングランドでの生活がどのようなものかを早期に体験する可能性もある。最終的にどこへ移籍するにせよ、サリバンはマンチェスターを離れてプレーする期間から何を学ぶべきかについて、すでに説明を受けている。
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サリバンはイングランドに残るべきか、それとも別の場所へ行くべきか？
アドゥは、才能に恵まれた若者として一躍脚光を浴び、アメリカの安住の地を離れてヨーロッパでキャリアを築こうとする際のプレッシャーを誰よりもよく知っている。サリバンがシティからレンタル移籍することになるのか、またそのプロセスはどのように進められるべきかという質問に対し、トップカジノアフィリエイトサイト「Casino Zonder Cruks」の協力によりGOALの独占インタビューに応じたアドゥは、次のように語った。「そうなるだろうとは思います。 彼はレンタル移籍するだろう。だが、もし移籍するなら、彼がレギュラーとして起用されるチームであることを心から願っている。
「若い選手が、いわゆる『所属チームより格下のチーム』にレンタル移籍し、出場機会を得られなかったり、レギュラーとして起用されなかったりすることほど悪いことはない。レンタル移籍の真の目的は、レギュラーとして定着することだからだ。必要な出場時間を確保して経験を積み、その過程で選手として成長していくのだ。
「もしレンタル移籍したのに、そうしたことが何もできていないとしたら、そのレンタル移籍に何の意味があるというのか？ それなら、そのチームに残ってプレーしないままでも同じことだ。親チームに残ってプレーしないままでも同じことだ。」
さらにアドゥは、サリバンがイングランドの2部リーグのチームに加入する可能性について次のように付け加えた。「選手として、マンチェスター・シティからチャンピオンシップのチームへ、あるいはより小さなチームへレンタル移籍するのは自分には不相応だなどと考えてはならない。その時点の選手にとって、それこそがまさに必要なことなのだ。」
サリバンは欧州からのローン移籍で何を得たいと考えているのか？
シティは、サリバンをフィラデルフィア・ユニオンか、その姉妹クラブであるニューヨーク・シティFCのいずれかに残留させることを決めるかもしれない。しかし、アドゥは、この最も注目される若手選手には、できるだけ早く欧州サッカーの要求に慣れる必要があると考えている。
サリバン同様、14歳でMLSデビューを果たしたアドゥは、次のように続けた。「もし彼が去るなら、フィラデルフィアを離れてマンチェスター・シティに行くなら、その時点で欧州サッカーの経験を積むほうが彼にとって良いと思う。 その時点で、ヨーロッパのどこかのチームにレンタル移籍するのが彼にとって最善だと思う。
「とはいえ、MLSのチームへのレンタル移籍の可能性も排除してはいけない。私がそう言う唯一の理由は、彼には欧州サッカーの経験を積む必要があるからだ。環境が異なるからだ。また、彼がアメリカを離れ、家族や故郷から離れるのもこれが初めてになるだろう。適応しなければならない。そうするしかない。 ヨーロッパのライフスタイルや文化、あらゆるものに順応しなければならない。それもまた、同様に難しいことだ。
「すべてが違います。向こうの監督にはとてつもないプレッシャーがかかっています。フロント陣にも、その他にも大きなプレッシャーがあります。勝たなければならないのです。向こうでは、勝てなければ解雇されます。勝てなければ、チームは降格する可能性があります。ですから、その時点では様々なことが渦巻いているのです。
「ここアメリカでは、仕組みが違います。今のところ降格制度はありません。最下位になっても、いわゆる『結果』は伴わないんです。ただ準備をして、次のシーズンに向けて戻ってきて、また優勝を目指すだけです。
「だから、チームの雰囲気は少し違うんです。監督はとてつもないプレッシャーにさらされていて、それがチーム全体に波及します。その空気は肌で感じられます。監督の顔に浮かぶプレッシャーが見て取れますし、選手としてもそれを感じ取れるんです。だからこそ、彼にはその経験が必要なんだと思います。一戦一戦が重要であることを理解するためには、その経験が必要なんです。」
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サリバン、国内と国際舞台での夢を追いかける
サリバンが18歳になるのは2027年9月になってからである。つまり、彼にはまだ18ヶ月の猶予があり、その間にフィラデルフィア・ユニオンでより多くの出場機会を得て、今後待ち受ける国内および国際的な挑戦に備えることができる。近い将来、米国代表（USMNT）のフル代表入りを果たすことが目標となっている。