日曜日のバルセロナ戦で0-2と敗れ、レアル・マドリードは2シーズン連続で無冠に終わった。クロース退団後の初シーズンでもある。
翻訳者：
「これほど希望が持てなかったことはない」：トニ・クロース、レアル・マドリードとのクラシコ後に本音を吐露
クロースは弟フェリックスと運営するポッドキャスト『Einfach mal Luppen』で語った。「これは到底容認できるものではない。2位は受け入れられない。それがレアルの自負だ」。厳しいシーズンは「クラブ内外で長く続いた不穏な空気の結果」と述べた。
クロースは、シーズンを通じて続いたクラブ内の混乱にも言及した。 内部事情が次々と公になり、陰謀や口論が絶えなかった。さらにオーレリアン・チュアメニとフェデ・バルベルデの乱闘ではバルベルデが頭部外傷、両者に多額の罰金という最悪の結末を迎えた。
- Getty Images Sport
クロース：「終わってほっとした」
クロースは古巣がバルサに勝ち優勝決定を先送りできるとは「全く」信じていなかった。ラッシュフォード（9分）とトーレス（18分）の早期2得点でそのわずかな期待も消えた。 クロースは「これほど（メモ：編集部注）書き留めたことはない」と語り、「これほど希望を持てなかったことはない。正直、試合が終わってほっとした」と続けた。後半は「ある程度拮抗」し、試合は淡々と進んだ。
クロースは「相手もやる気はあったかもしれない。だがそれだけでは不十分。多くの面で足りなかった」と指摘した。それでも「レアルはまともな姿を見せ、打ちのめされずに終えられた」と強調した。 最後に彼は「バルセロナは2－0で十分だった。60分には誰もが『もう終わりにしよう』と願うような試合だった」と語った。
レアル・マドリード：新監督――そしてクロースの復帰か？
今シーズン、相次ぐ混乱を受け、監督交代が再び迫っている。アルバロ・アルベロアは前任シャビ・アロンソ同様、チームを掌握できず失敗した。後任最有力はジョゼ・モウリーニョで、フロレンティーノ・ペレス会長が再任を支持している。
数週間前には、クロースの復帰も噂された。『The Athletic』によると、彼にはジダンと同じ役割が用意されているという。ジダンは広報からスタートし、やがて名監督に成長した。