クロースは古巣がバルサに勝ち優勝決定を先送りできるとは「全く」信じていなかった。ラッシュフォード（9分）とトーレス（18分）の早期2得点でそのわずかな期待も消えた。 クロースは「これほど（メモ：編集部注）書き留めたことはない」と語り、「これほど希望を持てなかったことはない。正直、試合が終わってほっとした」と続けた。後半は「ある程度拮抗」し、試合は淡々と進んだ。

クロースは「相手もやる気はあったかもしれない。だがそれだけでは不十分。多くの面で足りなかった」と指摘した。それでも「レアルはまともな姿を見せ、打ちのめされずに終えられた」と強調した。 最後に彼は「バルセロナは2－0で十分だった。60分には誰もが『もう終わりにしよう』と願うような試合だった」と語った。