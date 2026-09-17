ロッカールームで最年長格の一人であるウォーカーは、チームメートを鼓舞する責任を強く自覚している。カイル・ウォーカーは、22試合勝利なしという状況を受け、バーンリーが直面するチャンピオンシップでの危機と、ダービー・カウンティ戦で何としても勝利したいという切実な思いを語った。2025年7月にターフ・ムーアへ移籍する前、エティハドで象徴的な2023年のトレブルを含む17個のタイトルを勝ち取った元マンチェスター・シティのスターは、今季ここまでチャンピオンシップ6試合に出場しており、その豊富な経験を生かしてバーンリーを現在の不振から引き上げる決意を固めている。

エティハド・スタジアムのエリート環境から、降格の危機にあるチームへの移行は、このDFにとってカルチャーショックだった。以前の所属先と現在の所属先の違いを振り返り、ウォーカーは次のように語っている。「こんなことは、おそらくこれまで一度も経験したことがない。シティにいた時とは違うロッカールームだ。あそこではみんながある程度自分たちを律していた。本気でけしかけなくても、試合で力を出せていた。彼らには自分たちの基準があり、自分たちでハードルを設定し、それを達成しにいっていた。彼らがマンチェスター・シティにいる理由であり、マンチェスター・シティがあれほど成功した理由はそこにあると思う。なぜなら、僕たちには素晴らしい監督がいたからだ」