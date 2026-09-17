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「これほど勝利を欲したことは一度もない！」。未勝利のバーンリーがダービー・カウンティ戦での巻き返しを目指す中、カイル・ウォーカーが必死の奮起を呼びかけた。
ターフ・ムーアでの歴史的な未勝利記録
バーンリーを巡る状況は、クラブにとって実に悲惨な時期を経て、重大な岐路に達している。チャンピオンシップで7試合を終えて最下位のバーンリーは、3分け4敗で勝ち点3にとどまっており、2月11日までさかのぼる未勝利も続いている。90分間での勝利なしは、実に22試合に及ぶ。
2025年7月にACミランへの短期間のレンタル移籍を経てクラブに加入したウォーカーは、順位表の最下位という慣れない状況に置かれている。 『BBC Radio Lancashire』の取材に応じたイングランド代表選手は、クラブが置かれている現状へのいら立ちを隠さなかった。「必死だ」とウォーカーは認めた。「これほど勝利を欲したことは一度もない。いろいろな雑音があるからだ」
批判が強まる中でも引き下がることを拒んだこのDFは、チームメートとサポーターに向けて熱のこもったメッセージを送った。「自分が最も才能のある選手かと言われれば、間違いなく違う。自分よりもっと才能のある選手たちと一緒にプレーしてきた。でも、自分が誇りにしているのは、懸命に努力し、人々が間違っていると証明することだ」と付け加えた。「それこそが、自分が前に出て選手たちの声になることで証明できればと思っていることだ。これを彼らが聞いて、受け止めてくれることを願っている。自分は屈していないし、最後の最後まで戦うつもりだ」
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最前線でけん引する
ロッカールームで最年長格の一人であるウォーカーは、チームメートを鼓舞する責任を強く自覚している。カイル・ウォーカーは、22試合勝利なしという状況を受け、バーンリーが直面するチャンピオンシップでの危機と、ダービー・カウンティ戦で何としても勝利したいという切実な思いを語った。2025年7月にターフ・ムーアへ移籍する前、エティハドで象徴的な2023年のトレブルを含む17個のタイトルを勝ち取った元マンチェスター・シティのスターは、今季ここまでチャンピオンシップ6試合に出場しており、その豊富な経験を生かしてバーンリーを現在の不振から引き上げる決意を固めている。
エティハド・スタジアムのエリート環境から、降格の危機にあるチームへの移行は、このDFにとってカルチャーショックだった。以前の所属先と現在の所属先の違いを振り返り、ウォーカーは次のように語っている。「こんなことは、おそらくこれまで一度も経験したことがない。シティにいた時とは違うロッカールームだ。あそこではみんながある程度自分たちを律していた。本気でけしかけなくても、試合で力を出せていた。彼らには自分たちの基準があり、自分たちでハードルを設定し、それを達成しにいっていた。彼らがマンチェスター・シティにいる理由であり、マンチェスター・シティがあれほど成功した理由はそこにあると思う。なぜなら、僕たちには素晴らしい監督がいたからだ」
マンチェスター・シティの成功への青写真
ウォーカーは、ジョゼップ・グアルディオラ率いる圧倒的なマンチェスター・シティの一時代を支えた中心選手だった。だが、最終的には指揮官との関係が悪化し、その結果、イタリアの強豪ACミランへのレンタル移籍を経て、バーンリーでイングランド復帰を果たした。それでもこのDFは、マンチェスターで過ごした時期を特徴づけた妥協なきプロフェッショナル基準に対して、今なお惜しみない賛辞を送っている。
バーンリーでは結果が伴っていないにもかかわらず、ウォーカーは現在のチームメートたちの人間性を擁護する姿勢をすぐに示し、順位表での立ち位置に反してチームは結束していると強調した。「ペップがいなかったとしても、僕たちは多くのことを成し遂げていたと思う。なぜなら、素晴らしいチームであり、その中に大きな一体感があったからだ。バーンリーに一体感がないと言っているわけではまったくなくて、実際には完全にある。素晴らしい仲間たちの集まりだ」
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ダービー・カウンティ戦での決定的な瞬間
バーンリーは土曜日、ダービー・カウンティとの重要な一戦に臨む。相手も勝ち点4で22位と降格圏付近に沈んでおり、3週間に及ぶ長い代表ウィークによる中断前に勝ち点3を手にする最後のチャンスとなる。ウォーカーは、この結果がピッチを離れる期間のチームにどのような心理的影響を及ぼすかについて率直に語っている。
「捉え方は2通りあると思う。土曜日に勝てば、そのまま続けたいと思うものだろう？」とウォーカーは話した。「負けているなら、『代表ウィークが来てよかった』という気持ちにもなるし、一度原点に立ち返ってやり直すこともできる。自分にとっては少し奇妙だよ。キャリアの中で、良くても悪くても、この代表ウィークが来てほしいと思うなんて経験は一度もなかったからね」
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