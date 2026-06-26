Getty
翻訳者：
「これは9つ分だ！」ジョゼ・モウリーニョは、アーセナル並みの無敗シーズン達成を「タイトル」と冗談交じりに語った。
モウリーニョはポルト、チェルシー、インテル、レアル・マドリードでリーグ優勝を果たした
2025年9月、モウリーニョは監督としてキャリアをスタートさせた地へ戻った。2000年にエスタディオ・ダ・ルスで初采配を振るった彼率いるベンフィカは、リーグ戦無敗ながら優勝ポルトに8点差の3位でシーズンを終えた。
同タイトルはドラガオ時代にも複数回獲得し、チェルシーでは2度の就任でプレミアリーグを3度制した。インテルではセリエAを2連覇し、2011-12にはレアル・マドリードでラ・リーガを制した。
- GOAL
モウリーニョ率いるベンフィカはリーグ優勝なしでも、アーセナル「インヴィンシブルズ」に並んだ。
国内と欧州で多数のタイトルを獲得してきたモウリーニョは、ポッドキャスト『Beast Mode On』でアデバヨ・アキンフェンワに、ベンフィカ時代の成果を自身の栄光に追加したいと語った。
無敗ながらタイトルを逃した件について問われると、こう語った。「面白い答えで、同時に傲慢に聞こえるかもしれないが……僕は8回リーグを制したが、無敗での優勝はなかった。だから今回は9回目と数える。タイトルではないが、気分はいい。
「我々は一度も首位に立たなかった。それでも良いシーズンを送った。ポルトは数試合負けたが、ほとんど勝っていた。我々も勝っていたが、引き分けが一つあると差は開く。 追いつけなかったが、無敗の感覚は特別だ。もちろん、2003-04シーズンのアーセナル『インビンシブルズ』が本家だが、それでも素晴らしい気分だった」
モウリーニョ、初制覇の喜びを語る
モウリーニョはポルトガル、イングランド、イタリア、スペインで主要タイトルを獲得。ポルト監督時代には評価が急上昇し、最も幸せな思い出が生まれた。
2004年に初めてチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げたときのことを、彼はこう語った。「まるで空に手が届いたようだった。2004年以降、ポルトガルのクラブは優勝はおろか、決勝や準決勝にも進めていない。それが私たちの偉業の大きさを示している」
ホセ・モウリーニョをゲストに迎えた「Beast Mode On」ポッドキャストの全編をご覧ください
「Beast Mode On」ポッドキャストの全エピソードは、公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。
Spotifyでも全エピソードを配信しています。
ジョゼ・モウリーニョは、コカ・コーラとの提携で『Beast Mode On Podcast』に出演。コカ・コーラの「Jose vs Mourinho」プロジェクトでは、彼のAIが2体登場し、ワールドカップ決勝トーナメント中、毎日大会の話題を議論しています。