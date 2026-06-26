「これは9つ分だ！」ジョゼ・モウリーニョは、アーセナル並みの無敗シーズン達成を「タイトル」と冗談交じりに語った。

国内と欧州で多数のタイトルを獲得してきたモウリーニョは、ポッドキャスト『Beast Mode On』でアデバヨ・アキンフェンワに、ベンフィカ時代の成果を自身の栄光に追加したいと語った。

無敗ながらタイトルを逃した件について問われると、こう語った。「面白い答えで、同時に傲慢に聞こえるかもしれないが……僕は8回リーグを制したが、無敗での優勝はなかった。だから今回は9回目と数える。タイトルではないが、気分はいい。

「我々は一度も首位に立たなかった。それでも良いシーズンを送った。ポルトは数試合負けたが、ほとんど勝っていた。我々も勝っていたが、引き分けが一つあると差は開く。 追いつけなかったが、無敗の感覚は特別だ。もちろん、2003-04シーズンのアーセナル『インビンシブルズ』が本家だが、それでも素晴らしい気分だった」