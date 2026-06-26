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Jose Mourinho ChelseaGetty
Chris Burton

翻訳者：

「これは9つ分だ！」ジョゼ・モウリーニョは、アーセナル並みの無敗シーズン達成を「タイトル」と冗談交じりに語った。

ジョゼ・モウリーニョ
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リガポルトガル

ジョゼ・モウリーニョはポッドキャスト「Beast Mode On」で、2025-26シーズンにベンフィカで無敗のまま過ごしたことを自身の9つ目のリーグ優勝と冗談交じりに語った。タイトルは獲得できなかったが、新たにレアル・マドリードの監督に就任した彼は、トップレベルでわずかしか成し遂げていないこの偉業を誇りにしている。

  • モウリーニョはポルト、チェルシー、インテル、レアル・マドリードでリーグ優勝を果たした

    2025年9月、モウリーニョは監督としてキャリアをスタートさせた地へ戻った。2000年にエスタディオ・ダ・ルスで初采配を振るった彼率いるベンフィカは、リーグ戦無敗ながら優勝ポルトに8点差の3位でシーズンを終えた。

    同タイトルはドラガオ時代にも複数回獲得し、チェルシーでは2度の就任でプレミアリーグを3度制した。インテルではセリエAを2連覇し、2011-12にはレアル・マドリードでラ・リーガを制した。

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  • Adebayo Akinfenwa Jose MourinhoGOAL

    モウリーニョ率いるベンフィカはリーグ優勝なしでも、アーセナル「インヴィンシブルズ」に並んだ。

    国内と欧州で多数のタイトルを獲得してきたモウリーニョは、ポッドキャスト『Beast Mode On』でアデバヨ・アキンフェンワに、ベンフィカ時代の成果を自身の栄光に追加したいと語った。

    無敗ながらタイトルを逃した件について問われると、こう語った。「面白い答えで、同時に傲慢に聞こえるかもしれないが……僕は8回リーグを制したが、無敗での優勝はなかった。だから今回は9回目と数える。タイトルではないが、気分はいい。

    「我々は一度も首位に立たなかった。それでも良いシーズンを送った。ポルトは数試合負けたが、ほとんど勝っていた。我々も勝っていたが、引き分けが一つあると差は開く。 追いつけなかったが、無敗の感覚は特別だ。もちろん、2003-04シーズンのアーセナル『インビンシブルズ』が本家だが、それでも素晴らしい気分だった」

  • モウリーニョ、初制覇の喜びを語る

    モウリーニョはポルトガル、イングランド、イタリア、スペインで主要タイトルを獲得。ポルト監督時代には評価が急上昇し、最も幸せな思い出が生まれた。

    2004年に初めてチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げたときのことを、彼はこう語った。「まるで空に手が届いたようだった。2004年以降、ポルトガルのクラブは優勝はおろか、決勝や準決勝にも進めていない。それが私たちの偉業の大きさを示している」

  • ホセ・モウリーニョをゲストに迎えた「Beast Mode On」ポッドキャストの全編をご覧ください

    「Beast Mode On」ポッドキャストの全エピソードは、公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。

    Spotifyでも全エピソードを配信しています。

    ジョゼ・モウリーニョは、コカ・コーラとの提携で『Beast Mode On Podcast』に出演。コカ・コーラの「Jose vs Mourinhoプロジェクトでは、彼のAIが2体登場し、ワールドカップ決勝トーナメント中、毎日大会の話題を議論しています。