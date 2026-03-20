これは70年以上ぶりのことだ！昇格組がクラブ史上初のタイトル獲得目前に

2部リーグでの5年間を経て、2025年にスーパーリーグへの昇格を果たした。トゥーンはリーグで2番目に低予算の選手陣を擁し、残留を目標にシーズンをスタートさせた。そして今、この昇格組はクラブ史上初の優勝タイトル獲得目前に迫っている。 最後の敗戦は12月中旬のことだった。過去13試合の公式戦のうち、トゥーンは12勝を挙げている。これほど多くの得点を挙げ、これほど少ない失点に抑えているチームは他にない。

レギュラーシーズンはあと3試合、その後チャンピオンズグループで5試合が残っている。シーズン終了まで残り8試合で、2位のFCザンクト・ガレンとの差は16ポイントだ。 スイスの伝統的なサッカーエリート勢は大きく後れを取っている。キャプテンのシェルダン・シャキリを擁する、今季のダブルス王者FCバーゼルは、かつて支配的だったヤング・ボーイズ・ベルンや、チューリッヒの2つの伝統あるクラブと同様に、大きく後れを取っている。FCZとグラッソッパーズ（記録的な優勝回数を誇るクラブであり、FCバイエルンの提携パートナー）は、降格争いさえ繰り広げている。

先週末、トゥーンはホームでグラスホッパーズを5対1で圧倒した。ストックホルン・アリーナは今回も1万人の観客で満員となり、市の人口の4分の1近くが試合を観戦したことになる。