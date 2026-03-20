トゥーンという小さな町は、同名の湖と雄大な山々に囲まれています。城があり、人口は約4万5000人で、今や予想外にもスイスサッカーの中心地へと発展しつつあります。 去る夏、スイスサッカー連盟（SFV）は、トゥーンに「スイス・フットボール・ホーム」という名の新しい連盟センターを建設すると発表しました。それと同時に、この地に本拠を置くFCトゥーンが、スイスサッカー史上最もセンセーショナルな物語を紡ぎ始めました。
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これは70年以上ぶりのことだ！昇格組がクラブ史上初のタイトル獲得目前に
2部リーグでの5年間を経て、2025年にスーパーリーグへの昇格を果たした。トゥーンはリーグで2番目に低予算の選手陣を擁し、残留を目標にシーズンをスタートさせた。そして今、この昇格組はクラブ史上初の優勝タイトル獲得目前に迫っている。 最後の敗戦は12月中旬のことだった。過去13試合の公式戦のうち、トゥーンは12勝を挙げている。これほど多くの得点を挙げ、これほど少ない失点に抑えているチームは他にない。
レギュラーシーズンはあと3試合、その後チャンピオンズグループで5試合が残っている。シーズン終了まで残り8試合で、2位のFCザンクト・ガレンとの差は16ポイントだ。 スイスの伝統的なサッカーエリート勢は大きく後れを取っている。キャプテンのシェルダン・シャキリを擁する、今季のダブルス王者FCバーゼルは、かつて支配的だったヤング・ボーイズ・ベルンや、チューリッヒの2つの伝統あるクラブと同様に、大きく後れを取っている。FCZとグラッソッパーズ（記録的な優勝回数を誇るクラブであり、FCバイエルンの提携パートナー）は、降格争いさえ繰り広げている。
先週末、トゥーンはホームでグラスホッパーズを5対1で圧倒した。ストックホルン・アリーナは今回も1万人の観客で満員となり、市の人口の4分の1近くが試合を観戦したことになる。
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ルストリネッリとゲルバーは、2005年の準優勝時にもチームの一員だった
トゥーンの信じがたい物語は、2016年のイングランドにおけるレスター・シティの優勝や、スイス国内では1998年の1.FCカイザースラウテルンの優勝を彷彿とさせる。当時も「赤い悪魔」ことカイザースラウテルンは昇格組としてこの快挙を成し遂げた。 スイスでは、実際に2部リーグから直接優勝を果たしたクラブが過去に1つある。1952年のグラッソッパーズだが、わずか1ポイント差という現在のトゥーンほど圧倒的な強さではなかった。
トゥーンはクラブの歴史上、これまで一度もタイトルを獲得したことがない。カップ戦の決勝では2度敗れている。リーグ戦での最高順位は2005年の2位で、その後、得点王マウロ・ルストリネッリと中盤の要アンドレアス・ゲルバーを擁するチームは、センセーショナルな形でチャンピオンズリーグへの出場権を獲得した。当時の主役だったこの2人は、現在の「おとぎ話」でも主要な役割を担っている。ルストリネッリは監督として、ゲルバーは会長兼スポーツディレクターとして。
この不可解とも言える快進撃の理由を探る困難な探求の末、たどり着くのは地域との結びつきと継続性だ。ゲルバーは2009年の現役引退以来、トゥーンの経営陣として活動しており、ルストリネッリは2022年からトップチームを指揮している。チームには国際的に有名なスター選手はいないが、それでも1人の有名人がいる。マルコ・ビュルキだ。
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FCトゥーン：センセーションを巻き起こしたチームの顔ぶれ
トゥーンの32歳のキャプテン兼守備の要は、長年ボルシア・ドルトムント（BVB）のゴールキーパーを務めたローマン・ビュルキ（現在はMLSのセントルイス・シティに所属）の弟である。同じく32歳のレオナルド・ベルトネは、そのカリスマ性とフリーキックの腕前から、スイスではすでにデビッド・ベッカムに例えられている。ビュルキとベルトネはともにトゥーン近郊の出身であり、地域にとってまさに象徴的な存在だ。
最も有望な若手選手として注目されているのは、U-21代表のフランツ＝イーサン・マイクトリー（20歳）だ。得点力のあるこのミッドフィールダーは、すでにスイスA代表への招集、ワールドカップ出場の可能性、そしてその後の海外移籍が噂されている。
現在、トゥーンには3人のA代表選手が在籍している。得点王のエルミン・ラストーダーは北マケドニア代表、ブライトン・ラボーはマルティニーク代表、マティアス・カイトはエストニア代表としてプレーしている。わずか7人しかいない海外組のうちの1人はドイツ人だ。 ドミニク・フランケ（27）はRBライプツィヒのユース出身だ。この左サイドバックは2023年までFCインゴルシュタット04でプレーしていたが、数ヶ月間の無所属期間を経てトゥーンに加入し、まもなくリーグ優勝を果たす見込みだ。