「これは…すごい！」－トッテナムのレジェンド、ガス・ポイエットが「驚異的な」スパーズの衰退に完全に呆然とし、降格はプレミアリーグ史上最大の衝撃だと主張
トロフィー獲得への待ち時間は終わったが、トッテナムは苦闘を続けている
10年前、レスターはサッカー界を震撼させた。最も予想外の優勝劇を味わいながら、5000対1という驚異的なオッズを覆したのだ。プレミアリーグがこれ以上のドラマを生むとは、当時誰も予想できなかっただろう。
しかしトッテナムは今、独自の驚くべき物語を紡ぎつつある。彼らの物語はおとぎ話というよりむしろホラーショーであり、屈辱的な転落を経験している。アンジェ・ポステコグルー監督の下でヨーロッパリーグ制覇を果たし、17年ぶりの主要タイトル獲得に成功した前シーズンとは対照的に、国内リーグでは最下位争いの常連となった。
2024-25シーズンの17位はスパーズにとって最低の低迷と見なされていたが、さらに沈む可能性すらある。今シーズンの試合数が残り少なくなるとともに、チャンピオンシップへの落とし戸がきしみを立てて開き始めている。
トッテナムの降格は、レスターの優勝よりも大きな衝撃となるだろうか？
トッテナムの降格が、プレミアリーグ史上最大の衝撃としてレスターの優勝記録を上回るかとの質問に対し、ポイエット（英国全スロットサイトをレビューするGambling.comとの提携で発言）はGOALにこう語った。「良い質問だ。私はそう思う、より大きい衝撃だと。レスターの功績を貶めるつもりはない。レスターの優勝は、勢いの賜物だったと思う。 監督同士でよく話す典型的な事例だ。勢いが生まれ、選手たちがモチベーションを持ち、信念を抱き、結束すると何かが起こる。『負けそう、負けそうだ』と思わせながら、決して負けず、ついには優勝を狙い始める。
「これは良くない。なぜならスパーズは一定のレベルを持つ良きクラブでありたいと願っているからだ。私は旧トレーニング施設や旧スタジアムを見てきたが、インフラ面では最高峰に達していた。トレーニング施設もスタジアムも本当に素晴らしい。そんな状態から転落する可能性は計り知れない。つまり、それは驚くべきことだ。
「さて、私がいつも言っていることだが、人々に正直であろうとしている。時々『お前は全てを知っていると思っているのか』と言われる。いや、そうではない。だが昨年、トッテナムは17位で終わった。あれは事故だ、たった1年だ。今年はもう事故ではない。問題だ。その状況でプレーを始めると、何が起きてもおかしくない。
「サンダーランドでの経験を話そう。『毎年火遊びを続けていたら、必ず降格する』と警告したんだ。彼らは『ああ、俺たちはサンダーランドだ、サンダーランドなんだ』と。 何とか残留できた。ディック・アドフォカートも何とか残留した。サム・アラダイスも何とか残留した。だが結局降格した。毎年降格を狙って戦えるわけがない。無理だ。そうすると今のように主力選手を失い、さらに弱体化するからだ。
「昨年は負傷の問題じゃなかった。欧州カップ戦やタイトル獲得の可能性、プレミアリーグへの意識が問題だった。彼らはそれを深刻に受け止めたんだ。 幸い、本当にひどいチームが3つあった。だが今年はそうはいかないようだ。今こそその時が来て、誰もがプレッシャーを感じている。そして今は別のゲームだ。まだ道のりは長い。2、3試合の話ではない。長い道のりだ。」
リスク管理：スパーズは馴染みのある選手に頼るべきだったのか？
ポステコグルー監督はトロフィー獲得の長い空白期間を終わらせたにもかかわらず、トッテナムは彼との契約を解消した。その後トーマス・フランクが就任したが、わずか8ヶ月で解任。暫定監督に就任したイゴール・トゥドールは4連敗で幕を開けた。
クロアチア人指揮官トゥドールは選手としても監督としてもプレミアリーグでの実績がない。ではトッテナムは、窮地でマイケル・キャリックを起用したマンチェスター・ユナイテッドの手本に倣い、クラブとのプロフェッショナルな繋がりを誇る人物を優先すべきだったのだろうか？
この問いに、選手としてホワイト・ハート・レーンで3年間を過ごしたポイエはこう答えた。「君の意見に賛成するのは簡単だ。非常に容易いことだ。 誰もが満足する選択だが、彼らは夏に同じことをした。トーマス・フランクを招聘したのは彼がリーグを知っていたからだ。だがそれはトッテナムとブレントフォードのサッカーとは無関係だった。彼はブレントフォードで長年成功を収めてきた指揮官だ。それでも機能しなかった。
「今や彼らは『いや、完全に逆の方向へ行こう』と言うかもしれない。なぜか？それは決断だ。我々コーチは、良い決断をすれば優れたコーチであり、くだらない決断や悪い決断をすればその職を得られない。単純なことだ。上層部も同じだと思う。 彼らも決断で成否が決まる。結局のところ、現時点ではイゴール・トゥドールが指揮を執っている。彼がチームを勝利に導く突破口を見つけられることを願うばかりだ」
サックの噂：テューダーはフォレストとの大一番に間に合うのか？
トッテナム・ホットスパー・スタジアムでは解任説がすでに渦巻いており、テュドール監督にその猶予は与えられないかもしれない。アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦で5-2の敗北を喫したことで、スパーズのベンチ陣に対する厳しい質問がさらに増えている。
状況はさらに厳しさを増す。日曜にはプレミアリーグでリヴァプールとのアウェー戦（アンフィールド）が控えている。その後アトレティコがイングランドを訪れ、3月22日にはノッティンガム・フォレストが首都ロンドンに乗り込み、典型的な降格争いの6ポイントマッチが繰り広げられる。
