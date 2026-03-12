「これは…すごい！」－トッテナムのレジェンド、ガス・ポイエットが「驚異的な」スパーズの衰退に完全に呆然とし、降格はプレミアリーグ史上最大の衝撃だと主張

トッテナムの降格が、プレミアリーグ史上最大の衝撃としてレスターの優勝記録を上回るかとの質問に対し、ポイエット（英国全スロットサイトをレビューするGambling.comとの提携で発言）はGOALにこう語った。「良い質問だ。私はそう思う、より大きい衝撃だと。レスターの功績を貶めるつもりはない。レスターの優勝は、勢いの賜物だったと思う。 監督同士でよく話す典型的な事例だ。勢いが生まれ、選手たちがモチベーションを持ち、信念を抱き、結束すると何かが起こる。『負けそう、負けそうだ』と思わせながら、決して負けず、ついには優勝を狙い始める。

「これは良くない。なぜならスパーズは一定のレベルを持つ良きクラブでありたいと願っているからだ。私は旧トレーニング施設や旧スタジアムを見てきたが、インフラ面では最高峰に達していた。トレーニング施設もスタジアムも本当に素晴らしい。そんな状態から転落する可能性は計り知れない。つまり、それは驚くべきことだ。

「さて、私がいつも言っていることだが、人々に正直であろうとしている。時々『お前は全てを知っていると思っているのか』と言われる。いや、そうではない。だが昨年、トッテナムは17位で終わった。あれは事故だ、たった1年だ。今年はもう事故ではない。問題だ。その状況でプレーを始めると、何が起きてもおかしくない。

「サンダーランドでの経験を話そう。『毎年火遊びを続けていたら、必ず降格する』と警告したんだ。彼らは『ああ、俺たちはサンダーランドだ、サンダーランドなんだ』と。 何とか残留できた。ディック・アドフォカートも何とか残留した。サム・アラダイスも何とか残留した。だが結局降格した。毎年降格を狙って戦えるわけがない。無理だ。そうすると今のように主力選手を失い、さらに弱体化するからだ。

「昨年は負傷の問題じゃなかった。欧州カップ戦やタイトル獲得の可能性、プレミアリーグへの意識が問題だった。彼らはそれを深刻に受け止めたんだ。 幸い、本当にひどいチームが3つあった。だが今年はそうはいかないようだ。今こそその時が来て、誰もがプレッシャーを感じている。そして今は別のゲームだ。まだ道のりは長い。2、3試合の話ではない。長い道のりだ。」