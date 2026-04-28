レッドブルのグローバルサッカー部門責任者がドイツ紙『ビルト』のインタビューで、迫る決勝トーナメントや優勝候補、観戦スタイルを語った。
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「これは面白くなりそうだ」：ユルゲン・クロップが2026年W杯で特に楽しみにしている一戦
「誰にも気づかれず、バーでくつろぎながらワールドカップを観戦したいか」という質問に、元リヴァプール、ボルシア・ドルトムント監督は笑って答えた。「そんなことは起こらない。でも、スコットランド対ブラジルの試合が楽しみだ。異なる哲学がぶつかり、面白い試合になるはず。」
今回のW杯には多くの優勝候補がいると語り、ドイツ代表も含まれるとしながらも「何だってあり得る！」と強調。さらに「優勝候補は10チーム挙げられる」と指摘した。成功の条件として、運、怪我の少なさ、高いチーム力が必要だと述べた。
アルゼンチン、フランス、スペイン、イングランド、オランダを筆頭に、ポルトガルやエルリング・ハーランド擁するノルウェーも要注意だと指摘した。ただ、58歳のクロップは最終的な3強を挙げることには慎重だった。
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クロップ監督、スコットランド戦に警戒呼びかけ
クロップ監督は「隠れた注目チーム」についてこう語った。「英国のチームに注目すべきだ。大会に向けて準備が整えば、彼らは遠くまで勝ち進むだろう。素晴らしい世代の選手たちが揃っている。」
彼はトーマス・トゥヘル率いるイングランド代表だけでなく、スコットランド代表についても「いつでも相手にダメージを与えられる良いチーム」と評価した。ただし「準々決勝以降は強豪や優勝候補だけが残るだろう」と予測している。
大会は6月11日、共催国メキシコ対南アフリカで開幕し、7月19日にイーストラザフォードのメットライフ・スタジアムで決勝が行われる。クロップはMagentaSportの解説者として大会を盛り上げる。
ユルゲン・クロップの監督経歴
期間 クラブ 2001年 - 2008年 マインツ05 2008年 - 2015年 ボルシア・ドルトムント 2015年 - 2024年 リヴァプールFC