「これは面白くなりそうだ」：ユルゲン・クロップが2026年W杯で特に楽しみにしている一戦

「誰にも気づかれず、バーでくつろぎながらワールドカップを観戦したいか」という質問に、元リヴァプール、ボルシア・ドルトムント監督は笑って答えた。「そんなことは起こらない。でも、スコットランド対ブラジルの試合が楽しみだ。異なる哲学がぶつかり、面白い試合になるはず。」

今回のW杯には多くの優勝候補がいると語り、ドイツ代表も含まれるとしながらも「何だってあり得る！」と強調。さらに「優勝候補は10チーム挙げられる」と指摘した。成功の条件として、運、怪我の少なさ、高いチーム力が必要だと述べた。

アルゼンチン、フランス、スペイン、イングランド、オランダを筆頭に、ポルトガルやエルリング・ハーランド擁するノルウェーも要注意だと指摘した。ただ、58歳のクロップは最終的な3強を挙げることには慎重だった。