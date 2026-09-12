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「これは非常に大きな結果だ」 セルゲイ・ヤキロヴィッチがチェルシーとのスリリングなドロー後にハル・シティのパフォーマンスを称賛
ヤキロヴィッチ、スタンフォード・ブリッジでの勝ち点獲得を喜ぶ
ヤキロヴィッチは、敵地ウェストロンドンで自分たちのチームが粘って引き分けに持ち込む姿を見届け、誇らしさを隠せなかった。 モーガン・ロジャーズのゴールで早い時間帯に先制を許したものの、アウェーのチームは見事な反撃を見せ、モハメド・ベルーミの2得点で逆転。まずはジョレル・ハトのミスを突いて決めると、その後はレヴィ・コルウィルに当たってコースが変わったシュートでネットを揺らした。後半にはコール・パーマーのお膳立てからジョアン・ペドロに同点弾を許したが、ヤキロヴィッチはリーグ屈指の強豪を相手に示した選手たちの気概を称賛した。
「いい気分だ。喜ばなければならない。私たちにとって非常に大きな結果だ」と、ヤキロヴィッチは試合後に『BBC Sport』へ語った。タイガースは新シーズンの素晴らしいスタートを切っており、この結果によって今季序盤のサプライズチームとしての評価をさらに確かなものにしている。「非常に厳しい試合で勝ち点1を手にした。とても難しい相手から勝ち点8を取っている。このまま続けていかなければならない」
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逃したチャンスを振り返って
昇格組のハル・シティは、プレミアリーグ復帰後のスタートとしては素晴らしい滑り出しを見せており、印象的な序盤戦を無敗で乗り切っている。ハル・シティは開幕戦でマンチェスター・ユナイテッドに2-0の衝撃的な勝利を収め、その後コヴェントリー・シティに1-0で競り勝ち、アストン・ヴィラとはスコアレスドロー。さらにチェルシー戦でも貴重な勝ち点1を手にした。
「我々はハーフタイムの時点で2-1としていて、マクバーニーに100パーセントの決定機があったが、マルティネスのセーブは素晴らしかった」とヤキロヴィッチ監督は説明した。ハル・シティ指揮官はまた、首位でこの勢いを維持するためには守備面の改善がなお必要だとも指摘した。「ボックス内でもっとプレーをコントロールしなければならない。そうすればこの［チェルシーの得点］は防げた。我々にはチョの非常に良いチャンスもあったが、またしてもマルティネスに止められた。彼がマン・オブ・ザ・マッチだ」
ノーベル・メンディの負傷を懸念
この好結果は、衝突の後に交代を余儀なくされたノーベル・メンディの心配な負傷によって、やや影を落とされた。DFはピッチを後にする際に明らかに苦しんでおり、ヤキロヴィッチは試合終了後、その選手がさらに詳しい医学的検査を受けるため搬送されたことを認めた。
DFの容体について最新状況を伝えた指揮官は、次のように語った。「彼は検査を受けるため病院へ行った。めまいがあり、見当識障害もある。様子を見ることになる。脳震とうであることは100％だ」
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シャビ・アロンソ体制のチェルシー、再びつまずく
一方、チェルシーは先週末のアーセナル戦での1-2の敗戦に続き、リーグ戦でつまずきが続いている。新指揮官シャビ・アロンソの下で開幕2試合に勝利する好スタートを切ったものの、水曜日のリーグカップ3回戦リーズ・ユナイテッド戦でのスリリングな6-3の勝利の勢いを、土曜日の一戦へつなげることはできなかった。
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