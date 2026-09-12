ヤキロヴィッチは、敵地ウェストロンドンで自分たちのチームが粘って引き分けに持ち込む姿を見届け、誇らしさを隠せなかった。 モーガン・ロジャーズのゴールで早い時間帯に先制を許したものの、アウェーのチームは見事な反撃を見せ、モハメド・ベルーミの2得点で逆転。まずはジョレル・ハトのミスを突いて決めると、その後はレヴィ・コルウィルに当たってコースが変わったシュートでネットを揺らした。後半にはコール・パーマーのお膳立てからジョアン・ペドロに同点弾を許したが、ヤキロヴィッチはリーグ屈指の強豪を相手に示した選手たちの気概を称賛した。

「いい気分だ。喜ばなければならない。私たちにとって非常に大きな結果だ」と、ヤキロヴィッチは試合後に『BBC Sport』へ語った。タイガースは新シーズンの素晴らしいスタートを切っており、この結果によって今季序盤のサプライズチームとしての評価をさらに確かなものにしている。「非常に厳しい試合で勝ち点1を手にした。とても難しい相手から勝ち点8を取っている。このまま続けていかなければならない」