「これは許せない」――MLSカップ王者が3点リードを守れずオーランド・シティに敗れた後、リオネル・メッシがインテル・マイアミのチームメイトに送った率直なメッセージ。

メッシが今季10試合で8得点を挙げていても、新天地で苦戦するマイアミにとって、この敗戦は大きな精神的打撃だった。チームメイトのノア・アレンも、序盤でメンタリティが崩れたと認めた。「3点目を許した後のチーム状態は壊滅的で、そこは変える必要がある」と語った。 全員のプレーがひどかった。だから、この試合は忘れて前に進まなければならない」