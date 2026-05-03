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「これは許せない」――MLSカップ王者が3点リードを守れずオーランド・シティに敗れた後、リオネル・メッシがインテル・マイアミのチームメイトに送った率直なメッセージ。
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フロリダ・ダービーの惨事
マイアミは土曜日の新スタジアム「ニュー・スタジアム」でオーランドに3－0から4－3で逆転負けし、苦境が限界に達した。33分にメッシが得点し優位に立ったが、マルティン・オヘダのハットトリックでアウェイチームが逆転。93分にはタイリース・スパイサーが追加点を決め、マイアミはホーム4試合未勝利となった。
船長の激怒
試合終了のホイッスルが鳴ると、メッシは苛立ちを露わにトンネルへ直行した。その後、DFイアン・フレイがメディアに、ロッカールームでキャプテンが下した厳しい最後通告を明かした。 私たちは皆、彼の意見に同意した。このようなことは許されず、二度と繰り返さない」
説明責任に関する教訓
メッシが今季10試合で8得点を挙げていても、新天地で苦戦するマイアミにとって、この敗戦は大きな精神的打撃だった。チームメイトのノア・アレンも、序盤でメンタリティが崩れたと認めた。「3点目を許した後のチーム状態は壊滅的で、そこは変える必要がある」と語った。 全員のプレーがひどかった。だから、この試合は忘れて前に進まなければならない」
- AFP
極めて重要な実地試験
イースタン・カンファレンス3位に落ち込んだマイアミは、5月9日（土）のアウェイ・トロント戦までにチームを立て直さなければならない。第12節のこの試合は、チームの精神力和守備の規律が問われる試金石となる。ホームで勝ち点を逃した王者は、守備を改善する圧力が高まっており、放置すればプレーオフの有利なシード権を失うリスクがある。