練習中のトラブル、頭部外傷、巨額の罰金――その渦中にいたオーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデ。混乱が続くレアル・マドリードで、チュアメニはSNSで謝罪した。
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「これは許されない！」オーレリアン・チュアメニ、フェデ・バルベルデとの騒動でレアル・マドリードのファンに謝罪
「今週の練習で起きたことは許されない。サッカーであれ学校であれ、私たちは若者の手本でなければならない。誰が正しいかは別として、対立は常に冷静に解決すべきだ」とチュアメニは投稿した。
バルベルデは26歳の選手との口論の末、裂傷を負って病院へ搬送され、数針縫う処置を受けた。 レアルは木曜、バルベルデに頭部外傷と診断されたと発表。「自宅静養で容体は良好。10～14日間の安静が必要」とし、クラシコ欠場が決まった。
「どのロッカールームでも起こり得るが、レアル・マドリードにふさわしいものではない。我々は世界中から注目されている」（チュアメニ）。「今、誰が正しく誰が間違っていたかを追及する時期ではない。クラブの処分は承知しており、受け入れる」
チュアメニとバルベルデに巨額の罰金が科せられる
レアル・マドリードは金曜日、公式声明で内部聴聞会の結果を発表。チュアメニとバルベルデにそれぞれ50万ユーロの罰金が科され、懲戒手続きは終了した。
発端は練習開始時の握手拒否で、練習中に両者の対立が激化した。バルベルデはロッカールームで打撲と裂傷を負ったが、故意の攻撃ではなかったという。 複数のチームメイトが仲裁に入った。マルカ紙によると、その後ロッカールームで緊急会議が開かれたという。
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「彼は僕を殴ったりしてない！」バルベルデがチュアメニを擁護
木曜の深夜、バルベルデはSNSでこうコメントした。 「昨日、練習中にチームメイトとトラブルがあった。チーム内で起こることは内部で解決されるべきだ。誰かが故意に話を広めているようだ。タイトルを争わないシーズンだと、何でも大げさに報じられる」
「今日、また意見の相違が生じました。口論の最中にテーブルにぶつかって額に小さな切り傷を負い、簡単な処置のために病院へ行きました。チームメイトが私を殴ったことはなく、私も彼を殴っていません」とウルグアイ人監督は明言した。 「申し訳ない。本当に申し訳ない。レアルでのこの状況は胸が痛むし、今私たちが経験しているこの瞬間が本当に辛い」とバルベルデは語った。
「目標を常に最優先にする！」チュアメニ、納得の表情。
「クラブとして示した姿にお詫び申し上げます。ファン、スタッフ、チームメイト、経営陣、皆が今シーズンの結果に深く失望していることを承知しています。しかし、フラストレーションがすべてを正当化するわけではありません」とチュアメニは締めくくった。 「意見の相違はあっても、私たちは家族です。それでも、何よりも目標を最優先しなければなりません。チームには謝罪しましたが、マドリディスタの皆さんにもお詫びします」