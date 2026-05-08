「今週の練習で起きたことは許されない。サッカーであれ学校であれ、私たちは若者の手本でなければならない。誰が正しいかは別として、対立は常に冷静に解決すべきだ」とチュアメニは投稿した。

バルベルデは26歳の選手との口論の末、裂傷を負って病院へ搬送され、数針縫う処置を受けた。 レアルは木曜、バルベルデに頭部外傷と診断されたと発表。「自宅静養で容体は良好。10～14日間の安静が必要」とし、クラシコ欠場が決まった。

「どのロッカールームでも起こり得るが、レアル・マドリードにふさわしいものではない。我々は世界中から注目されている」（チュアメニ）。「今、誰が正しく誰が間違っていたかを追及する時期ではない。クラブの処分は承知しており、受け入れる」