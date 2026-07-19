後半アディショナルタイム、メッシのチームメイト、エンツォ・フェルナンデスがイエローレッドカードを受けた。ファウルを受けたパウ・クバルシがピッチで治療を受け、試合が中断した。その間、ククレラはメッシと話し、口元を手で軽く覆った。
AFP
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「これは絶望だ」：ワールドカップ決勝でマルク・ククレラとの場面を受け、リオネル・メッシが批判されている。
メッシはこの場面で審判団にククレラの行為を指摘し、レッドカードの提示を間接的に求めた。 2月のCLベンフィカ対レアル戦で、ベンフィカのプレスティアンニがヴィニシウスに口元を隠して差別発言をした騒動を受け、FIFAは2026年W杯に向けて新ルールを導入していた。
口元を隠して発言し、それが対立的な場面であれば退場となる。パラグアイのミゲル・アルミロンはグループリーグのトルコ戦でこの行為により退場した。
しかし、ククレラがメッシを挑発したり侮辱したりした証拠はなく、VARも介入しなかった。
- AFP
リオネル・メッシはW杯決勝で、マルク・ククレラへのレッドカードを間接的に要求した。
「あれは絶望的な行為だ」と、BBCスポーツの解説者で元イングランド代表のウェイン・ルーニーはメッシの行動に失望した。「アルゼンチンはそういうプレーをする。誰もが彼らの動きを知っている。それでもスポーツマンシップを保つべきだ。だからメッシの行動は悲しかった。」
元イングランド代表GKジョー・ハートも「メッシのあの行動は気に入らなかった。あのような行為に走ったのは、スペインが優位だった証拠だ」と批判した。
イエローカード2枚でフェルナンデスが退場し、ニューヨーク／ニュージャージーでのワールドカップ決勝は延長へ。一見無害だったアルゼンチンだったが、数的劣勢に立たされたメッシたちはさらに圧力をかけられ、106分にはフェラン・トーレスに1－0の決勝弾を許した。
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