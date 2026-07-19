メッシはこの場面で審判団にククレラの行為を指摘し、レッドカードの提示を間接的に求めた。 2月のCLベンフィカ対レアル戦で、ベンフィカのプレスティアンニがヴィニシウスに口元を隠して差別発言をした騒動を受け、FIFAは2026年W杯に向けて新ルールを導入していた。

口元を隠して発言し、それが対立的な場面であれば退場となる。パラグアイのミゲル・アルミロンはグループリーグのトルコ戦でこの行為により退場した。

しかし、ククレラがメッシを挑発したり侮辱したりした証拠はなく、VARも介入しなかった。