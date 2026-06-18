グループリーグ初戦のクロアチア戦、9分、VAR判定で「スリー・ライオンズ」にPKが与えられた。キッカーはケイン。直前、モドリッチがペナルティエリア内でマドゥエケを倒していた。
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「これは禁止すべきだ」。イングランド対クロアチア戦でハリー・ケインが披露したPKの“小細工”が厳しい批判を受けている。
PK成功率が高いケインが最初のキックを失敗。クロアチアGKリヴァコヴィッチがコーナーを予測し、セーブした。しかし主審ターピンは、リヴァコヴィッチの早期動かしとGvardiolの早期侵入を理由に再蹴りを命じた。 理由は2つ。リヴァコヴィッチがゴールラインから早く動き、DFグヴァルディオルが早くエリアに入った。
2度目の挑戦でケインは右下隅を狙い、ついにネットを揺らした。リヴァコヴィッチは反対方向に飛び出した。
その後、元ブンデスリーガのケビン＝プリンス・ボアテングが「助走を遅らせるテクニックはGKを惑わせる」と批判し、CBSに「禁止すべきだ」と語った。
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ケインは自身のテクニックについてこう説明する。「その理由から、私は徹底的にリサーチしている」
とはいえ、ケインは最初のPKで特別な、ましてや禁止されている助走をしたわけではない。バイエルンのユニフォームを着ても、この32歳は時折、キック直前でわずかに減速する。公式ルールでは、滑らかな動きで急停止でなければ許される。
ケインは試合後「映像を見返すと相手が早く動いてしまう傾向があった。だから助走を遅らせればラインを割る可能性があると思った」と明かした。
2本目は「少し調整した。リサーチが功を奏した」と語った。
この試合でイングランドはクロアチアを4－2（前半2－2）で下し、ケインは2点目をヘディングでマーク。残り2得点はジュード・ベリンガムとマーカス・ラッシュフォードが記録した。