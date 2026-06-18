「これは禁止すべきだ」。イングランド対クロアチア戦でハリー・ケインが披露したPKの“小細工”が厳しい批判を受けている。

PK成功率が高いケインが最初のキックを失敗。クロアチアGKリヴァコヴィッチがコーナーを予測し、セーブした。しかし主審ターピンは、リヴァコヴィッチの早期動かしとGvardiolの早期侵入を理由に再蹴りを命じた。 理由は2つ。リヴァコヴィッチがゴールラインから早く動き、DFグヴァルディオルが早くエリアに入った。

2度目の挑戦でケインは右下隅を狙い、ついにネットを揺らした。リヴァコヴィッチは反対方向に飛び出した。

その後、元ブンデスリーガのケビン＝プリンス・ボアテングが「助走を遅らせるテクニックはGKを惑わせる」と批判し、CBSに「禁止すべきだ」と語った。