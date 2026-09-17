イングランド代表を率いるトゥヘル監督は、力強い立ち上がりを見せながらも、後半序盤に明確な転機があったと指摘し、特定のプレーをきっかけにチームが不安にのみ込まれたと振り返った。

「フットボールの質が必要だ。準備は非常によくできていた。前半はかなり良かったと思うし、かなり互角の試合だった。自分たちは十分やれていると感じていた」とトゥヘル監督は説明した。「だが、後半の立ち上がりから変化が見えた。ジェド・スペンスの有名なタックルだ。あれは私にも、選手たちにも何かをもたらした。そしてメンタリティーの変化が起きた。まるで残り4分しかないかのようにプレーしていたが、実際にはまだ30分残っていた。

「私たちは仲間意識やメンタリティー、個の質に頼った。アルゼンチンにもそれがある。仲間意識、メンタリティー、あらゆるものを備えていて、それが彼らにとっては何より重要なのだ。アルゼンチンは非常に、非常に速くプレーしていた。彼らには失うものが何もなかった」

失望はあったものの、トゥヘル監督はフランス戦で3位を確保したチームの粘り強さを強調した。「監督として学ぶことはある。0-0であるかのようにプレーしなければならない。それは私自身も同じだ」と締めくくった。「私のメダルを見たがっている人はたくさんいる。私たちは望んでいたものを成し遂げられなかった。だが、それでも自分たちが成し遂げたことを非常に誇りに思っている。この選手たちは、さらにハングリーになって戻ってくる」



