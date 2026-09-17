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「これは死だ」 トーマス・トゥヘル、イングランドのアルゼンチン戦でのワールドカップ敗退に「苦しめられた」と認め、戦術的失敗の責任を負う
早すぎる撤退
アンソニー・ゴードンのゴールでイングランドが先制したにもかかわらず、ワールドカップでの夢は南米勢の終盤の痛烈な逆転劇によって打ち砕かれた。イングランド代表監督は当初、この崩壊の原因をチームがボールを保持できなかったことにあるとし、それはこの国のフットボールアイデンティティーに内在する欠陥だと示唆していた。
しかし指揮官は現在、その見解を撤回し、自身に重大な戦術的ミスがあったことを認めている。複数の時間帯と高地をまたぐ過酷な移動日程によって選手たちが大舞台にのまれ、著しく疲弊していると感じたことで、守備的な布陣への移行を早まってしまった。結果的にこの後退がアルゼンチンに試合の主導権を握らせ、イングランドの希望を打ち砕くことになった。
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「壮大な規模の苦悩」
FAの『Reflections: イングランドのワールドカップの旅路』というドキュメンタリーで語ったトゥヘルは、敗戦の傷が今なお残っていることを明かした。指揮官は、アルゼンチン戦を最後まで通して見ることができず、つい最近になってようやくセント・ジョージズ・パークでコーチングスタッフとともに短い映像を見返しただけだと認めた。
「とてつもない苦痛だった。先週、SGPにいた時にコーチたちとその映像を見た」とトゥヘルは述べた。「私の思考はいつも前へ、前へと向かう。つらい。今になって初めて、実況者たちの視点からそれを見ている。あれは私の傷であり、選手たちの傷でもある。私はそれを抱えて生きていかなければならない。私以上に傷ついている者はいない。拷問のようだ」
戦術面の崩壊を振り返り、彼はどれほどのパニックに陥っていたかを説明した。「給水ブレークの直前に決定機を許した。その時、私は『もう持ちこたえられない』と思った。これは終わりだ、と」と認めた。「『よし、5バックの5-4-1に変えよう』と思った。その発想になるには早すぎた。コンゴ、マイアミ、ノルウェー、それからメキシコ、そして高地だった。私たちはものすごく疲れていた」
意識の変化
イングランド代表を率いるトゥヘル監督は、力強い立ち上がりを見せながらも、後半序盤に明確な転機があったと指摘し、特定のプレーをきっかけにチームが不安にのみ込まれたと振り返った。
「フットボールの質が必要だ。準備は非常によくできていた。前半はかなり良かったと思うし、かなり互角の試合だった。自分たちは十分やれていると感じていた」とトゥヘル監督は説明した。「だが、後半の立ち上がりから変化が見えた。ジェド・スペンスの有名なタックルだ。あれは私にも、選手たちにも何かをもたらした。そしてメンタリティーの変化が起きた。まるで残り4分しかないかのようにプレーしていたが、実際にはまだ30分残っていた。
「私たちは仲間意識やメンタリティー、個の質に頼った。アルゼンチンにもそれがある。仲間意識、メンタリティー、あらゆるものを備えていて、それが彼らにとっては何より重要なのだ。アルゼンチンは非常に、非常に速くプレーしていた。彼らには失うものが何もなかった」
失望はあったものの、トゥヘル監督はフランス戦で3位を確保したチームの粘り強さを強調した。「監督として学ぶことはある。0-0であるかのようにプレーしなければならない。それは私自身も同じだ」と締めくくった。「私のメダルを見たがっている人はたくさんいる。私たちは望んでいたものを成し遂げられなかった。だが、それでも自分たちが成し遂げたことを非常に誇りに思っている。この選手たちは、さらにハングリーになって戻ってくる」
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復活への道筋
イングランドは今後、ワールドカップでの悔しさを厳しい秋の日程にぶつけなければならない。イングランド代表は9月に活動を再開し、UEFAネーションズリーグで最終的に世界王者となったスペインとの重要な一戦に臨んだ後、チェコ代表と対戦する。
その後、トゥヘル監督のチームは10月にもこの長丁場の国際試合期間を戦い続け、注目のクロアチア代表戦と、チェコ代表との再戦が予定されている。指揮官が戦術を磨き、自身のスカッドが欧州トップレベルの相手に継続して挑めるようにする上で、これらの試練は極めて重要になる。
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